https://ria.ru/20250603/tramp-2020753560.html

Трамп надеется, что Иран примет предложение по ядерной сделке

Трамп надеется, что Иран примет предложение по ядерной сделке - РИА Новости, 03.06.2025

Трамп надеется, что Иран примет предложение по ядерной сделке

Президент США Дональд Трамп надеется, что Иран примет предложение Вашингтона по иранской ядерной программе, которое ранее направил Тегерану спецпосланник... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T22:27:00+03:00

2025-06-03T22:27:00+03:00

2025-06-03T22:27:00+03:00

в мире

иран

сша

тегеран (город)

дональд трамп

стив уиткофф

обострение отношений сша и ирана

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019282790_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_46cb9d90549ed3023cd4b344e70b739b.jpg

ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп надеется, что Иран примет предложение Вашингтона по иранской ядерной программе, которое ранее направил Тегерану спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Спецпосланник Уиткофф направил очень детальное и приемлемое предложение иранскому режиму. Президент надеется, что они его примут", - сообщила она во вторник журналистам. Левитт отметила, что в противном случае Тегеран ждут "серьезные последствия". Ранее во вторник Трамп заявил, что потенциальная сделка США с Ираном не предусматривает обогащения исламской республикой урана ни в какой форме. В понедельник депутат иранского парламента Абольфазль Зохреванд заявил, что предложения Соединенных Штатов исламской республике по ядерной сделке предусматривают приостановку обогащения урана и создание консорциума между США, Саудовской Аравией, ОАЭ, Катаром и Ираном. Ранее в Иране говорили, что не рассматривают вариант с временной приостановкой обогащения урана, при этом МИД Ирана тогда комментировал вероятность приостановки обогащения сроком на год. Кроме того, в Тегеране заявляли, что создание консорциума не должно стать альтернативой обогащению на территории самого Ирана.

https://ria.ru/20250413/uitkoff-2010953323.html

иран

сша

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, стив уиткофф, обострение отношений сша и ирана