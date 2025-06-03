https://ria.ru/20250603/uchastok-2020686017.html

В Челябинской области открыли новый участок трассы М5 "Урал"

В Челябинской области открыли новый участок трассы М5 "Урал" - РИА Новости, 03.06.2025

В Челябинской области открыли новый участок трассы М5 "Урал"

Участок федеральной трассы М5 "Урал" открыли во вторник после реконструкции в Ашинском районе Челябинской области, это четырехполосная дорога протяженностью 14... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T15:59:00+03:00

2025-06-03T15:59:00+03:00

2025-06-03T16:28:00+03:00

россия

сим

марат хуснуллин

роман старовойт

алексей текслер

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 3 июн – РИА Новости. Участок федеральной трассы М5 "Урал" открыли во вторник после реконструкции в Ашинском районе Челябинской области, это четырехполосная дорога протяженностью 14 километров, сообщил глава региона Алексей Текслер. "Главное событие сегодня в нашем регионе – открытие нового 14-километрового участка дороги М5 "Урал"… Недавно открывали с участием президента России участок между Челябинском и Екатеринбургом. И вот сейчас для нас еще одно знаковое событие. Этот участок находится в западной части нашего региона, до границы с Башкирией всего 60 километров. И сегодня первым этапом мы открываем 14 километров... Это очень важная для нас дорога", - сказал глава региона на церемонии открытия. Он добавил, что также ожидается новая стройка - в обход города Сим, это будет большая эстакада, одна из больших, которая строится в России. По словам губернатора Текслера, трасса проходит через уральские горы, запуск нового участка, построенного по самым современным стандартам, позволит обеспечить безопасность автомобилистов. Также это комфорт и качество, кроме того, открытие нового участка будет способствовать развитию экономического и туристического потенциала Челябинской области, добавил он. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин отметил, что трасса М5 "Урал" - ключевая транспортная артерия в составе опорной сети дорог, соединяющая не только Уфу, Челябинск, Пензу, Москву, Самару, но и Казахстан. "Здесь очень большой поток грузовых автомобилей… Реконструкция трассы "М5 "Урал" сегодня ведется в Самарской, Пензенской, Рязанской областях и в Мордовии и Башкортостане... Сегодня открываем после реконструкции 14-километровый участок трассы М5 "Урал" в Челябинской области – это первый этап большого проекта. Он проходит непосредственно через горные массивы Южного Урала. Здесь пришлось выполнить значительный объем буровзрывных работ, чтобы обеспечить возможность проехать по скоростной четырехполосной трассе. Уже в следующем году будет открыт сам обход через реку Сим и эстакада, высота которой достигает 46 метров. С Росавтодором работаем над возможностью опережающего ввода. Всего по поручению президента России будет открыто более 50 обходов на федеральных и региональных дорогах. Участок – это очередной важный шаг в повышении качества жизни наших граждан. Новые дороги сокращают время в пути, связывают города, повышают безопасность дорожного движения", - сказал Хуснуллин в ходе церемонии открытия участка трассы по видео-конференц-связи (ВКС). Министр транспорта РФ Роман Старовойт добавил, что в следующем году завершается строительство нового направления обхода города Сим. "Эта дорога позволит разгрузить отрезок трассы Уфа - Челябинск, улично-дорожную сеть населённых пунктов. Работы по всем объектам направлены на повышение безопасности дорожного движения", - пояснил Старовойт на церемонии открытия по ВКС. И.о. начальника федерального казенного учреждения Управление дорог "Южный Урал" Антон Антонов пояснил, что Росавтодор завершил работы по первому этапу реконструкции автомобильной дороги М5 "Урал" в Ашинском районе. "Завершены работы на участке км с 1564 до 1578. Участок выполнен в четырехполосном исполнении", - сказал он на церемонии открытия. По данным правительства региона, благодаря реконструкции пропускная способность участка трассы увеличилась с 11 до 30 тысяч автомобилей в сутки. Дорога оснащена барьерным ограждением, обеспечивающим безопасность, и новой дорожной одеждой из трех слоев асфальтобетона.

https://ria.ru/20250429/teksler-2014173723.html

https://ria.ru/20250528/oblast-2019498968.html

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Артем Смирнов

россия, сим, марат хуснуллин, роман старовойт, алексей текслер, федеральное дорожное агентство (росавтодор)