https://ria.ru/20250603/ukraina-2020654868.html

На Украине трех сотрудников военкомата обвинили в избиении при мобилизации

На Украине трех сотрудников военкомата обвинили в избиении при мобилизации - РИА Новости, 03.06.2025

На Украине трех сотрудников военкомата обвинили в избиении при мобилизации

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило, что предъявило обвинения офицеру и двум военнослужащим районного военкомата в Ровненской области на... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T13:41:00+03:00

2025-06-03T13:41:00+03:00

2025-06-03T13:41:00+03:00

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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило, что предъявило обвинения офицеру и двум военнослужащим районного военкомата в Ровненской области на западе страны по факту избиения и силовой мобилизации военнообязанного, фигурантам грозит до шести лет тюрьмы. "Работники ГБР сообщили о подозрении офицеру и двум военнослужащим Дубенского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (военкомата – ред.) по факту принудительной мобилизации военнообязанного мужчины. В частности, его силой удерживали, а двое чиновников еще и избили", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГБР. Уточняется, что 21 февраля 2025 года во время проведения мобилизационных мероприятий в селе Иванье сотрудники районного военкомата заметили мужчину на велосипеде. Они применили к нему слезоточивый газ и насильно затащили в служебный автомобиль, избили. Как отмечается, он под физическим давлением сообщил свои анкетные данные и был насильно доставлен в военкомат. При этом еще в 2019 году его признали непригодным к военной службе. Военно-врачебная комиссия эти данные во внимание не приняла, поэтому сейчас мужчина мобилизован в одну из воинских частей Ровненской области. Всем троим вменяется статья "Незаконное лишение свободы человека, сопровождавшееся причинением физических страданий, совершенное группой лиц без предварительного сговора". Двоим из них также вменяется статья "Пытки, совершенные группой лиц без предварительного сговора, с целью принудить потерпевшего к действиям, противоречащим его воле, или наказать за действия, совершенные им". Санкция статей предусматривает до 6 лет лишения свободы. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250510/ukraina-2016215869.html

https://ria.ru/20250526/mobilizatsiya-2019061253.html

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в мире, украина, ровненская область, вооруженные силы украины