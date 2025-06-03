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Двух жителей Коми и Кировской области осудили на 15 и 19 лет за терроризм - РИА Новости, 03.06.2025
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10:05 03.06.2025 (обновлено: 12:18 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/sud-2020599735.html
Двух жителей Коми и Кировской области осудили на 15 и 19 лет за терроризм
Двух жителей Коми и Кировской области осудили на 15 и 19 лет за терроризм - РИА Новости, 03.06.2025
Двух жителей Коми и Кировской области осудили на 15 и 19 лет за терроризм
Двое жителей Коми и Кировской области осуждены на 15 и 19 лет за террористическую деятельность, сообщает ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T10:05:00+03:00
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республика коми
кировская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
общество
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Двое жителей Коми и Кировской области осуждены на 15 и 19 лет за террористическую деятельность, сообщает ЦОС ФСБ РФ. Отмечается, что ФСБ России совместно со Следственным комитетом пресекла деятельность граждан РФ из Коми и Кировской области Геннадия Калашникова и Валерия Шипичкина, которые поджигали военные объекты и призывали к террористическим действиям. Отмечается, что доказана причастность задержанных к террористической и экстремистской деятельности. Установлено, что украинские спецслужбы для вербовки использовали мессенджеры Telegram и Element. "Окружными военными судами подсудимые признаны виновными и приговорены: Г. Калашников - к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме и штрафу в размере 400 тысяч рублей; В. Шипичкин - к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых 4 лет в тюрьме и штрафу в размере 560 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250527/fsb-2019312739.html
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республика коми, кировская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, общество
Республика Коми, Кировская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Общество
Двух жителей Коми и Кировской области осудили на 15 и 19 лет за терроризм

ФСБ: двое жителей Коми и Кировской области осуждены на 15 и 19 лет за терроризм

© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкЗадержание граждан РФ, совершивших поджоги военных объектов и транспортной инфраструктуры и распространявших в сети Интернет призывы к преступлениям террористического и экстремистского характера
Задержание граждан РФ, совершивших поджоги военных объектов и транспортной инфраструктуры и распространявших в сети Интернет призывы к преступлениям террористического и экстремистского характера - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / ФСБ РФ
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Двое жителей Коми и Кировской области осуждены на 15 и 19 лет за террористическую деятельность, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
Отмечается, что ФСБ России совместно со Следственным комитетом пресекла деятельность граждан РФ из Коми и Кировской области Геннадия Калашникова и Валерия Шипичкина, которые поджигали военные объекты и призывали к террористическим действиям.
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Отмечается, что доказана причастность задержанных к террористической и экстремистской деятельности. Установлено, что украинские спецслужбы для вербовки использовали мессенджеры Telegram и Element.
"Окружными военными судами подсудимые признаны виновными и приговорены: Г. Калашников - к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме и штрафу в размере 400 тысяч рублей; В. Шипичкин - к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых 4 лет в тюрьме и штрафу в размере 560 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
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Республика КомиКировская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияОбщество
 
 
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