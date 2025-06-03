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Научный центр мирового уровня создается на базе ставропольского вуза - РИА Новости, 03.06.2025
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11:26 03.06.2025 (обновлено: 11:29 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/stavropol-2020617069.html
Научный центр мирового уровня создается на базе ставропольского вуза
Научный центр мирового уровня создается на базе ставропольского вуза - РИА Новости, 03.06.2025
Научный центр мирового уровня создается на базе ставропольского вуза
Ставропольский государственный аграрный университет вошел в число победителей конкурса на создание научных центров мирового уровня и получит финансирование в... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T11:26:00+03:00
2025-06-03T11:29:00+03:00
россия
иннопрактика
ставропольский край
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
донской государственный технический университет
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СТАВРОПОЛЬ, 3 июня - РИА Новости. Ставропольский государственный аграрный университет вошел в число победителей конкурса на создание научных центров мирового уровня и получит финансирование в размере до 320 млн руб. ежегодно на период до 2027 года; отбор научных центров мирового уровня проводился в рамках государственной программы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации", сообщает пресс-служба Ставропольского ГАУ. Средства гранта направляются на разработку передовых технологий для сельского хозяйства. Программа научного центра "Агроинженерия будущего" предусматривает создание решений в области растениеводства, технологий применения беспилотников в сельском хозяйстве, а также интеллектуальных систем управления тепличными комплексами.Планируется, что реализация этих проектов будет осуществляться совместно с Центральным научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом "НАМИ" и Донским государственным техническим университетом."Победа Ставропольского государственного аграрного университета в конкурсе на создание научных центров мирового уровня является примером того, как аграрные вузы способствует реальному формированию технологического суверенитета страны", - прокомментировал заместитель исполнительного директора – директор по агробиотехнологиям компании "Иннопрактика" Владимир Авдеенко."Подготовка программы развития научного центра осуществлялась при методической поддержке Минсельхоза России, а также с привлечением ведущего аграрного бизнеса к глубокой экспертизе инициированных научных проектов. Развитие инженерного направления как одного из ключевых для вуза стало возможно также благодаря анализу перспективности заделов, проведенному в 2022-2023 гг. компанией "Иннопрактика" – ведущим негосударственным институтом развития в России", - прокомментировал ректор СтГАУ Владимир Ситников.Напомним, Ставропольский государственный аграрный университет уже является участником программы "Приоритет 2030" Минобрнауки России и реализует стратегические проекты в области генетики и селекции в животноводстве и растениеводстве. Кроме этого, на площадке СтГАУ работает Институт аграрной генетики и селекции.
https://ria.ru/20250522/stavropole-2018432959.html
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россия, иннопрактика, ставропольский край, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", донской государственный технический университет
Россия, Иннопрактика, Ставропольский край, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", Донской государственный технический университет
Научный центр мирового уровня создается на базе ставропольского вуза

Научный центр мирового уровня "Агроинженерия будущего" создается на базе СтГАУ

© Фото : пресс-служба СтГАУСтавропольский государственный аграрный университет
Ставропольский государственный аграрный университет - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Фото : пресс-служба СтГАУ
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СТАВРОПОЛЬ, 3 июня - РИА Новости. Ставропольский государственный аграрный университет вошел в число победителей конкурса на создание научных центров мирового уровня и получит финансирование в размере до 320 млн руб. ежегодно на период до 2027 года; отбор научных центров мирового уровня проводился в рамках государственной программы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации", сообщает пресс-служба Ставропольского ГАУ.
Средства гранта направляются на разработку передовых технологий для сельского хозяйства. Программа научного центра "Агроинженерия будущего" предусматривает создание решений в области растениеводства, технологий применения беспилотников в сельском хозяйстве, а также интеллектуальных систем управления тепличными комплексами.
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Планируется, что реализация этих проектов будет осуществляться совместно с Центральным научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом "НАМИ" и Донским государственным техническим университетом.
"Победа Ставропольского государственного аграрного университета в конкурсе на создание научных центров мирового уровня является примером того, как аграрные вузы способствует реальному формированию технологического суверенитета страны", - прокомментировал заместитель исполнительного директора – директор по агробиотехнологиям компании "Иннопрактика" Владимир Авдеенко.
"Подготовка программы развития научного центра осуществлялась при методической поддержке Минсельхоза России, а также с привлечением ведущего аграрного бизнеса к глубокой экспертизе инициированных научных проектов. Развитие инженерного направления как одного из ключевых для вуза стало возможно также благодаря анализу перспективности заделов, проведенному в 2022-2023 гг. компанией "Иннопрактика" – ведущим негосударственным институтом развития в России", - прокомментировал ректор СтГАУ Владимир Ситников.
Напомним, Ставропольский государственный аграрный университет уже является участником программы "Приоритет 2030" Минобрнауки России и реализует стратегические проекты в области генетики и селекции в животноводстве и растениеводстве. Кроме этого, на площадке СтГАУ работает Институт аграрной генетики и селекции.
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РоссияИннопрактикаСтавропольский крайНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"Донской государственный технический университет
 
 
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