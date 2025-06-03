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Возмездие за атаку на аэродромы будет неизбежным, заявил Медведев
Возмездие за атаку на аэродромы будет неизбежным, заявил Медведев - РИА Новости, 03.06.2025
Возмездие за атаку на аэродромы будет неизбежным, заявил Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обратился ко всем, кто "переживает и ждёт возмездия", заявив, что возмездие неизбежно. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T10:44:00+03:00
2025-06-03T10:44:00+03:00
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обратился ко всем, кто "переживает и ждёт возмездия", заявив, что возмездие неизбежно."Всем, кто переживает и ждёт возмездия. Переживать нужно - это свойство нормального человека. Возмездие неизбежно", - написал Медведев в своем Telegram-канале.Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
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дмитрий медведев, происшествия, россия, амурская область, киев
Дмитрий Медведев, Происшествия, Россия, Амурская область, Киев
Возмездие за атаку на аэродромы будет неизбежным, заявил Медведев
Медведев заверил, что возмездие за атаку на аэродромы РФ будет неизбежным