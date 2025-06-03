Рейтинг@Mail.ru
Трамп надеется, что Иран примет предложение по ядерной сделке - РИА Новости, 03.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:27 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/tramp-2020753560.html
Трамп надеется, что Иран примет предложение по ядерной сделке
Трамп надеется, что Иран примет предложение по ядерной сделке - РИА Новости, 03.06.2025
Трамп надеется, что Иран примет предложение по ядерной сделке
Президент США Дональд Трамп надеется, что Иран примет предложение Вашингтона по иранской ядерной программе, которое ранее направил Тегерану спецпосланник... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T22:27:00+03:00
2025-06-03T22:27:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
дональд трамп
стив уиткофф
обострение отношений сша и ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019282790_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_46cb9d90549ed3023cd4b344e70b739b.jpg
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп надеется, что Иран примет предложение Вашингтона по иранской ядерной программе, которое ранее направил Тегерану спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Спецпосланник Уиткофф направил очень детальное и приемлемое предложение иранскому режиму. Президент надеется, что они его примут", - сообщила она во вторник журналистам. Левитт отметила, что в противном случае Тегеран ждут "серьезные последствия". Ранее во вторник Трамп заявил, что потенциальная сделка США с Ираном не предусматривает обогащения исламской республикой урана ни в какой форме. В понедельник депутат иранского парламента Абольфазль Зохреванд заявил, что предложения Соединенных Штатов исламской республике по ядерной сделке предусматривают приостановку обогащения урана и создание консорциума между США, Саудовской Аравией, ОАЭ, Катаром и Ираном. Ранее в Иране говорили, что не рассматривают вариант с временной приостановкой обогащения урана, при этом МИД Ирана тогда комментировал вероятность приостановки обогащения сроком на год. Кроме того, в Тегеране заявляли, что создание консорциума не должно стать альтернативой обогащению на территории самого Ирана.
https://ria.ru/20250413/uitkoff-2010953323.html
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019282790_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_60cbb4af8f115427c0034a494ad329f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, стив уиткофф, обострение отношений сша и ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Обострение отношений США и Ирана
Трамп надеется, что Иран примет предложение по ядерной сделке

Белый дом: Трамп надеется, что Иран примет предложение США по ядерной сделке

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп надеется, что Иран примет предложение Вашингтона по иранской ядерной программе, которое ранее направил Тегерану спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Спецпосланник Уиткофф направил очень детальное и приемлемое предложение иранскому режиму. Президент надеется, что они его примут", - сообщила она во вторник журналистам.
Левитт отметила, что в противном случае Тегеран ждут "серьезные последствия".
Ранее во вторник Трамп заявил, что потенциальная сделка США с Ираном не предусматривает обогащения исламской республикой урана ни в какой форме.
В понедельник депутат иранского парламента Абольфазль Зохреванд заявил, что предложения Соединенных Штатов исламской республике по ядерной сделке предусматривают приостановку обогащения урана и создание консорциума между США, Саудовской Аравией, ОАЭ, Катаром и Ираном. Ранее в Иране говорили, что не рассматривают вариант с временной приостановкой обогащения урана, при этом МИД Ирана тогда комментировал вероятность приостановки обогащения сроком на год. Кроме того, в Тегеране заявляли, что создание консорциума не должно стать альтернативой обогащению на территории самого Ирана.
Специальный посланник США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
СМИ: Уиткофф не предлагал главе МИД Ирана отказаться от обогащения урана
13 апреля, 01:47
 
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампСтив УиткоффОбострение отношений США и Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала