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В офисе Эрдогана рассказали о перспективах переговоров России и Украины

В офисе Эрдогана рассказали о перспективах переговоров России и Украины - РИА Новости, 03.06.2025

В офисе Эрдогана рассказали о перспективах переговоров России и Украины

Инициированный президентом Турции саммит по урегулированию конфликта на Украине может состояться в ближайшее время, переговорный процесс в Стамбуле, при его... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T08:39:00+03:00

2025-06-03T08:39:00+03:00

2025-06-03T08:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

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СТАМБУЛ, 3 июн - РИА Новости. Инициированный президентом Турции саммит по урегулированию конфликта на Украине может состояться в ближайшее время, переговорный процесс в Стамбуле, при его интенсивности, может приблизить его сроки, заявили РИА Новости в администрации президента Турции. Турецкий лидер заявил в понедельник, что рассчитывает на встречу президентов США Дональда Трампа, РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции. По его словам, Турция предпримет соответствующие шаги в этом направлении после переговоров, состоявшихся в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле. "Надеемся, что очень скоро. Все зависит от переговорного процесса делегаций (РФ и Украины - ред.) в Стамбуле, который, собственно, может и приблизить сроки этого саммита", - заявил агентству представитель администрации турецкого лидера.

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