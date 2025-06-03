https://ria.ru/20250603/terakt-2020692749.html

При терактах в Брянской и Курской областях пострадали 113 человек

При терактах в Брянской и Курской областях пострадали 113 человек - РИА Новости, 03.06.2025

При терактах в Брянской и Курской областях пострадали 113 человек

Число пострадавших в результате терактов в Брянской и Курской областях составило 113 человек, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T16:20:00+03:00

2025-06-03T16:20:00+03:00

2025-06-03T16:24:00+03:00

происшествия

курская область

россия

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

обрушение моста на поезд в брянской области

обрушение железнодорожного моста в курской области

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Число пострадавших в результате терактов в Брянской и Курской областях составило 113 человек, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "В результате террористических актов 7 человек погибли, медицинская помощь оказывается 113 пострадавшим, среди которых есть дети", - сказала она.По словам Петренко, проведены первоначальные следственные действия, в ходе которых изъяты части взрывных устройств, а также иные вещественные доказательства. Кроме того, допрошены свидетели, потерпевшие, сотрудники компании ОАО "РЖД".Она добавила, что при оперативном сопровождении ФСБ и МВД России будут установлены и привлечены к уголовной ответственности организаторы и исполнители этих преступлений.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семеро погибли, пострадали более 100 человек. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда.Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что ночью 1 июня на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка в Железногорском районе во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. В результате пострадали трое сотрудников поездной бригады.

https://ria.ru/20250602/gosduma-2020558116.html

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Заявление представителя СК по поводу подрывов ж/д инфраструктуры в Брянской и Курской областях Полное заявление представителя СК Светланы Петренко по поводу подрывов ж/д инфраструктуры в Брянской и Курской областях. 2025-06-03T16:20 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курская область, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области, обрушение железнодорожного моста в курской области