https://ria.ru/20250603/vozmezdie-2020607414.html

Возмездие за атаку на аэродромы будет неизбежным, заявил Медведев

Возмездие за атаку на аэродромы будет неизбежным, заявил Медведев - РИА Новости, 03.06.2025

Возмездие за атаку на аэродромы будет неизбежным, заявил Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обратился ко всем, кто "переживает и ждёт возмездия", заявив, что возмездие неизбежно. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T10:44:00+03:00

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2025-06-03T10:50:00+03:00

дмитрий медведев

происшествия

россия

амурская область

киев

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обратился ко всем, кто "переживает и ждёт возмездия", заявив, что возмездие неизбежно."Всем, кто переживает и ждёт возмездия. Переживать нужно - это свойство нормального человека. Возмездие неизбежно", - написал Медведев в своем Telegram-канале.Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.

https://ria.ru/20250602/terakt-2020449795.html

россия

амурская область

киев

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дмитрий медведев, происшествия, россия, амурская область, киев