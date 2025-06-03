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Цыбульский призвал убрать правовые пробелы для опорных городов Арктики - РИА Новости, 03.06.2025
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Архангельская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Архангельская область
 
20:38 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/tsybulskiy-2020744126.html
Цыбульский призвал убрать правовые пробелы для опорных городов Арктики
Цыбульский призвал убрать правовые пробелы для опорных городов Арктики - РИА Новости, 03.06.2025
Цыбульский призвал убрать правовые пробелы для опорных городов Арктики
Вопросы правового обеспечения для развития опорных населенных пунктов Арктической зоны и возможность ликвидации правовых пробелов обсудили участники круглого... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T20:38:00+03:00
2025-06-03T20:38:00+03:00
архангельская область
россия
арктика
архангельская область
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АРХАНГЕЛЬСК, 3 июн – РИА Новости. Вопросы правового обеспечения для развития опорных населенных пунктов Арктической зоны и возможность ликвидации правовых пробелов обсудили участники круглого стола комитета Госдумы РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. "Важным шагом для эффективного развития арктических регионов станет реализация мастер-планов и долгосрочных комплексных планов развития опорных городов. Однако сейчас мы сталкиваемся с правовыми пробелами, которые нужно отрегулировать в том числе на законодательном уровне", - написал Цыбульский в своем Telegram-канале. По словам главы региона, не менее важен для Архангельской области, как и для всего Крайнего Севера, запуск программы "Арктический квартал". Суть программы заключается в предоставлении земельных участков в пределах территории опережающего развития под строительство жилья с привлечением частных инвесторов. "Параллельно занимаемся созданием промышленного парка в рамках той же ТОР (территории опережающего развития - ред.) – это наш ответ на запрос бизнеса на наличие "готовых площадок". Но без подключения инженерной и транспортной инфраструктуры ни "Арктический квартал", ни индустриальный парк не смогут полноценно заработать", - отметил Цыбульский. Он добавил, что власти региона заручились поддержкой Госдумы РФ и продолжают работать над развитием региона. В перечень опорных населенных пунктов российской Арктики, для которых по поручению президента РФ Владимира Путина подготовлены мастер-планы развития, вошли Мурманская, Кемско-Беломорская агломерация, Архангельская агломерация и ряд других. "Арктический квартал" – это проект жилищного строительства в Архангельской области, реализуемый с государственной поддержкой. Он предполагает создание территории опережающего развития (ТОР), предоставляющей льготы и преференции застройщикам.
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россия, арктика, архангельская область, александр цыбульский
Архангельская область, Россия, Арктика, Архангельская область, Александр Цыбульский

Цыбульский призвал убрать правовые пробелы для опорных городов Арктики

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГубернатор Архангельской области Александр Цыбульский
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский . Архивное фото
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АРХАНГЕЛЬСК, 3 июн – РИА Новости. Вопросы правового обеспечения для развития опорных населенных пунктов Арктической зоны и возможность ликвидации правовых пробелов обсудили участники круглого стола комитета Госдумы РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
"Важным шагом для эффективного развития арктических регионов станет реализация мастер-планов и долгосрочных комплексных планов развития опорных городов. Однако сейчас мы сталкиваемся с правовыми пробелами, которые нужно отрегулировать в том числе на законодательном уровне", - написал Цыбульский в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, не менее важен для Архангельской области, как и для всего Крайнего Севера, запуск программы "Арктический квартал". Суть программы заключается в предоставлении земельных участков в пределах территории опережающего развития под строительство жилья с привлечением частных инвесторов.
"Параллельно занимаемся созданием промышленного парка в рамках той же ТОР (территории опережающего развития - ред.) – это наш ответ на запрос бизнеса на наличие "готовых площадок". Но без подключения инженерной и транспортной инфраструктуры ни "Арктический квартал", ни индустриальный парк не смогут полноценно заработать", - отметил Цыбульский.
Он добавил, что власти региона заручились поддержкой Госдумы РФ и продолжают работать над развитием региона.
В перечень опорных населенных пунктов российской Арктики, для которых по поручению президента РФ Владимира Путина подготовлены мастер-планы развития, вошли Мурманская, Кемско-Беломорская агломерация, Архангельская агломерация и ряд других.
"Арктический квартал" – это проект жилищного строительства в Архангельской области, реализуемый с государственной поддержкой. Он предполагает создание территории опережающего развития (ТОР), предоставляющей льготы и преференции застройщикам.
 
Архангельская областьРоссияАрктикаАрхангельская областьАлександр Цыбульский
 
 
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