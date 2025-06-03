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На юге Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 03.06.2025
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06:36 03.06.2025 (обновлено: 12:20 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/turtsiya-2020585116.html
На юге Турции произошло землетрясение
На юге Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 03.06.2025
На юге Турции произошло землетрясение
На юге Турции произошло землетрясение, погибла девочка, сообщил министр внутренних дел Али Ерликая в соцсети X. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T06:36:00+03:00
2025-06-03T12:20:00+03:00
в мире
турция
мармарис
мугла (провинция)
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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СТАМБУЛ, 3 июн — РИА Новости. На юге Турции произошло землетрясение, погибла девочка, сообщил министр внутренних дел Али Ерликая в соцсети X."Четырнадцатилетняя Афранур Гюнлю в Фетхие испытала паническую атаку в момент землетрясения и была госпитализирована, но ее не удалось спасти", — написал он. Еще 69 человек пострадали, 46 из них доставили в больницы. Толчки ощущались в провинции Мугла и других регионах, разрушений нет, добавил министр.Землетрясение зафиксировали в 2:17 мск недалеко от курорта Мармарис. Очаг залегал на глубине 67 километров. По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда составила 6,0.Как рассказал представитель российского "Интуриста", в Мармарисе все вышли на улицу. Слабые толчки ощущались и в провинции Анталья: в некоторых домах мебель ходила ходуном. Жалоб и просьб о досрочном возвращении российские туроператоры от клиентов не получали.
https://ria.ru/20250529/iran-2019684537.html
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турция
мармарис
мугла (провинция)
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в мире, турция, мармарис, мугла (провинция), европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Турция, Мармарис, Мугла (провинция), Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
На юге Турции произошло землетрясение

МВД Турции: после землетрясения на юге страны погибла девочка, 69 пострадали

© СоцсетиВо время землетрясения на юге Турции
Во время землетрясения на юге Турции - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Соцсети
Во время землетрясения на юге Турции
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СТАМБУЛ, 3 июн — РИА Новости. На юге Турции произошло землетрясение, погибла девочка, сообщил министр внутренних дел Али Ерликая в соцсети X.
"Четырнадцатилетняя Афранур Гюнлю в Фетхие испытала паническую атаку в момент землетрясения и была госпитализирована, но ее не удалось спасти", — написал он.
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29 мая, 02:13
Еще 69 человек пострадали, 46 из них доставили в больницы. Толчки ощущались в провинции Мугла и других регионах, разрушений нет, добавил министр.
Землетрясение зафиксировали в 2:17 мск недалеко от курорта Мармарис. Очаг залегал на глубине 67 километров. По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда составила 6,0.
Как рассказал представитель российского "Интуриста", в Мармарисе все вышли на улицу. Слабые толчки ощущались и в провинции Анталья: в некоторых домах мебель ходила ходуном. Жалоб и просьб о досрочном возвращении российские туроператоры от клиентов не получали.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
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В миреТурцияМармарисМугла (провинция)Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
 
 
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