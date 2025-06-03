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Венгрия поблагодарила США за усилия по урегулированию на Украине
Венгрия поблагодарила США за усилия по урегулированию на Украине - РИА Новости, 03.06.2025
Венгрия поблагодарила США за усилия по урегулированию на Украине
Западноевропейские политики препятствуют попыткам урегулирования конфликта на Украине, но США не отказываются от них, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T23:05:00+03:00
2025-06-03T23:05:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 3 июн - РИА Новости. Западноевропейские политики препятствуют попыткам урегулирования конфликта на Украине, но США не отказываются от них, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после телефонного разговора с заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау. Глава венгерского МИД назвал беседу с Ландау "лучшим разговором с западным политиком за последние 10 лет". "Я поблагодарил его за мирные усилия президента (США Дональда – ред.) Трампа и правительства США. Я поблагодарил его за то, что они не отказались от своих усилий по достижению мира, несмотря на то что западноевропейские политики постоянно препятствуют мирным попыткам, чтобы продлить войну, и мне было приятно услышать от него, что правительство США остается приверженным делу мира", - написал Сийярто в соцсети Facebook*. По его словам, стороны согласились, что каналы связи должны оставаться открытыми, а переговоры России и США должны продолжаться. Кроме того, и Венгрия, и США считают необходимой защиту консервативных ценностей и границ, добавил Сийярто. "Мы оба выразили нашу радость по поводу укрепления патриотических партий по всему миру. В качестве общей цели выразили дальнейшее развитие венгерско-американских экономических и торговых отношений и расширение нашего сотрудничества в ядерной промышленности", - сообщил он. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Евросоюз должен осознать необходимость присоединиться к американскому подходу в решении конфликта на Украине, нет смысла идти разными дорогами. Сийярто неоднократно призывал европейских политиков не препятствовать мирному урегулированию конфликта на Украине.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250215/orban-1999515176.html
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в мире, сша, украина, венгрия, петер сийярто, виктор орбан
В мире, США, Украина, Венгрия, Петер Сийярто, Виктор Орбан
Венгрия поблагодарила США за усилия по урегулированию на Украине
Сийярто: США не отказываются от попыток урегулирования конфликта на Украине