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Российские войска нанесли удар по порту ВСУ в Николаеве - РИА Новости, 03.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:54 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/udar-2020627533.html
Российские войска нанесли удар по порту ВСУ в Николаеве
Российские войска нанесли удар по порту ВСУ в Николаеве - РИА Новости, 03.06.2025
Российские войска нанесли удар по порту ВСУ в Николаеве
Удар нанесен, по предварительной информации, в портовой зоне Николаева на Украине, в частности по британским военным, которые обучали ВСУ использованию... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T11:54:00+03:00
2025-06-03T11:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
украина
октябрьский
сергей лебедев
вооруженные силы украины
нато
безопасность
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Удар нанесен, по предварительной информации, в портовой зоне Николаева на Украине, в частности по британским военным, которые обучали ВСУ использованию безэкипажных плавсредств, а также где шла подготовка десанта украинских войск для высадки на Кинбурнскую косу, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Предварительно: влупили по порту в Октябрьском, аккуратно и туда, где бандеровцы тренировались владению бэками (безэкипажные плавсредства). Обучали их британские военные из Особой лодочной службы (Army Special Boat Section), которые тоже попали под удар. В том числе, там шла подготовка десанта к высадке на Кинбурнскую косу. Подготавливали нацистов из запрещенных в РФ организаций "Кракен" и "Азов"*, основой десанта должны были стать, базирующиеся в Николаеве на заводе 61 коммунара (ныне Судостроительный) морпехи из 36-й бригады ВСУ", - заявил Лебедев. Он также отметил, что, помимо уничтожения личного состава ВСУ и военных офицеров НАТО, есть вероятность уничтожения склада с дальнобойными ракетами.* Запрещенная в России террористическая организация
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николаев (украина)
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николаев (украина), украина, октябрьский, сергей лебедев, вооруженные силы украины, нато, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Украина, Октябрьский, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, НАТО, Безопасность
Российские войска нанесли удар по порту ВСУ в Николаеве

Поражен порт Николаева, где морпехи ВСУ готовили десант на Кинбурнскую косу

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Удар нанесен, по предварительной информации, в портовой зоне Николаева на Украине, в частности по британским военным, которые обучали ВСУ использованию безэкипажных плавсредств, а также где шла подготовка десанта украинских войск для высадки на Кинбурнскую косу, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Предварительно: влупили по порту в Октябрьском, аккуратно и туда, где бандеровцы тренировались владению бэками (безэкипажные плавсредства). Обучали их британские военные из Особой лодочной службы (Army Special Boat Section), которые тоже попали под удар. В том числе, там шла подготовка десанта к высадке на Кинбурнскую косу. Подготавливали нацистов из запрещенных в РФ организаций "Кракен" и "Азов"*, основой десанта должны были стать, базирующиеся в Николаеве на заводе 61 коммунара (ныне Судостроительный) морпехи из 36-й бригады ВСУ", - заявил Лебедев.
Он также отметил, что, помимо уничтожения личного состава ВСУ и военных офицеров НАТО, есть вероятность уничтожения склада с дальнобойными ракетами.
* Запрещенная в России террористическая организация
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеНиколаев (Украина)УкраинаОктябрьскийСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныНАТОБезопасность
 
 
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