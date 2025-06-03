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Российские войска нанесли удар по порту ВСУ в Николаеве

Российские войска нанесли удар по порту ВСУ в Николаеве - РИА Новости, 03.06.2025

Российские войска нанесли удар по порту ВСУ в Николаеве

Удар нанесен, по предварительной информации, в портовой зоне Николаева на Украине, в частности по британским военным, которые обучали ВСУ использованию... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T11:54:00+03:00

2025-06-03T11:54:00+03:00

2025-06-03T11:54:00+03:00

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Удар нанесен, по предварительной информации, в портовой зоне Николаева на Украине, в частности по британским военным, которые обучали ВСУ использованию безэкипажных плавсредств, а также где шла подготовка десанта украинских войск для высадки на Кинбурнскую косу, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Предварительно: влупили по порту в Октябрьском, аккуратно и туда, где бандеровцы тренировались владению бэками (безэкипажные плавсредства). Обучали их британские военные из Особой лодочной службы (Army Special Boat Section), которые тоже попали под удар. В том числе, там шла подготовка десанта к высадке на Кинбурнскую косу. Подготавливали нацистов из запрещенных в РФ организаций "Кракен" и "Азов"*, основой десанта должны были стать, базирующиеся в Николаеве на заводе 61 коммунара (ныне Судостроительный) морпехи из 36-й бригады ВСУ", - заявил Лебедев. Он также отметил, что, помимо уничтожения личного состава ВСУ и военных офицеров НАТО, есть вероятность уничтожения склада с дальнобойными ракетами.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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николаев (украина), украина, октябрьский, сергей лебедев, вооруженные силы украины, нато, безопасность