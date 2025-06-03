Рейтинг@Mail.ru
Володин заявил о готовности Госдумы поддержать запрет продажи вейпов - РИА Новости, 03.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:29 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/veyp-2020617734.html
Володин заявил о готовности Госдумы поддержать запрет продажи вейпов
Володин заявил о готовности Госдумы поддержать запрет продажи вейпов - РИА Новости, 03.06.2025
Володин заявил о готовности Госдумы поддержать запрет продажи вейпов
Госдума поддержит и рассмотрит в приоритетном порядке законопроект о полном запрете продажи вейпов в России, если такая инициатива поступит от правительства РФ, РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T11:29:00+03:00
2025-06-03T11:29:00+03:00
общество
россия
вячеслав володин
антон алиханов
госдума рф
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969172073_0:238:3218:2048_1920x0_80_0_0_a579dfa5e975fcdb12b73ef558103f6a.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Госдума поддержит и рассмотрит в приоритетном порядке законопроект о полном запрете продажи вейпов в России, если такая инициатива поступит от правительства РФ, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "После заявления министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова в поддержку полного запрета продажи вейпов ожидаем от правительства РФ соответствующую законодательную инициативу. Депутаты поддержат законопроект. Более того, рассмотрим его в приоритетном порядке", – сказал Володин журналистам. Председатель Госдумы отметил, что вред здоровью от вейпов очевиден: в жидкостях к ним содержатся тяжелые металлы, при парении образуются токсичные соединения – увеличивается риск развития тяжелых заболеваний, а испарения вредны и для окружающих. Володин напомнил, что ранее депутаты Госдумы приняли закон о запрете продажи такой продукции несовершеннолетним, увеличены административные штрафы за реализацию подросткам никотиносодержащей продукции и устройств для ее потребления, введена уголовная ответственность за их неоднократную продажу несовершеннолетним. "Даже под угрозой ответственности недобросовестные торговцы все равно продают подросткам жидкий яд. Поэтому только полный запрет и ликвидация вейпов с прилавков помогут защитить детей от их пагубного воздействия", – подчеркнул он. По словам председателя Госдумы, такой запрос есть и от граждан – большинство против торговли подобными товарами, на что указывают результаты опросов и о чем говорят избиратели.
https://ria.ru/20250531/onkolog-2020092460.html
https://ria.ru/20250319/veyp-2006085351.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969172073_371:0:3102:2048_1920x0_80_0_0_8f0997186420bf179ef82ea5e333aa9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, вячеслав володин, антон алиханов, госдума рф, здоровье - общество
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Антон Алиханов, Госдума РФ, Здоровье - Общество
Володин заявил о готовности Госдумы поддержать запрет продажи вейпов

Володин: ГД поддержит запрет продажи вейпов, если инициатива поступит от кабмина

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВейп
Вейп - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Вейп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Госдума поддержит и рассмотрит в приоритетном порядке законопроект о полном запрете продажи вейпов в России, если такая инициатива поступит от правительства РФ, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"После заявления министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова в поддержку полного запрета продажи вейпов ожидаем от правительства РФ соответствующую законодательную инициативу. Депутаты поддержат законопроект. Более того, рассмотрим его в приоритетном порядке", – сказал Володин журналистам.
Прохожий на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
Онколог назвал вейпы ловушкой для новых потенциальных онкопациентов
31 мая, 03:50
Председатель Госдумы отметил, что вред здоровью от вейпов очевиден: в жидкостях к ним содержатся тяжелые металлы, при парении образуются токсичные соединения – увеличивается риск развития тяжелых заболеваний, а испарения вредны и для окружающих.
Володин напомнил, что ранее депутаты Госдумы приняли закон о запрете продажи такой продукции несовершеннолетним, увеличены административные штрафы за реализацию подросткам никотиносодержащей продукции и устройств для ее потребления, введена уголовная ответственность за их неоднократную продажу несовершеннолетним.
"Даже под угрозой ответственности недобросовестные торговцы все равно продают подросткам жидкий яд. Поэтому только полный запрет и ликвидация вейпов с прилавков помогут защитить детей от их пагубного воздействия", – подчеркнул он.
По словам председателя Госдумы, такой запрос есть и от граждан – большинство против торговли подобными товарами, на что указывают результаты опросов и о чем говорят избиратели.
Курение запрещено - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Врач рассказала о заболеваниях, связанных с курением вейпов
19 марта, 23:47
 
ОбществоРоссияВячеслав ВолодинАнтон АлихановГосдума РФЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала