https://ria.ru/20250603/turtsiya-2020585116.html

На юге Турции произошло землетрясение

На юге Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 03.06.2025

На юге Турции произошло землетрясение

На юге Турции произошло землетрясение, погибла девочка, сообщил министр внутренних дел Али Ерликая в соцсети X. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T06:36:00+03:00

2025-06-03T06:36:00+03:00

2025-06-03T12:20:00+03:00

в мире

турция

мармарис

мугла (провинция)

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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СТАМБУЛ, 3 июн — РИА Новости. На юге Турции произошло землетрясение, погибла девочка, сообщил министр внутренних дел Али Ерликая в соцсети X."Четырнадцатилетняя Афранур Гюнлю в Фетхие испытала паническую атаку в момент землетрясения и была госпитализирована, но ее не удалось спасти", — написал он. Еще 69 человек пострадали, 46 из них доставили в больницы. Толчки ощущались в провинции Мугла и других регионах, разрушений нет, добавил министр.Землетрясение зафиксировали в 2:17 мск недалеко от курорта Мармарис. Очаг залегал на глубине 67 километров. По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда составила 6,0.Как рассказал представитель российского "Интуриста", в Мармарисе все вышли на улицу. Слабые толчки ощущались и в провинции Анталья: в некоторых домах мебель ходила ходуном. Жалоб и просьб о досрочном возвращении российские туроператоры от клиентов не получали.

https://ria.ru/20250529/iran-2019684537.html

https://ria.ru/20250601/zemletryasenie-2020356216.html

турция

мармарис

мугла (провинция)

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в мире, турция, мармарис, мугла (провинция), европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)