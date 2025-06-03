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Володин заявил о готовности Госдумы поддержать запрет продажи вейпов

Володин заявил о готовности Госдумы поддержать запрет продажи вейпов - РИА Новости, 03.06.2025

Володин заявил о готовности Госдумы поддержать запрет продажи вейпов

Госдума поддержит и рассмотрит в приоритетном порядке законопроект о полном запрете продажи вейпов в России, если такая инициатива поступит от правительства РФ, РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T11:29:00+03:00

2025-06-03T11:29:00+03:00

2025-06-03T11:29:00+03:00

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Госдума поддержит и рассмотрит в приоритетном порядке законопроект о полном запрете продажи вейпов в России, если такая инициатива поступит от правительства РФ, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "После заявления министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова в поддержку полного запрета продажи вейпов ожидаем от правительства РФ соответствующую законодательную инициативу. Депутаты поддержат законопроект. Более того, рассмотрим его в приоритетном порядке", – сказал Володин журналистам. Председатель Госдумы отметил, что вред здоровью от вейпов очевиден: в жидкостях к ним содержатся тяжелые металлы, при парении образуются токсичные соединения – увеличивается риск развития тяжелых заболеваний, а испарения вредны и для окружающих. Володин напомнил, что ранее депутаты Госдумы приняли закон о запрете продажи такой продукции несовершеннолетним, увеличены административные штрафы за реализацию подросткам никотиносодержащей продукции и устройств для ее потребления, введена уголовная ответственность за их неоднократную продажу несовершеннолетним. "Даже под угрозой ответственности недобросовестные торговцы все равно продают подросткам жидкий яд. Поэтому только полный запрет и ликвидация вейпов с прилавков помогут защитить детей от их пагубного воздействия", – подчеркнул он. По словам председателя Госдумы, такой запрос есть и от граждан – большинство против торговли подобными товарами, на что указывают результаты опросов и о чем говорят избиратели.

https://ria.ru/20250531/onkolog-2020092460.html

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общество, россия, вячеслав володин, антон алиханов, госдума рф, здоровье - общество