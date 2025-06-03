https://ria.ru/20250603/turtsiya-2020592174.html
В офисе Эрдогана рассказали о подготовке к саммиту по Украине
В офисе Эрдогана рассказали о подготовке к саммиту по Украине - РИА Новости, 03.06.2025
В офисе Эрдогана рассказали о подготовке к саммиту по Украине
Инициатива президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по подготовке встречи лидеров по урегулированию конфликта на Украине предполагает подготовку традиционной... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T08:57:00+03:00
2025-06-03T08:57:00+03:00
2025-06-03T08:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
турция
украина
россия
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983538261_0:250:2753:1798_1920x0_80_0_0_ffcad33b7dfbb4be9f5c5d8e2563da19.jpg
СТАМБУЛ, 3 июн - РИА Новости. Инициатива президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по подготовке встречи лидеров по урегулированию конфликта на Украине предполагает подготовку традиционной "телефонной дипломатией", в том числе с лидером РФ Владимиром Путиным, заявили РИА Новости в администрации турецкого лидера. Турецкий лидер заявил в понедельник, что рассчитывает на встречу президентов США Дональда Трампа, РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции. По его словам, Турция предпримет соответствующие шаги в этом направлении после переговоров, состоявшихся в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле. "Традиционная "телефонная дипломатия" президента Турции способствовала разрешению кризисов в мире. В этой связи можно предполагать, что она заявит о себе и в ходе подготовке к саммиту Турции, РФ, США и Украины под инициативой господина президента (Турции Тайипа Эрдогана - ред.)", - заявил собеседник агентства. В понедельник в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров России и Украины, он продолжался более часа.
https://ria.ru/20250602/ekspert-2020569774.html
https://ria.ru/20250602/stambul-2020554088.html
турция
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983538261_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0c5195696d38b30445335af53fb15cb0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, украина, россия, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, дональд трамп, в мире, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Специальная военная операция на Украине, Турция, Украина, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
В офисе Эрдогана рассказали о подготовке к саммиту по Украине
Саммиту по Украине предшествует телефонная дипломатия Эрдогана