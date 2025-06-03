https://ria.ru/20250603/tochnost-2020720042.html

Глава "Роскосмоса": точность ГЛОНАСС могут повысить до десятков сантиметров

Глава "Роскосмоса": точность ГЛОНАСС могут повысить до десятков сантиметров - РИА Новости, 03.06.2025

Глава "Роскосмоса": точность ГЛОНАСС могут повысить до десятков сантиметров

Точность спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС можно будет к 2030-2031 годам с помощью спутников компании "Бюро 1440" довести до десятков сантиметров,... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T17:53:00+03:00

2025-06-03T17:53:00+03:00

2025-06-03T17:53:00+03:00

космос - риа наука

дмитрий баканов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Точность спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС можно будет к 2030-2031 годам с помощью спутников компании "Бюро 1440" довести до десятков сантиметров, сообщил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. "Сейчас с коллегами из "Бюро 1440" обсуждаем, благодаря их группировке точность можно будет, комплексируя ГЛОНАСС и "Рассвет", увеличить до дециметровой", - сказал Баканов в ходе презентации нацпроекта по космосу в рамках "ЦИПР-2025". Он уточнил, что реализовать это можно будет к 2030-2031 годам. Без взаимодействия с группировкой "Рассвет" точность ГЛОНАСС к этому времени будет в районе 2,5 метра, уточнил Баканов.

https://ria.ru/20250422/sputniki-2012701118.html

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космос - риа наука, дмитрий баканов, роскосмос, технологии