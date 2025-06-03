https://ria.ru/20250603/verkhnevolzhe-2020723283.html
В Тверской области вводится особый противопожарный режим
В Тверской области вводится особый противопожарный режим - РИА Новости, 03.06.2025
В Тверской области вводится особый противопожарный режим
Особый противопожарный режим введут на территории Тверской области с 11 июня, решение было принято на заседании регионального правительства под руководством... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T18:08:00+03:00
2025-06-03T18:08:00+03:00
2025-06-03T18:08:00+03:00
тверская область
игорь руденя
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Особый противопожарный режим введут на территории Тверской области с 11 июня, решение было принято на заседании регионального правительства под руководством губернатора Игоря Рудени, сообщает пресс-служба облправительства. "Ранее такой режим был введен на части наших муниципальных образований, а сейчас устанавливается на всех территориях Тверской области. Особый противопожарный режим подразумевает полный запрет на использование открытого огня в лесах. Кроме того, это запрет на сжигание порубочных остатков – для тех, кто занимается заготовкой леса. И, конечно, это касается владельцев участков, сельхозземель, индивидуальных жилых строений. Это запрет на сжигание мусора, сухой травы", – приводит пресс-служба слова Рудени. Помимо этого, запрещено использование в лесах паяльных ламп и других приборов, а также курение. Руденя при обсуждении вопроса на заседании подчеркнул, что важно обеспечить контроль за соблюдением этих требований, а также привлекать к работе правоохранителей. В рамках введения особого противопожарного режима Минлеса региона может принимать ряд мер, в том числе ограничить пребывание граждан в лесах и въезд транспорта при установлении IV и V классов пожарной опасности. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях такого режима граждане могут получить административный штраф в размере от 40 тысяч рублей до 50 тысяч рублей; должностные лица – от 60 тысяч рублей до 90 тысяч рублей; юридические лица – от 600 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. В пресс-службе напомнили, что из-за аномально теплой и малоснежной зимы в Тверской области с 17 марта установили пожароопасный сезон. В круглосуточном режиме заработала система мониторинга обстановки в лесах, включая дистанционный, спутниковый и авиационный контроль. В 2025 году в регионе в 1,5 раза увеличили число камер видеонаблюдения в лесах – сейчас это порядка 160 камер. В настоящее время система охватывает практически 98% лесного фонда. Кроме того, в лесах работают патрульные группы, а в регионе сформировали группировку сил и средств для борьбы с возгораниями в лесах.
https://ria.ru/20250528/rudenya-2019585823.html
https://ria.ru/20250527/rudenya-2019333892.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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игорь руденя
Тверская область, Игорь Руденя
В Тверской области вводится особый противопожарный режим
В Верхневолжье вводится особый противопожарный режим
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Особый противопожарный режим введут на территории Тверской области с 11 июня, решение было принято на заседании регионального правительства под руководством губернатора Игоря Рудени, сообщает пресс-служба облправительства.
"Ранее такой режим был введен на части наших муниципальных образований, а сейчас устанавливается на всех территориях Тверской области. Особый противопожарный режим подразумевает полный запрет на использование открытого огня в лесах. Кроме того, это запрет на сжигание порубочных остатков – для тех, кто занимается заготовкой леса. И, конечно, это касается владельцев участков, сельхозземель, индивидуальных жилых строений. Это запрет на сжигание мусора, сухой травы", – приводит пресс-служба слова Рудени
.
Помимо этого, запрещено использование в лесах паяльных ламп и других приборов, а также курение.
Руденя при обсуждении вопроса на заседании подчеркнул, что важно обеспечить контроль за соблюдением этих требований, а также привлекать к работе правоохранителей.
В рамках введения особого противопожарного режима Минлеса региона может принимать ряд мер, в том числе ограничить пребывание граждан в лесах и въезд транспорта при установлении IV и V классов пожарной опасности.
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях такого режима граждане могут получить административный штраф в размере от 40 тысяч рублей до 50 тысяч рублей; должностные лица – от 60 тысяч рублей до 90 тысяч рублей; юридические лица – от 600 тысяч рублей до 1 миллиона рублей.
В пресс-службе напомнили, что из-за аномально теплой и малоснежной зимы в Тверской области с 17 марта установили пожароопасный сезон. В круглосуточном режиме заработала система мониторинга обстановки в лесах, включая дистанционный, спутниковый и авиационный контроль. В 2025 году в регионе в 1,5 раза увеличили число камер видеонаблюдения в лесах – сейчас это порядка 160 камер. В настоящее время система охватывает практически 98% лесного фонда. Кроме того, в лесах работают патрульные группы, а в регионе сформировали группировку сил и средств для борьбы с возгораниями в лесах.