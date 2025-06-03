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В ГД призвали принять меры против мошенничества при тестировании мигрантов - РИА Новости, 03.06.2025
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08:17 03.06.2025 (обновлено: 08:21 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/volodin-2020588700.html
В ГД призвали принять меры против мошенничества при тестировании мигрантов
В ГД призвали принять меры против мошенничества при тестировании мигрантов - РИА Новости, 03.06.2025
В ГД призвали принять меры против мошенничества при тестировании мигрантов
Минобрнауки РФ необходимо принять меры по недопущению мошенничества при организации в вузах тестирования мигрантов на знание русского языка, заявил председатель РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T08:17:00+03:00
2025-06-03T08:21:00+03:00
госдума рф
вячеслав володин
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
москва
пермский край
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Минобрнауки РФ необходимо принять меры по недопущению мошенничества при организации в вузах тестирования мигрантов на знание русского языка, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.В конце мая официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что уголовное дело возбуждено против директора центра языкового тестирования РУДН и еще 16 фигурантов, незаконно легализовавших около 200 мигрантов в Москве, Пермском крае, Тульской и Самарской областях."Учитывая, что это уже не первый случай, когда структурные подразделения вузов оказываются замешаны в противоправной деятельности, министерству науки и высшего образования правильно было бы дать оценку действиям руководства высших учебных заведений и принять меры по недопущению подобного", - написал Володин в своем Telegram-канале.Он напомнил, что теперь им грозит не только до 15 лет лишения свободы за организацию незаконной миграции - согласно статье 322.1 УК РФ, но и уголовное наказание за создание преступного сообщества и участие в нём - статья 210 УК РФ."Специально говорю об этом, чтобы наконец-то пришло понимание: наказание за организацию незаконной миграции - суровое", - добавил председатель ГД.Ранее в Екатеринбурге задержали директора центра по приему экзаменов у иностранцев и еще восьмерых человек по подозрению в организации ОПГ в сфере незаконной миграции. Председатель Госдумы отмечал, что, по данным МВД, преступники фиктивно регистрировали мигрантов и помогали сдавать экзамен, все эти действия совершались из корыстных побуждений.
https://ria.ru/20250602/patent-2020368768.html
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госдума рф, вячеслав володин, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), москва, пермский край, россия, рудн, общество
Госдума РФ, Вячеслав Володин, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Москва, Пермский край, Россия, РУДН, Общество
В ГД призвали принять меры против мошенничества при тестировании мигрантов

Володин призвал принять меры против мошенничества при тестировании мигрантов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Минобрнауки РФ необходимо принять меры по недопущению мошенничества при организации в вузах тестирования мигрантов на знание русского языка, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В конце мая официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что уголовное дело возбуждено против директора центра языкового тестирования РУДН и еще 16 фигурантов, незаконно легализовавших около 200 мигрантов в Москве, Пермском крае, Тульской и Самарской областях.
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"Учитывая, что это уже не первый случай, когда структурные подразделения вузов оказываются замешаны в противоправной деятельности, министерству науки и высшего образования правильно было бы дать оценку действиям руководства высших учебных заведений и принять меры по недопущению подобного", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что теперь им грозит не только до 15 лет лишения свободы за организацию незаконной миграции - согласно статье 322.1 УК РФ, но и уголовное наказание за создание преступного сообщества и участие в нём - статья 210 УК РФ.
"Специально говорю об этом, чтобы наконец-то пришло понимание: наказание за организацию незаконной миграции - суровое", - добавил председатель ГД.
Ранее в Екатеринбурге задержали директора центра по приему экзаменов у иностранцев и еще восьмерых человек по подозрению в организации ОПГ в сфере незаконной миграции. Председатель Госдумы отмечал, что, по данным МВД, преступники фиктивно регистрировали мигрантов и помогали сдавать экзамен, все эти действия совершались из корыстных побуждений.
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Госдума РФВячеслав ВолодинСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПермский крайРоссияРУДНОбщество
 
 
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