Рейтинг@Mail.ru
Воробьев проверил строительство очистных сооружений в Лыткарине - РИА Новости, 03.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
16:11 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/stroitelstvo-2020689925.html
Воробьев проверил строительство очистных сооружений в Лыткарине
Воробьев проверил строительство очистных сооружений в Лыткарине - РИА Новости, 03.06.2025
Воробьев проверил строительство очистных сооружений в Лыткарине
Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал на стройплощадку и проверил ход работ очистных сооружений в Лыткарине, сообщает пресс-служба губернатора и РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T16:11:00+03:00
2025-06-03T16:11:00+03:00
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
электросталь
лыткарино
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020687767_0:218:2867:1830_1920x0_80_0_0_a62efc5a5383ce6494b7e1fb7d62dc81.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал на стройплощадку и проверил ход работ очистных сооружений в Лыткарине, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья. Очистные сооружения в Лыткарине обслуживают 70 тысяч жителей – весь городской округ и поселок Молоково в Ленинском. Масштабная модернизация началась в 2020 году – тут меняют старое оборудование, строят новые сооружения для очистки воды. В настоящее время при поддержке национального проекта "Экологическое благополучие" завершаются основные работы. Также проходят гидравлические испытания аэротенков и отстойников. Общая готовность объекта – более 88%. Здесь также задействованы свыше 200 рабочих и 11 единиц техники. "У нас реализуется очень большая президентская программа по строительству и модернизации очистных сооружений, которую дополняет региональная программа. Мы уже построили 15 крупных таких объектов и в течение следующих 3-5 лет запустим еще 13. Это и Дмитров, и Электросталь, и Дубна, и Коломна, и Орехово-Зуево. Запрос на это большой, средства выделены огромные – порядка 200 миллиардов рублей мы предусмотрели в пятилетнем горизонте. Меняем все – начиная от насосов и всего того, что связано с очисткой, и заканчивая дюкерами и сетями", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что один из таких объектов – в Лыткарине. В первой декаде июня здесь запускается пуско-наладка. Часть сооружений на объекте в Лыткарине запустили еще в прошлом году – это грабельные и ступенчатые решетки, позволяющие удалять крупный мусор, новые песколовки, которые улавливают песок и тяжелые минеральные частицы, а также многое другое. По словам директора муниципального предприятия (МП) "Водоканал" Романа Дерябина, это единственные очистные сооружения в городе, их мощность – 30 тысяч кубических метров в сутки. Сейчас здесь еще находятся две старые очереди, которые при запуске новых очистных сооружений будут выведены из эксплуатации и останутся в качестве резервных площадок. Строящиеся очистные рассчитаны на такую же производительность – 30 тысяч кубических метров. Этого объема хватит для обслуживания жителей. Он отметил, что срок полного ввода в эксплуатации новых очистных сооружений – сентябрь этого года. Кроме очистных в Лыткарине в 2025 году готовится к вводу еще несколько подобных объектов. Так, в Солнечногорске с середины мая начались пуско-наладочные работы "на воде" – тестирование гидравлики и оборудования без полной нагрузки. Другие очистные сооружения этого года – в Коломне, Богородском и Зарайске. В регионе реализуется программа по модернизации ЖКХ, в которую входит и обновление системы очистки стоков. В этом году стартуют работы на очистных сооружениях в Дубне, Можайске, Павловском Посаде, Сергиевом Посаде, Серпухове, Орехово-Зуеве, Дмитровском, Клину, Электростали.
https://ria.ru/20250526/sertifikat-2019092121.html
https://realty.ria.ru/20250527/chehov-tsentr-2019277273.html
московская область (подмосковье)
электросталь
лыткарино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020687767_68:0:2797:2047_1920x0_80_0_0_9f77058ab96cef0552750e1efffc7d30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей воробьев, московская область (подмосковье), электросталь, лыткарино
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), Электросталь, Лыткарино
Воробьев проверил строительство очистных сооружений в Лыткарине

Губернатор Воробьев проверил строительство очистных сооружений в Лыткарине

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев проверил строительство очистных сооружений в Лыткарине
Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил строительство очистных сооружений в Лыткарине - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал на стройплощадку и проверил ход работ очистных сооружений в Лыткарине, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
Очистные сооружения в Лыткарине обслуживают 70 тысяч жителей – весь городской округ и поселок Молоково в Ленинском. Масштабная модернизация началась в 2020 году – тут меняют старое оборудование, строят новые сооружения для очистки воды. В настоящее время при поддержке национального проекта "Экологическое благополучие" завершаются основные работы. Также проходят гидравлические испытания аэротенков и отстойников. Общая готовность объекта – более 88%. Здесь также задействованы свыше 200 рабочих и 11 единиц техники.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Более 2,2 тысячи жителей Подмосковья воспользовались жилищным сертификатом
26 мая, 13:11
"У нас реализуется очень большая президентская программа по строительству и модернизации очистных сооружений, которую дополняет региональная программа. Мы уже построили 15 крупных таких объектов и в течение следующих 3-5 лет запустим еще 13. Это и Дмитров, и Электросталь, и Дубна, и Коломна, и Орехово-Зуево. Запрос на это большой, средства выделены огромные – порядка 200 миллиардов рублей мы предусмотрели в пятилетнем горизонте. Меняем все – начиная от насосов и всего того, что связано с очисткой, и заканчивая дюкерами и сетями", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что один из таких объектов – в Лыткарине. В первой декаде июня здесь запускается пуско-наладка.
Часть сооружений на объекте в Лыткарине запустили еще в прошлом году – это грабельные и ступенчатые решетки, позволяющие удалять крупный мусор, новые песколовки, которые улавливают песок и тяжелые минеральные частицы, а также многое другое.
Здание администрации усадьбы Мелихово - литературно-мемориального музея–заповедника А.П. Чехова - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
В подмосковной усадьбе "Мелихово" построят "Чехов-центр"
27 мая, 10:35
По словам директора муниципального предприятия (МП) "Водоканал" Романа Дерябина, это единственные очистные сооружения в городе, их мощность – 30 тысяч кубических метров в сутки. Сейчас здесь еще находятся две старые очереди, которые при запуске новых очистных сооружений будут выведены из эксплуатации и останутся в качестве резервных площадок. Строящиеся очистные рассчитаны на такую же производительность – 30 тысяч кубических метров. Этого объема хватит для обслуживания жителей.
Он отметил, что срок полного ввода в эксплуатации новых очистных сооружений – сентябрь этого года.
Кроме очистных в Лыткарине в 2025 году готовится к вводу еще несколько подобных объектов. Так, в Солнечногорске с середины мая начались пуско-наладочные работы "на воде" – тестирование гидравлики и оборудования без полной нагрузки. Другие очистные сооружения этого года – в Коломне, Богородском и Зарайске.
В регионе реализуется программа по модернизации ЖКХ, в которую входит и обновление системы очистки стоков. В этом году стартуют работы на очистных сооружениях в Дубне, Можайске, Павловском Посаде, Сергиевом Посаде, Серпухове, Орехово-Зуеве, Дмитровском, Клину, Электростали.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)ЭлектростальЛыткарино
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала