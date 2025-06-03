https://ria.ru/20250603/t-bank-2020633493.html

Глава Т-Банка: государству, бизнесу и образованию пора объединиться

Глава Т-Банка: государству, бизнесу и образованию пора объединиться - РИА Новости, 03.06.2025

Глава Т-Банка: государству, бизнесу и образованию пора объединиться

В России нужно развивать внутреннюю "глобализацию", создавать среду, где университеты, бизнес и государство будут объединены, сообщил глава Т-Банка Станислав... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T12:32:00+03:00

2025-06-03T12:32:00+03:00

2025-06-03T12:32:00+03:00

россия

москва

станислав близнюк

т-банк (ао «тинькофф банк»)

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В России нужно развивать внутреннюю "глобализацию", создавать среду, где университеты, бизнес и государство будут объединены, сообщил глава Т-Банка Станислав Близнюк. Заявление прозвучало на сессии "Кто вырастит ИТ-страну?" в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России". Там он рассказал, почему компания инвестирует в ИТ и образование, как эти вложения коррелируют с долгосрочной стратегией бизнеса, а также о кадровом дефиците и Центральном университете. В сессии также приняли участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев, генеральный директор МТС Инесса Галактионова, управляющий партнер "Авито" Иван Гуз, управляющий партнер ИКС Холдинг Артем Икоев, член правления, исполнительный директор ООО "Сибур" Василий Номоконов и начальник департамента по цифровой трансформации ПАО "Газпром нефть" Олег Третьяк. Модерировал дискуссию глава Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета, партнер-эксперт "Яков и Партнеры" Илья Иванинский. В Т-Банке отметили, что на мероприятии обсуждались вопросы, которые волнуют не только бигтехов, но и всю страну. Технологии развиваются очень быстро, уже сейчас любая бытовая деятельность сопряжена с инновациями, а это значит, что спрос на ИТ-специалистов будет только расти, причем, как в Москве, так и в регионах. Крупные компании сотрудничают с вузами и школами, открывают свои кафедры и лаборатории, предоставляют преподавателей из числа сотрудников, чтобы построить диалог между работодателем и учебным заведением. Близнюк напомнил, что Т-Банк в партнерстве с 50 организациями создал Центральный университет. Он отметил, что это не корпоративный проект, а вуз для всей страны. В подтверждение своих слов он привел статистику по стажировкам студентов университета: только 25% стажируются в банке, остальные 75% идут в другие компании. "Это здоровая конкуренция и рост для всего рынка", — сказал Близнюк. Кроме того, на встрече была затронута тема открытости, желания игроков рынка поделиться опытом и технологиями друг с другом и новым поколением. "Нам нужно развивать внутреннюю "глобализацию" — создавать среду, где бизнесы и университеты не работают изолированно, а становятся партнерами. Когда один эксперт встречает другого — получается не два, а три. Это и есть формула прорыва", - отметил Близнюк. Он добавил, что сейчас индустрии мешают "заборы" — между факультетами в вузах, между отраслями в бизнесе — физики, химики, ИТ-специалисты говорят на разных языках. "Наша задача — ломать эти барьеры, ведь только так рождаются междисциплинарные инновации. Государству, бизнесу и образованию пора "пожениться" — не пытаться копать скважины в одиночку, а вместе строить космос", - резюмировал Близнюк.

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https://ria.ru/20250530/t-bank-2019919750.html

https://ria.ru/20250528/t-bank-2019623973.html

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Артем Смирнов

россия, москва, станислав близнюк, т-банк (ао «тинькофф банк»)