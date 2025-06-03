https://ria.ru/20250603/turtsiya-2020605330.html

Российские туристы не пострадали при землетрясении в Турции

Российские туристы не пострадали при землетрясении в Турции - РИА Новости, 03.06.2025

Российские туристы не пострадали при землетрясении в Турции

Российские туристы не пострадали при землетрясении в турецкой провинции Мугла, там сейчас могут находиться 10-15 тысяч отдыхающих из РФ, говорится в сообщении... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T10:34:00+03:00

2025-06-03T10:34:00+03:00

2025-06-03T10:53:00+03:00

туризм

турция

мугла (провинция)

россия

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российские туристы не пострадали при землетрясении в турецкой провинции Мугла, там сейчас могут находиться 10-15 тысяч отдыхающих из РФ, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).Ночью с понедельника на вторник подземные толчки были зафиксированы в 02.17 мск недалеко от турецкого курорта Мармарис (провинция Мугла). Очаг залегал на глубине 67 километров. Гражданка Турции погибла из-за панической атаки после землетрясения, еще 69 человек пострадали, сообщил во вторник министр внутренних дел Турции Али Ерликая."По подсчетам Аналитической службы АТОР, сейчас в провинции Мугла могут отдыхать 10-15 тысяч отдыхающих из России. Травм или других проблем у них не возникло – отдыхающие испугались, но не пострадали", - сообщили в ассоциации.По данным туроператоров "Интурист", Coral Travel, PEGAS Touristik и других крупных компаний, жалоб и просьб о досрочном возвращении в Россию от клиентов не было, указали в АТОР."В Мармарисе все вышли на улицу. Слабые толчки ощущались и в провинции Анталья: в некоторых домах от толчков мебель ходила ходуном. В данный момент разрушений нет, все работает в штатном режиме. Все соответствующие службы нашего офиса в Анталии на связи с туристами. Просим наших гостей соблюдать спокойствие", – процитировали в сообщении слова представителя "Интуриста".

https://ria.ru/20250328/zemletryaseniya-2007928080.html

турция

мугла (провинция)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

турция, мугла (провинция), россия, ассоциация туроператоров россии (атор)