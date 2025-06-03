Цыбульский призвал убрать правовые пробелы для опорных городов Арктики
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГубернатор Архангельской области Александр Цыбульский
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский . Архивное фото
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АРХАНГЕЛЬСК, 3 июн – РИА Новости. Вопросы правового обеспечения для развития опорных населенных пунктов Арктической зоны и возможность ликвидации правовых пробелов обсудили участники круглого стола комитета Госдумы РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
"Важным шагом для эффективного развития арктических регионов станет реализация мастер-планов и долгосрочных комплексных планов развития опорных городов. Однако сейчас мы сталкиваемся с правовыми пробелами, которые нужно отрегулировать в том числе на законодательном уровне", - написал Цыбульский в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, не менее важен для Архангельской области, как и для всего Крайнего Севера, запуск программы "Арктический квартал". Суть программы заключается в предоставлении земельных участков в пределах территории опережающего развития под строительство жилья с привлечением частных инвесторов.
"Параллельно занимаемся созданием промышленного парка в рамках той же ТОР (территории опережающего развития - ред.) – это наш ответ на запрос бизнеса на наличие "готовых площадок". Но без подключения инженерной и транспортной инфраструктуры ни "Арктический квартал", ни индустриальный парк не смогут полноценно заработать", - отметил Цыбульский.
В перечень опорных населенных пунктов российской Арктики, для которых по поручению президента РФ Владимира Путина подготовлены мастер-планы развития, вошли Мурманская, Кемско-Беломорская агломерация, Архангельская агломерация и ряд других.
"Арктический квартал" – это проект жилищного строительства в Архангельской области, реализуемый с государственной поддержкой. Он предполагает создание территории опережающего развития (ТОР), предоставляющей льготы и преференции застройщикам.