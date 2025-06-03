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В Херсонской области более 220 тысяч жителей остались без света - РИА Новости, 03.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:53 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/tysjachi-2020643472.html
В Херсонской области более 220 тысяч жителей остались без света
В Херсонской области более 220 тысяч жителей остались без света - РИА Новости, 03.06.2025
В Херсонской области более 220 тысяч жителей остались без света
Более 220 тысяч жителей Херсонской области остались без электроснабжения из-за атак ВСУ по энергетическим объектам, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T12:53:00+03:00
2025-06-03T12:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
геническ
владимир сальдо
вооруженные силы украины
россети
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Более 220 тысяч жителей Херсонской области остались без электроснабжения из-за атак ВСУ по энергетическим объектам, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в Telegram-канале. Глава области ночью заявил, что осколками сбитых беспилотников ВСУ повреждена новая подстанция в Геническом районе, в результате 150 населённых пунктов в Геническом, Новотроицком, Ивановском и Нижнесерогозском округах с населением свыше 100 тысяч человек остались без света. "Россети" утром сообщили, что ведут работу по восстановлению электроснабжения потребителей в Запорожской и Херсонской областях после атаки БПЛА. "В результате обстрела противника произошло аварийное отключение высоковольтной линии 150 кВ "Джанкой — Мелитополь". Без света и воды остались жители девяти муниципальных округов — Генического, Новотроицкого, Ивановского, Великолепетихского, Нижнесерогозского, и частично Каховского, Горностаевского, Верхнерогачинского и Чаплинского. Всего — 288 населённых пунктов, более 227 тысяч человек и 44 социально значимых объекта", - написал Сальдо. Энергетики оперативно готовят резервные схемы подачи электричества, добавил он.
https://ria.ru/20250603/svet-2020574269.html
херсонская область
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херсонская область , геническ, владимир сальдо, вооруженные силы украины, россети, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Геническ, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Россети, Происшествия
В Херсонской области более 220 тысяч жителей остались без света

Сальдо: 227 тысяч жителей Херсонской области остались без света из-за атак ВСУ

© РИА Новости / Юрий СтрелецВысоковольтные линии электропередачи
Высоковольтные линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Юрий Стрелец
Высоковольтные линии электропередачи. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Более 220 тысяч жителей Херсонской области остались без электроснабжения из-за атак ВСУ по энергетическим объектам, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в Telegram-канале.
Глава области ночью заявил, что осколками сбитых беспилотников ВСУ повреждена новая подстанция в Геническом районе, в результате 150 населённых пунктов в Геническом, Новотроицком, Ивановском и Нижнесерогозском округах с населением свыше 100 тысяч человек остались без света. "Россети" утром сообщили, что ведут работу по восстановлению электроснабжения потребителей в Запорожской и Херсонской областях после атаки БПЛА.
"В результате обстрела противника произошло аварийное отключение высоковольтной линии 150 кВ "Джанкой — Мелитополь". Без света и воды остались жители девяти муниципальных округов — Генического, Новотроицкого, Ивановского, Великолепетихского, Нижнесерогозского, и частично Каховского, Горностаевского, Верхнерогачинского и Чаплинского. Всего — 288 населённых пунктов, более 227 тысяч человек и 44 социально значимых объекта", - написал Сальдо.
Энергетики оперативно готовят резервные схемы подачи электричества, добавил он.
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Более 100 тысяч жителей Херсонской области остались без света
00:20
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьГеническВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныРоссетиПроисшествия
 
 
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