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Воробьев проверил строительство очистных сооружений в Лыткарине

Воробьев проверил строительство очистных сооружений в Лыткарине - РИА Новости, 03.06.2025

Воробьев проверил строительство очистных сооружений в Лыткарине

Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал на стройплощадку и проверил ход работ очистных сооружений в Лыткарине, сообщает пресс-служба губернатора и РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T16:11:00+03:00

2025-06-03T16:11:00+03:00

2025-06-03T16:11:00+03:00

новости подмосковья

андрей воробьев

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал на стройплощадку и проверил ход работ очистных сооружений в Лыткарине, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья. Очистные сооружения в Лыткарине обслуживают 70 тысяч жителей – весь городской округ и поселок Молоково в Ленинском. Масштабная модернизация началась в 2020 году – тут меняют старое оборудование, строят новые сооружения для очистки воды. В настоящее время при поддержке национального проекта "Экологическое благополучие" завершаются основные работы. Также проходят гидравлические испытания аэротенков и отстойников. Общая готовность объекта – более 88%. Здесь также задействованы свыше 200 рабочих и 11 единиц техники. "У нас реализуется очень большая президентская программа по строительству и модернизации очистных сооружений, которую дополняет региональная программа. Мы уже построили 15 крупных таких объектов и в течение следующих 3-5 лет запустим еще 13. Это и Дмитров, и Электросталь, и Дубна, и Коломна, и Орехово-Зуево. Запрос на это большой, средства выделены огромные – порядка 200 миллиардов рублей мы предусмотрели в пятилетнем горизонте. Меняем все – начиная от насосов и всего того, что связано с очисткой, и заканчивая дюкерами и сетями", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что один из таких объектов – в Лыткарине. В первой декаде июня здесь запускается пуско-наладка. Часть сооружений на объекте в Лыткарине запустили еще в прошлом году – это грабельные и ступенчатые решетки, позволяющие удалять крупный мусор, новые песколовки, которые улавливают песок и тяжелые минеральные частицы, а также многое другое. По словам директора муниципального предприятия (МП) "Водоканал" Романа Дерябина, это единственные очистные сооружения в городе, их мощность – 30 тысяч кубических метров в сутки. Сейчас здесь еще находятся две старые очереди, которые при запуске новых очистных сооружений будут выведены из эксплуатации и останутся в качестве резервных площадок. Строящиеся очистные рассчитаны на такую же производительность – 30 тысяч кубических метров. Этого объема хватит для обслуживания жителей. Он отметил, что срок полного ввода в эксплуатации новых очистных сооружений – сентябрь этого года. Кроме очистных в Лыткарине в 2025 году готовится к вводу еще несколько подобных объектов. Так, в Солнечногорске с середины мая начались пуско-наладочные работы "на воде" – тестирование гидравлики и оборудования без полной нагрузки. Другие очистные сооружения этого года – в Коломне, Богородском и Зарайске. В регионе реализуется программа по модернизации ЖКХ, в которую входит и обновление системы очистки стоков. В этом году стартуют работы на очистных сооружениях в Дубне, Можайске, Павловском Посаде, Сергиевом Посаде, Серпухове, Орехово-Зуеве, Дмитровском, Клину, Электростали.

https://ria.ru/20250526/sertifikat-2019092121.html

https://realty.ria.ru/20250527/chehov-tsentr-2019277273.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей воробьев, московская область (подмосковье), электросталь, лыткарино