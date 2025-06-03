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В офисе Эрдогана рассказали о перспективах переговоров России и Украины - РИА Новости, 03.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:39 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/turtsiya-2020590488.html
В офисе Эрдогана рассказали о перспективах переговоров России и Украины
В офисе Эрдогана рассказали о перспективах переговоров России и Украины - РИА Новости, 03.06.2025
В офисе Эрдогана рассказали о перспективах переговоров России и Украины
Инициированный президентом Турции саммит по урегулированию конфликта на Украине может состояться в ближайшее время, переговорный процесс в Стамбуле, при его... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T08:39:00+03:00
2025-06-03T08:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
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СТАМБУЛ, 3 июн - РИА Новости. Инициированный президентом Турции саммит по урегулированию конфликта на Украине может состояться в ближайшее время, переговорный процесс в Стамбуле, при его интенсивности, может приблизить его сроки, заявили РИА Новости в администрации президента Турции. Турецкий лидер заявил в понедельник, что рассчитывает на встречу президентов США Дональда Трампа, РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции. По его словам, Турция предпримет соответствующие шаги в этом направлении после переговоров, состоявшихся в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле. "Надеемся, что очень скоро. Все зависит от переговорного процесса делегаций (РФ и Украины - ред.) в Стамбуле, который, собственно, может и приблизить сроки этого саммита", - заявил агентству представитель администрации турецкого лидера.
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турция, россия, владимир зеленский, украина, владимир путин, дональд трамп, в мире, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Специальная военная операция на Украине, Турция, Россия, Владимир Зеленский, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
В офисе Эрдогана рассказали о перспективах переговоров России и Украины

Анкара рассчитывает, что переговоры РФ и Украины в Стамбуле приблизят саммит

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 3 июн - РИА Новости. Инициированный президентом Турции саммит по урегулированию конфликта на Украине может состояться в ближайшее время, переговорный процесс в Стамбуле, при его интенсивности, может приблизить его сроки, заявили РИА Новости в администрации президента Турции.
Турецкий лидер заявил в понедельник, что рассчитывает на встречу президентов США Дональда Трампа, РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции. По его словам, Турция предпримет соответствующие шаги в этом направлении после переговоров, состоявшихся в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле.
"Надеемся, что очень скоро. Все зависит от переговорного процесса делегаций (РФ и Украины - ред.) в Стамбуле, который, собственно, может и приблизить сроки этого саммита", - заявил агентству представитель администрации турецкого лидера.
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Эксперт прокомментировал итоги переговоров России и Украины в Стамбуле
Вчера, 23:33
 
Специальная военная операция на УкраинеТурцияРоссияВладимир ЗеленскийУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампВ миреВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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