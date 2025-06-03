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Глава "Роскосмоса": точность ГЛОНАСС могут повысить до десятков сантиметров
Глава "Роскосмоса": точность ГЛОНАСС могут повысить до десятков сантиметров - РИА Новости, 03.06.2025
Глава "Роскосмоса": точность ГЛОНАСС могут повысить до десятков сантиметров
Точность спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС можно будет к 2030-2031 годам с помощью спутников компании "Бюро 1440" довести до десятков сантиметров,... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T17:53:00+03:00
2025-06-03T17:53:00+03:00
2025-06-03T17:53:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Точность спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС можно будет к 2030-2031 годам с помощью спутников компании "Бюро 1440" довести до десятков сантиметров, сообщил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. "Сейчас с коллегами из "Бюро 1440" обсуждаем, благодаря их группировке точность можно будет, комплексируя ГЛОНАСС и "Рассвет", увеличить до дециметровой", - сказал Баканов в ходе презентации нацпроекта по космосу в рамках "ЦИПР-2025". Он уточнил, что реализовать это можно будет к 2030-2031 годам. Без взаимодействия с группировкой "Рассвет" точность ГЛОНАСС к этому времени будет в районе 2,5 метра, уточнил Баканов.
https://ria.ru/20250422/sputniki-2012701118.html
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космос - риа наука, дмитрий баканов, роскосмос, технологии
Космос - РИА Наука, Дмитрий Баканов, Роскосмос, Технологии
Глава "Роскосмоса": точность ГЛОНАСС могут повысить до десятков сантиметров
Баканов: точность ГЛОНАСС получится довести до десятков сантиметров к 2031 году