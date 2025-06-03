https://ria.ru/20250603/tsybulskiy-2020744126.html

Цыбульский призвал убрать правовые пробелы для опорных городов Арктики

Цыбульский призвал убрать правовые пробелы для опорных городов Арктики - РИА Новости, 03.06.2025

Цыбульский призвал убрать правовые пробелы для опорных городов Арктики

Вопросы правового обеспечения для развития опорных населенных пунктов Арктической зоны и возможность ликвидации правовых пробелов обсудили участники круглого... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T20:38:00+03:00

2025-06-03T20:38:00+03:00

2025-06-03T20:38:00+03:00

архангельская область

россия

арктика

архангельская область

александр цыбульский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/02/1943490159_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_3ff687f3d7f9d04eb3c9bbe04c37d891.jpg

АРХАНГЕЛЬСК, 3 июн – РИА Новости. Вопросы правового обеспечения для развития опорных населенных пунктов Арктической зоны и возможность ликвидации правовых пробелов обсудили участники круглого стола комитета Госдумы РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. "Важным шагом для эффективного развития арктических регионов станет реализация мастер-планов и долгосрочных комплексных планов развития опорных городов. Однако сейчас мы сталкиваемся с правовыми пробелами, которые нужно отрегулировать в том числе на законодательном уровне", - написал Цыбульский в своем Telegram-канале. По словам главы региона, не менее важен для Архангельской области, как и для всего Крайнего Севера, запуск программы "Арктический квартал". Суть программы заключается в предоставлении земельных участков в пределах территории опережающего развития под строительство жилья с привлечением частных инвесторов. "Параллельно занимаемся созданием промышленного парка в рамках той же ТОР (территории опережающего развития - ред.) – это наш ответ на запрос бизнеса на наличие "готовых площадок". Но без подключения инженерной и транспортной инфраструктуры ни "Арктический квартал", ни индустриальный парк не смогут полноценно заработать", - отметил Цыбульский. Он добавил, что власти региона заручились поддержкой Госдумы РФ и продолжают работать над развитием региона. В перечень опорных населенных пунктов российской Арктики, для которых по поручению президента РФ Владимира Путина подготовлены мастер-планы развития, вошли Мурманская, Кемско-Беломорская агломерация, Архангельская агломерация и ряд других. "Арктический квартал" – это проект жилищного строительства в Архангельской области, реализуемый с государственной поддержкой. Он предполагает создание территории опережающего развития (ТОР), предоставляющей льготы и преференции застройщикам.

россия

арктика

архангельская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, арктика, архангельская область, александр цыбульский