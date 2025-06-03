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В Херсонской области более 220 тысяч жителей остались без света
В Херсонской области более 220 тысяч жителей остались без света - РИА Новости, 03.06.2025
В Херсонской области более 220 тысяч жителей остались без света
Более 220 тысяч жителей Херсонской области остались без электроснабжения из-за атак ВСУ по энергетическим объектам, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T12:53:00+03:00
2025-06-03T12:53:00+03:00
2025-06-03T12:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Более 220 тысяч жителей Херсонской области остались без электроснабжения из-за атак ВСУ по энергетическим объектам, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в Telegram-канале. Глава области ночью заявил, что осколками сбитых беспилотников ВСУ повреждена новая подстанция в Геническом районе, в результате 150 населённых пунктов в Геническом, Новотроицком, Ивановском и Нижнесерогозском округах с населением свыше 100 тысяч человек остались без света. "Россети" утром сообщили, что ведут работу по восстановлению электроснабжения потребителей в Запорожской и Херсонской областях после атаки БПЛА. "В результате обстрела противника произошло аварийное отключение высоковольтной линии 150 кВ "Джанкой — Мелитополь". Без света и воды остались жители девяти муниципальных округов — Генического, Новотроицкого, Ивановского, Великолепетихского, Нижнесерогозского, и частично Каховского, Горностаевского, Верхнерогачинского и Чаплинского. Всего — 288 населённых пунктов, более 227 тысяч человек и 44 социально значимых объекта", - написал Сальдо. Энергетики оперативно готовят резервные схемы подачи электричества, добавил он.
https://ria.ru/20250603/svet-2020574269.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Херсонской области более 220 тысяч жителей остались без света
Сальдо: 227 тысяч жителей Херсонской области остались без света из-за атак ВСУ