В США чиновник подставил мигранта письмом с угрозами Трампу, пишет AP
AP: сотрудник ICE Скотт от имени мигранта написал письмо с угрозами убить Трампа
© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Подозреваемый в отправке писем с угрозами совершить покушение на президента США Дональда Трампа признался, что написал их сам и подставил нелегального мигранта из Мексики, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на документы, попавшие в его распоряжение.
Ранее министерство внутренней безопасности США сообщило, что власти Штатов задержали нелегального мигранта из Мексики, угрожавшего совершить покушение на Трампа. Отмечалось, что сотрудник Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) получил по почте написанное от руки письмо от Рамона Моралеса Рейеса, в котором тот пообещал самостоятельно депортироваться после того, как совершит покушение на Трампа. Позднее телеканал CNN сообщал, что Рейеса могли подставить.
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"Согласно обвинению..., Деметрик Скотт направил письмо властям штата и страны, указав обратный адрес и имя Рамона Моралеса Рейеса... Сотрудники правоохранительных органов прослушали несколько звонков, сделанных Скоттом из заключения, в которых он обсуждал письма, которые нужно отправить, и план добиться задержания человека службой иммиграционного контроля, чтобы с него были сняты обвинения... Также он признался полиции, что написал эти письма", - говорится в сообщении агентства.
Как отмечает Ассошиэйтед Пресс, по делу Скотта Рейес теперь проходит потерпевшим. Суд над Скоттом ожидается в июле. Также ему были предъявлены обвинения в запугивании свидетеля, краже персональных данных и двух эпизодах нарушения условий освобождения под залог.
Агентство также привело небольшие подробности про Рейеса. Он работает посудомойщиком в городе Милуоки, где он живет со своей женой и тремя детьми. Недавно он подал заявление на получение визы U, которая выдается лицам, находящимся в стране нелегально и ставшим жертвами серьезных преступлений.
Попытки покушения на Трампа совершались дважды. Первая из них произошла во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого - 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
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