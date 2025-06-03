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Российские туристы не пострадали при землетрясении в Турции - РИА Новости, 03.06.2025
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Туризм
 
10:34 03.06.2025 (обновлено: 10:53 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/turtsiya-2020605330.html
Российские туристы не пострадали при землетрясении в Турции
Российские туристы не пострадали при землетрясении в Турции - РИА Новости, 03.06.2025
Российские туристы не пострадали при землетрясении в Турции
Российские туристы не пострадали при землетрясении в турецкой провинции Мугла, там сейчас могут находиться 10-15 тысяч отдыхающих из РФ, говорится в сообщении... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T10:34:00+03:00
2025-06-03T10:53:00+03:00
туризм
турция
мугла (провинция)
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российские туристы не пострадали при землетрясении в турецкой провинции Мугла, там сейчас могут находиться 10-15 тысяч отдыхающих из РФ, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).Ночью с понедельника на вторник подземные толчки были зафиксированы в 02.17 мск недалеко от турецкого курорта Мармарис (провинция Мугла). Очаг залегал на глубине 67 километров. Гражданка Турции погибла из-за панической атаки после землетрясения, еще 69 человек пострадали, сообщил во вторник министр внутренних дел Турции Али Ерликая."По подсчетам Аналитической службы АТОР, сейчас в провинции Мугла могут отдыхать 10-15 тысяч отдыхающих из России. Травм или других проблем у них не возникло – отдыхающие испугались, но не пострадали", - сообщили в ассоциации.По данным туроператоров "Интурист", Coral Travel, PEGAS Touristik и других крупных компаний, жалоб и просьб о досрочном возвращении в Россию от клиентов не было, указали в АТОР."В Мармарисе все вышли на улицу. Слабые толчки ощущались и в провинции Анталья: в некоторых домах от толчков мебель ходила ходуном. В данный момент разрушений нет, все работает в штатном режиме. Все соответствующие службы нашего офиса в Анталии на связи с туристами. Просим наших гостей соблюдать спокойствие", – процитировали в сообщении слова представителя "Интуриста".
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мугла (провинция)
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турция, мугла (провинция), россия, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Турция, Мугла (провинция), Россия, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Российские туристы не пострадали при землетрясении в Турции

АТОР: туристы из РФ не пострадали при землетрясении в турецкой провинции Мугла

© Fotolia / Brian JacksonТуристы с чемоданами в аэропорту
Туристы с чемоданами в аэропорту - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Fotolia / Brian Jackson
Туристы с чемоданами в аэропорту. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российские туристы не пострадали при землетрясении в турецкой провинции Мугла, там сейчас могут находиться 10-15 тысяч отдыхающих из РФ, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Ночью с понедельника на вторник подземные толчки были зафиксированы в 02.17 мск недалеко от турецкого курорта Мармарис (провинция Мугла). Очаг залегал на глубине 67 километров. Гражданка Турции погибла из-за панической атаки после землетрясения, еще 69 человек пострадали, сообщил во вторник министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
«
"По подсчетам Аналитической службы АТОР, сейчас в провинции Мугла могут отдыхать 10-15 тысяч отдыхающих из России. Травм или других проблем у них не возникло – отдыхающие испугались, но не пострадали", - сообщили в ассоциации.
По данным туроператоров "Интурист", Coral Travel, PEGAS Touristik и других крупных компаний, жалоб и просьб о досрочном возвращении в Россию от клиентов не было, указали в АТОР.
"В Мармарисе все вышли на улицу. Слабые толчки ощущались и в провинции Анталья: в некоторых домах от толчков мебель ходила ходуном. В данный момент разрушений нет, все работает в штатном режиме. Все соответствующие службы нашего офиса в Анталии на связи с туристами. Просим наших гостей соблюдать спокойствие", – процитировали в сообщении слова представителя "Интуриста".
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ТуризмТурцияМугла (провинция)РоссияАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
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