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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.06.2025
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена во вторник на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T09:56:00+03:00
2025-06-03T09:56:00+03:00
2025-06-03T10:00:00+03:00
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена во вторник на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, тревога была объявлена во всех регионах практически одновременно – около 9.50.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, в мире, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины