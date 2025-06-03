https://ria.ru/20250603/turtsiya-2020592174.html

В офисе Эрдогана рассказали о подготовке к саммиту по Украине

В офисе Эрдогана рассказали о подготовке к саммиту по Украине - РИА Новости, 03.06.2025

В офисе Эрдогана рассказали о подготовке к саммиту по Украине

Инициатива президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по подготовке встречи лидеров по урегулированию конфликта на Украине предполагает подготовку традиционной... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T08:57:00+03:00

2025-06-03T08:57:00+03:00

2025-06-03T08:57:00+03:00

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СТАМБУЛ, 3 июн - РИА Новости. Инициатива президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по подготовке встречи лидеров по урегулированию конфликта на Украине предполагает подготовку традиционной "телефонной дипломатией", в том числе с лидером РФ Владимиром Путиным, заявили РИА Новости в администрации турецкого лидера. Турецкий лидер заявил в понедельник, что рассчитывает на встречу президентов США Дональда Трампа, РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции. По его словам, Турция предпримет соответствующие шаги в этом направлении после переговоров, состоявшихся в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле. "Традиционная "телефонная дипломатия" президента Турции способствовала разрешению кризисов в мире. В этой связи можно предполагать, что она заявит о себе и в ходе подготовке к саммиту Турции, РФ, США и Украины под инициативой господина президента (Турции Тайипа Эрдогана - ред.)", - заявил собеседник агентства. В понедельник в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров России и Украины, он продолжался более часа.

https://ria.ru/20250602/ekspert-2020569774.html

https://ria.ru/20250602/stambul-2020554088.html

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