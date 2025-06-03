Рейтинг@Mail.ru
Возмездие за атаку на аэродромы будет неизбежным, заявил Медведев - РИА Новости, 03.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:44 03.06.2025 (обновлено: 10:50 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/vozmezdie-2020607414.html
Возмездие за атаку на аэродромы будет неизбежным, заявил Медведев
Возмездие за атаку на аэродромы будет неизбежным, заявил Медведев - РИА Новости, 03.06.2025
Возмездие за атаку на аэродромы будет неизбежным, заявил Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обратился ко всем, кто "переживает и ждёт возмездия", заявив, что возмездие неизбежно. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T10:44:00+03:00
2025-06-03T10:50:00+03:00
дмитрий медведев
происшествия
россия
амурская область
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_49fbf5660a58f5a7a18bf8d75e404ff7.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обратился ко всем, кто "переживает и ждёт возмездия", заявив, что возмездие неизбежно."Всем, кто переживает и ждёт возмездия. Переживать нужно - это свойство нормального человека. Возмездие неизбежно", - написал Медведев в своем Telegram-канале.Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
https://ria.ru/20250602/terakt-2020449795.html
россия
амурская область
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_6da4d019d5ffb3434afa6cc31ba87b67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий медведев, происшествия, россия, амурская область, киев
Дмитрий Медведев, Происшествия, Россия, Амурская область, Киев
Возмездие за атаку на аэродромы будет неизбежным, заявил Медведев

Медведев заверил, что возмездие за атаку на аэродромы РФ будет неизбежным

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обратился ко всем, кто "переживает и ждёт возмездия", заявив, что возмездие неизбежно.
"Всем, кто переживает и ждёт возмездия. Переживать нужно - это свойство нормального человека. Возмездие неизбежно", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
Фура, с которой осуществлялась атака дронов в Усольском районе Иркутской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
В ЕС не стали комментировать украинский теракт на аэродромах в России
Вчера, 14:12
 
Дмитрий МедведевПроисшествияРоссияАмурская областьКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала