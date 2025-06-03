https://ria.ru/20250603/tsipr-2020637849.html
Мишустин поблагодарил губернатора Никитина за организацию конференции ЦИПР
Мишустин поблагодарил губернатора Никитина за организацию конференции ЦИПР - РИА Новости, 03.06.2025
Мишустин поблагодарил губернатора Никитина за организацию конференции ЦИПР
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за организацию конференции "Цифровая индустрия промышленной... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T12:27:00+03:00
2025-06-03T12:27:00+03:00
2025-06-03T12:27:00+03:00
экономика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за организацию конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде, отметив, что она зарекомендовала себя как одна из главных площадок России для встреч всех участников цифровой экономики. "Конференция "Цифровая индустрия промышленной России" в текущем году отмечает уже 10-летний юбилей. И за это время, конечно, зарекомендовала себя как одна из главных площадок страны для встреч всех участников цифровой экономики - разработчиков, крупных компаний, представителей органов государственной власти", - сказал Мишустин на пленарной сессии конференции ЦИПР. По словам Мишустина, результатом профессиональных дискуссий становятся новые идеи по развитию отрасли и новые решения. "И сегодняшнее мероприятие еще раз подтвердило это. Я хочу поблагодарить всех, кто готовил эту прекрасную конференцию. Глеба Никитина нельзя не выделить. Друзья, давайте поддержим губернатора, он всей душой много лет делал конференцию, еще в министерстве промышленности", - подчеркнул Мишустин. Никитин в 2013-2017 годах занимал должность первого заместителя министра промышленности и торговли РФ.
https://ria.ru/20250603/mishustin-2020615671.html
https://ria.ru/20250603/nizhniy-2020599126.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, нижегородская область, нижний новгород, михаил мишустин, глеб никитин
Экономика, Россия, Нижегородская область, Нижний Новгород, Михаил Мишустин, Глеб Никитин
Мишустин поблагодарил губернатора Никитина за организацию конференции ЦИПР
Мишустин поблагодарил нижегородского губернатора за организацию конференции ЦИПР
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за организацию конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде, отметив, что она зарекомендовала себя как одна из главных площадок России для встреч всех участников цифровой экономики.
"Конференция "Цифровая индустрия промышленной России" в текущем году отмечает уже 10-летний юбилей. И за это время, конечно, зарекомендовала себя как одна из главных площадок страны для встреч всех участников цифровой экономики - разработчиков, крупных компаний, представителей органов государственной власти", - сказал Мишустин на пленарной сессии конференции ЦИПР.
По словам Мишустина, результатом профессиональных дискуссий становятся новые идеи по развитию отрасли и новые решения.
"И сегодняшнее мероприятие еще раз подтвердило это. Я хочу поблагодарить всех, кто готовил эту прекрасную конференцию. Глеба Никитина нельзя не выделить. Друзья, давайте поддержим губернатора, он всей душой много лет делал конференцию, еще в министерстве промышленности", - подчеркнул Мишустин.
Никитин в 2013-2017 годах занимал должность первого заместителя министра промышленности и торговли РФ.