https://ria.ru/20250603/stantsiya-2020640048.html

Лихачев оценил ситуацию на Запорожской АЭС как сложную

Лихачев оценил ситуацию на Запорожской АЭС как сложную - РИА Новости, 03.06.2025

Лихачев оценил ситуацию на Запорожской АЭС как сложную

Ситуация на Запорожской АЭС на фоне долгового ракетного удара, коснувшегося Энергодара, под контролем, но очень сложная, сообщил журналистам генеральный... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T12:37:00+03:00

2025-06-03T12:37:00+03:00

2025-06-03T12:58:00+03:00

запорожская аэс

запорожская область

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Ситуация на Запорожской АЭС на фоне долгового ракетного удара, коснувшегося Энергодара, под контролем, но очень сложная, сообщил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Мы все с вами понимаем, что по мере нарастания переговорного процесса будут нарастать и разного рода провокации со стороны киевского режима. Очередная провокация состоялась этой ночью. По Запорожской области был нанесен дроновый ракетный удар. К сожалению, он коснулся Энергодара. Практически полностью разрушена линии электропередач, снабжающая город… Ситуация под контролем, но очень сложная. Надо, конечно, сказать самые добрые слова в адрес энергодарцев - и жителей, и работников атомной электростанции. Это не первое такое ЧП", - сказал Лихачев в кулуарах ЦИПР-2025.Он добавил, что с раннего утра город находился без энергоснабжения. "Росатом" оперативно подключил предприятие к временной схеме, как производство первой необходимости. Корпорация со своей стороны делает все, чтобы устранить последствия ударов и морально поддержать людей."Сразу хочу успокоить прилетов на станцию не было. В сотнях метров, километре есть дроны, они сбиваются", - добавил Лихачев.

https://ria.ru/20250508/toplivo-2015810963.html

https://ria.ru/20250603/zaes-2020575381.html

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запорожская аэс, запорожская область, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", происшествия