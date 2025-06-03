https://ria.ru/20250603/tsipr-2020637849.html

Мишустин поблагодарил губернатора Никитина за организацию конференции ЦИПР

Мишустин поблагодарил губернатора Никитина за организацию конференции ЦИПР - РИА Новости, 03.06.2025

Мишустин поблагодарил губернатора Никитина за организацию конференции ЦИПР

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за организацию конференции "Цифровая индустрия промышленной... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T12:27:00+03:00

2025-06-03T12:27:00+03:00

2025-06-03T12:27:00+03:00

экономика

россия

нижегородская область

нижний новгород

михаил мишустин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за организацию конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде, отметив, что она зарекомендовала себя как одна из главных площадок России для встреч всех участников цифровой экономики. "Конференция "Цифровая индустрия промышленной России" в текущем году отмечает уже 10-летний юбилей. И за это время, конечно, зарекомендовала себя как одна из главных площадок страны для встреч всех участников цифровой экономики - разработчиков, крупных компаний, представителей органов государственной власти", - сказал Мишустин на пленарной сессии конференции ЦИПР. По словам Мишустина, результатом профессиональных дискуссий становятся новые идеи по развитию отрасли и новые решения. "И сегодняшнее мероприятие еще раз подтвердило это. Я хочу поблагодарить всех, кто готовил эту прекрасную конференцию. Глеба Никитина нельзя не выделить. Друзья, давайте поддержим губернатора, он всей душой много лет делал конференцию, еще в министерстве промышленности", - подчеркнул Мишустин. Никитин в 2013-2017 годах занимал должность первого заместителя министра промышленности и торговли РФ.

https://ria.ru/20250603/mishustin-2020615671.html

https://ria.ru/20250603/nizhniy-2020599126.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, нижегородская область, нижний новгород, михаил мишустин, глеб никитин