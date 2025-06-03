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Лихачев оценил ситуацию на Запорожской АЭС как сложную - РИА Новости, 03.06.2025
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12:37 03.06.2025 (обновлено: 12:58 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/stantsiya-2020640048.html
Лихачев оценил ситуацию на Запорожской АЭС как сложную
Лихачев оценил ситуацию на Запорожской АЭС как сложную - РИА Новости, 03.06.2025
Лихачев оценил ситуацию на Запорожской АЭС как сложную
Ситуация на Запорожской АЭС на фоне долгового ракетного удара, коснувшегося Энергодара, под контролем, но очень сложная, сообщил журналистам генеральный... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T12:37:00+03:00
2025-06-03T12:58:00+03:00
запорожская аэс
запорожская область
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Ситуация на Запорожской АЭС на фоне долгового ракетного удара, коснувшегося Энергодара, под контролем, но очень сложная, сообщил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Мы все с вами понимаем, что по мере нарастания переговорного процесса будут нарастать и разного рода провокации со стороны киевского режима. Очередная провокация состоялась этой ночью. По Запорожской области был нанесен дроновый ракетный удар. К сожалению, он коснулся Энергодара. Практически полностью разрушена линии электропередач, снабжающая город… Ситуация под контролем, но очень сложная. Надо, конечно, сказать самые добрые слова в адрес энергодарцев - и жителей, и работников атомной электростанции. Это не первое такое ЧП", - сказал Лихачев в кулуарах ЦИПР-2025.Он добавил, что с раннего утра город находился без энергоснабжения. "Росатом" оперативно подключил предприятие к временной схеме, как производство первой необходимости. Корпорация со своей стороны делает все, чтобы устранить последствия ударов и морально поддержать людей."Сразу хочу успокоить прилетов на станцию не было. В сотнях метров, километре есть дроны, они сбиваются", - добавил Лихачев.
https://ria.ru/20250508/toplivo-2015810963.html
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запорожская аэс, запорожская область, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", происшествия
Запорожская АЭС, Запорожская область, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Происшествия
Лихачев оценил ситуацию на Запорожской АЭС как сложную

Лихачев заявил, что ситуация на ЗАЭС под контролем, но очень сложная

© Фото : ЗАЭС. Официально/TelegramЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Фото : ЗАЭС. Официально/Telegram
Запорожская АЭС. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Ситуация на Запорожской АЭС на фоне долгового ракетного удара, коснувшегося Энергодара, под контролем, но очень сложная, сообщил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Мы все с вами понимаем, что по мере нарастания переговорного процесса будут нарастать и разного рода провокации со стороны киевского режима. Очередная провокация состоялась этой ночью. По Запорожской области был нанесен дроновый ракетный удар. К сожалению, он коснулся Энергодара. Практически полностью разрушена линии электропередач, снабжающая город… Ситуация под контролем, но очень сложная. Надо, конечно, сказать самые добрые слова в адрес энергодарцев - и жителей, и работников атомной электростанции. Это не первое такое ЧП", - сказал Лихачев в кулуарах ЦИПР-2025.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
"Росатом" готов вернуть американскому производителю ядерное топливо с ЗАЭС
8 мая, 16:06
Он добавил, что с раннего утра город находился без энергоснабжения. "Росатом" оперативно подключил предприятие к временной схеме, как производство первой необходимости. Корпорация со своей стороны делает все, чтобы устранить последствия ударов и морально поддержать людей.
"Сразу хочу успокоить прилетов на станцию не было. В сотнях метров, километре есть дроны, они сбиваются", - добавил Лихачев.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Радиационный фон на ЗАЭС в норме на фоне отключения света в регионе
00:54
 
Запорожская АЭСЗапорожская областьАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Происшествия
 
 
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