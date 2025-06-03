https://ria.ru/20250603/trump-2020658429.html

В США чиновник подставил мигранта письмом с угрозами Трампу, пишет AP

В США чиновник подставил мигранта письмом с угрозами Трампу, пишет AP - РИА Новости, 03.06.2025

В США чиновник подставил мигранта письмом с угрозами Трампу, пишет AP

Подозреваемый в отправке писем с угрозами совершить покушение на президента США Дональда Трампа признался, что написал их сам и подставил нелегального мигранта... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T14:00:00+03:00

2025-06-03T14:00:00+03:00

2025-06-03T14:00:00+03:00

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Подозреваемый в отправке писем с угрозами совершить покушение на президента США Дональда Трампа признался, что написал их сам и подставил нелегального мигранта из Мексики, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на документы, попавшие в его распоряжение. Ранее министерство внутренней безопасности США сообщило, что власти Штатов задержали нелегального мигранта из Мексики, угрожавшего совершить покушение на Трампа. Отмечалось, что сотрудник Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) получил по почте написанное от руки письмо от Рамона Моралеса Рейеса, в котором тот пообещал самостоятельно депортироваться после того, как совершит покушение на Трампа. Позднее телеканал CNN сообщал, что Рейеса могли подставить. "Согласно обвинению..., Деметрик Скотт направил письмо властям штата и страны, указав обратный адрес и имя Рамона Моралеса Рейеса... Сотрудники правоохранительных органов прослушали несколько звонков, сделанных Скоттом из заключения, в которых он обсуждал письма, которые нужно отправить, и план добиться задержания человека службой иммиграционного контроля, чтобы с него были сняты обвинения... Также он признался полиции, что написал эти письма", - говорится в сообщении агентства. Как отмечает Ассошиэйтед Пресс, по делу Скотта Рейес теперь проходит потерпевшим. Суд над Скоттом ожидается в июле. Также ему были предъявлены обвинения в запугивании свидетеля, краже персональных данных и двух эпизодах нарушения условий освобождения под залог. Агентство также привело небольшие подробности про Рейеса. Он работает посудомойщиком в городе Милуоки, где он живет со своей женой и тремя детьми. Недавно он подал заявление на получение визы U, которая выдается лицам, находящимся в стране нелегально и ставшим жертвами серьезных преступлений. Попытки покушения на Трампа совершались дважды. Первая из них произошла во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого - 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Вторая попытка произошла 15 сентября того же года у гольф-клуба Трампа во Флориде. Подозреваемый в покушении Райан Уэсли Раут считается одержимым конфликтом на Украине, ВСУ подтвердили, что он неоднократно пытался присоединиться к их рядам.

https://ria.ru/20250412/ssha-2010844260.html

https://ria.ru/20241014/tramp-1977871639.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, мексика, милуоки, дональд трамп, вооруженные силы украины