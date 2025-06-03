Два десятка работников согласились досрочно покинуть Volkswagen, пишет Bild
Bild: не менее 20 тыс сотрудников Volkswagen согласились на досрочное увольнение
© AP Photo / Markus SchreiberЛюди покидают завод Volkswagen в городе Вольфсбург, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Люди покидают завод Volkswagen в городе Вольфсбург, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Не менее 20 тысяч сотрудников автоконцерна Volkswagen согласились на досрочное увольнение в рамках плана компании по сокращению рабочих мест, сообщило во вторник издание Bild.
"Автопроизводитель Volkswagen добивается прогресса в реализации своего пакета мер экономии: как сообщил сегодня совет директоров своим сотрудникам, на данный момент не менее 20 тысяч сотрудников согласились на досрочный уход из Volkswagen AG. Около двух третей согласились на частичный выход на пенсию (с неполной занятостью – ред.)", - пишет Bild.
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Сообщается, что согласившиеся на увольнение сотрудники могут получить выплату, размер которой может достичь 400 тысяч евро. Также около 130 тысяч сотрудников согласились на заморозку своих зарплат, а концерн сократит количество стажёров с 1400 до 600. Предполагается, что все эти меры позволят концерну сэкономить 1,5 миллиарда евро в год.
В 2024 году стало известно о планах сокращения производства и сотрудников автоконцерном Volkswagen. Данные планы спровоцировали забастовки сотрудников Volkswagen, что в итоге вынудило концерн пойти на соглашение с профсоюзами, в рамках которого компания пообещала не сокращать сотрудников принудительно и не закрывать предприятия. При этом концерн все ещё рассчитывает сократить около 35 тысяч рабочих мест к 2030 году. О финансовых трудностях сообщали и другие немецкие автопроизводители.
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