https://ria.ru/20250603/sud-2020599735.html

Двух жителей Коми и Кировской области осудили на 15 и 19 лет за терроризм

Двух жителей Коми и Кировской области осудили на 15 и 19 лет за терроризм - РИА Новости, 03.06.2025

Двух жителей Коми и Кировской области осудили на 15 и 19 лет за терроризм

Двое жителей Коми и Кировской области осуждены на 15 и 19 лет за террористическую деятельность, сообщает ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T10:05:00+03:00

2025-06-03T10:05:00+03:00

2025-06-03T12:18:00+03:00

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Двое жителей Коми и Кировской области осуждены на 15 и 19 лет за террористическую деятельность, сообщает ЦОС ФСБ РФ. Отмечается, что ФСБ России совместно со Следственным комитетом пресекла деятельность граждан РФ из Коми и Кировской области Геннадия Калашникова и Валерия Шипичкина, которые поджигали военные объекты и призывали к террористическим действиям. Отмечается, что доказана причастность задержанных к террористической и экстремистской деятельности. Установлено, что украинские спецслужбы для вербовки использовали мессенджеры Telegram и Element. "Окружными военными судами подсудимые признаны виновными и приговорены: Г. Калашников - к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме и штрафу в размере 400 тысяч рублей; В. Шипичкин - к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых 4 лет в тюрьме и штрафу в размере 560 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250527/fsb-2019312739.html

https://ria.ru/20250602/fsb-2020367092.html

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республика коми, кировская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, общество