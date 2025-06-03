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Мишустин поблагодарил губернатора Никитина за организацию конференции ЦИПР - РИА Новости, 03.06.2025
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12:27 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/tsipr-2020637849.html
Мишустин поблагодарил губернатора Никитина за организацию конференции ЦИПР
Мишустин поблагодарил губернатора Никитина за организацию конференции ЦИПР - РИА Новости, 03.06.2025
Мишустин поблагодарил губернатора Никитина за организацию конференции ЦИПР
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за организацию конференции "Цифровая индустрия промышленной... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T12:27:00+03:00
2025-06-03T12:27:00+03:00
экономика
россия
нижегородская область
нижний новгород
михаил мишустин
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за организацию конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде, отметив, что она зарекомендовала себя как одна из главных площадок России для встреч всех участников цифровой экономики. "Конференция "Цифровая индустрия промышленной России" в текущем году отмечает уже 10-летний юбилей. И за это время, конечно, зарекомендовала себя как одна из главных площадок страны для встреч всех участников цифровой экономики - разработчиков, крупных компаний, представителей органов государственной власти", - сказал Мишустин на пленарной сессии конференции ЦИПР. По словам Мишустина, результатом профессиональных дискуссий становятся новые идеи по развитию отрасли и новые решения. "И сегодняшнее мероприятие еще раз подтвердило это. Я хочу поблагодарить всех, кто готовил эту прекрасную конференцию. Глеба Никитина нельзя не выделить. Друзья, давайте поддержим губернатора, он всей душой много лет делал конференцию, еще в министерстве промышленности", - подчеркнул Мишустин. Никитин в 2013-2017 годах занимал должность первого заместителя министра промышленности и торговли РФ.
https://ria.ru/20250603/mishustin-2020615671.html
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экономика, россия, нижегородская область, нижний новгород, михаил мишустин, глеб никитин
Экономика, Россия, Нижегородская область, Нижний Новгород, Михаил Мишустин, Глеб Никитин
Мишустин поблагодарил губернатора Никитина за организацию конференции ЦИПР

Мишустин поблагодарил нижегородского губернатора за организацию конференции ЦИПР

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии "Цифровая независимость промышленной России"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии Цифровая независимость промышленной России - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии "Цифровая независимость промышленной России"
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за организацию конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде, отметив, что она зарекомендовала себя как одна из главных площадок России для встреч всех участников цифровой экономики.
"Конференция "Цифровая индустрия промышленной России" в текущем году отмечает уже 10-летний юбилей. И за это время, конечно, зарекомендовала себя как одна из главных площадок страны для встреч всех участников цифровой экономики - разработчиков, крупных компаний, представителей органов государственной власти", - сказал Мишустин на пленарной сессии конференции ЦИПР.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения выставки Цифровая индустрия промышленной России. 3 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Мишустину показали три ключевых проекта Нижегородской области
11:19
По словам Мишустина, результатом профессиональных дискуссий становятся новые идеи по развитию отрасли и новые решения.
"И сегодняшнее мероприятие еще раз подтвердило это. Я хочу поблагодарить всех, кто готовил эту прекрасную конференцию. Глеба Никитина нельзя не выделить. Друзья, давайте поддержим губернатора, он всей душой много лет делал конференцию, еще в министерстве промышленности", - подчеркнул Мишустин.
Никитин в 2013-2017 годах занимал должность первого заместителя министра промышленности и торговли РФ.
Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
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ЭкономикаРоссияНижегородская областьНижний НовгородМихаил МишустинГлеб Никитин
 
 
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