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ВКонтакте возглавила рейтинг соцсетей в России по количеству публикаций - РИА Новости, 03.06.2025
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13:44 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/vkontakte-2020655885.html
ВКонтакте возглавила рейтинг соцсетей в России по количеству публикаций
ВКонтакте возглавила рейтинг соцсетей в России по количеству публикаций - РИА Новости, 03.06.2025
ВКонтакте возглавила рейтинг соцсетей в России по количеству публикаций
Brand Analytics представил данные регулярного исследования активной аудитории в социальных сетях России за март 2025 года, подготовленного с помощью системы... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T13:44:00+03:00
2025-06-03T13:44:00+03:00
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Brand Analytics представил данные регулярного исследования активной аудитории в социальных сетях России за март 2025 года, подготовленного с помощью системы аналитики соцмедиа СМИ Brand Analytics. Согласно результатам исследования, ВКонтакте возглавила рейтинг по числу публикаций и числу активных авторов среди социальных платформ в России.В социальных медиа в марте 2025 года в России года было размещено 1,93 млрд общедоступных публикаций. Лидером по количеству публикаций стала соцсеть ВКонтакте — пользователи соцсети разместили 344,1 млн записей (18% от общего числа публикаций). В марте 2025 года создавали и делились публичным контентом в соцсети 20,3 млн авторов.За последние месяцы мы усилили поддержку авторов. Создатели контента получили возможность настраивать уровни в VK Donut, благодаря чему владельцы сообществ могут зарабатывать, предлагая эксклюзивный контент разного уровня, гибко монетизировать его и взаимодействовать с подписчиками. Мы также упростили процесс верификации сообществ и запустили соавторство в постах и клипах. В ближайшее время планируем расширить поддержку авторов оригинального контента, развивать инструменты монетизации и рекомендательные системы", — прокомментировал директор по продукту ВКонтакте Евгений Васильев.
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россия, вконтакте
Россия, ВКонтакте

ВКонтакте возглавила рейтинг соцсетей в России по количеству публикаций

© Фото : пресс-служба ВКонтактеВКонтакте возглавила рейтинг соцсетей в России по количеству публикаций и активным авторам
ВКонтакте возглавила рейтинг соцсетей в России по количеству публикаций и активным авторам - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Фото : пресс-служба ВКонтакте
ВКонтакте возглавила рейтинг соцсетей в России по количеству публикаций и активным авторам
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Brand Analytics представил данные регулярного исследования активной аудитории в социальных сетях России за март 2025 года, подготовленного с помощью системы аналитики соцмедиа СМИ Brand Analytics. Согласно результатам исследования, ВКонтакте возглавила рейтинг по числу публикаций и числу активных авторов среди социальных платформ в России.
В социальных медиа в марте 2025 года в России года было размещено 1,93 млрд общедоступных публикаций. Лидером по количеству публикаций стала соцсеть ВКонтакте — пользователи соцсети разместили 344,1 млн записей (18% от общего числа публикаций). В марте 2025 года создавали и делились публичным контентом в соцсети 20,3 млн авторов.
За последние месяцы мы усилили поддержку авторов. Создатели контента получили возможность настраивать уровни в VK Donut, благодаря чему владельцы сообществ могут зарабатывать, предлагая эксклюзивный контент разного уровня, гибко монетизировать его и взаимодействовать с подписчиками. Мы также упростили процесс верификации сообществ и запустили соавторство в постах и клипах. В ближайшее время планируем расширить поддержку авторов оригинального контента, развивать инструменты монетизации и рекомендательные системы", — прокомментировал директор по продукту ВКонтакте Евгений Васильев.
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