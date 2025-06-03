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Была чемпионкой, стала алкоголичкой: печальная история Тамары Лазакович - РИА Новости, 03.06.2025
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18:56 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/sport-2020703410.html
Была чемпионкой, стала алкоголичкой: печальная история Тамары Лазакович
Была чемпионкой, стала алкоголичкой: печальная история Тамары Лазакович - РИА Новости, 03.06.2025
Была чемпионкой, стала алкоголичкой: печальная история Тамары Лазакович
Это не просто рассказ о золотых медалях и спортивной славе. Это откровенная хроника того, как система большого спорта, способная воспитать чемпионов,... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T18:56:00+03:00
2025-06-03T18:56:00+03:00
олимпийские игры
витебск
ссср
мюнхен
спорт
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Это не просто рассказ о золотых медалях и спортивной славе. Это откровенная хроника того, как система большого спорта, способная воспитать чемпионов, оказывается совершенно беспомощной, когда приходит время помочь им в обычной жизни.Она родилась в простой семье и прошла путь от маленького села до олимпийского пьедестала, завоевав вершины мировой гимнастики в начале 1970 годов. Тамара стала обладательницей полного комплекта медалей на Олимпиаде в Мюнхене. Однако за ее блестящими победами последовали годы разочарований, которые привели к трагическому финалу. Что же на самом деле с ней случилось?Семья решилась на переезд ради гимнастикиВ небольшом селе Гусево, расположенном в Калининградской области, 11 марта 1954 года родилась будущая олимпийская чемпионка Тамара Лазакович. Ее семья жила скромно: отец, участник Великой Отечественной войны, получал пенсию по инвалидности, а мать работала уборщицей в местной школе. Именно на школьном дворе маленькая Тамара, которую друзья ласково называли "Лазей" или "Лисой" за ее рыжие волосы и энергичный характер, она впервые проявила интерес к физической активности. Скоро стало очевидно, что ее способности значительно превосходят возможности сверстниц, однако говорить о развитии гимнастических талантов в таком маленьком селе было невозможно.В начале 60 годов, осознав ограниченные возможности для раскрытия талантов дочери, ее родители приняли важное решение переехать в Витебск. Этот город славился своей спортивной школой, где тренировались многие будущие звезды советской гимнастики. В возрасте девяти лет Тамара впервые переступила порог гимнастического зала, где ее заметил выдающийся тренер Викентий Дмитриев, основатель витебской школы художественной гимнастики. С этого момента жизнь маленькой Лазакович кардинально изменилась, открыв перед ней новые горизонты и возможности.Под чутким руководством Викентия Дмитриева, который к тому времени уже был признан почетным гражданином Витебска за значительный вклад в развитие спорта, юная Тамара начала быстро проявлять свои исключительные способности. Ее природная гибкость, отличная координация движений и смелость при выполнении сложных элементов позволили ей стремительно догнать и даже превзойти более опытных и старших учениц, среди которых уже были мастера спорта.Особое внимание тренер уделял ее выдающейся работоспособности — Тамара не прекращала тренировки даже тогда, когда на ее ладонях появлялись кровавые мозоли. Интересно, что многие современные методики подготовки гимнасток основаны именно на тех принципах, которые Дмитриев применял в работе с Тамарой. В частности, это система постепенного усложнения упражнений и особый акцент на психологическую подготовку спортсменок.Взлет: вершины, покоренные ценой всегоК началу 1970 годов, постепенно завоевав первые награды на всесоюзных соревнованиях, Тамара стала одной из ведущих фигур в советской сборной по художественной гимнастике. В 1971 году она совершила настоящий прорыв, выиграв три золотые медали на Чемпионате Европы в различных дисциплинах. Эти успехи были дополнены ее победами на Спартакиаде народов СССР и Чемпионате страны, где она также стала абсолютной чемпионкой, подтвердив свой статус выдающейся спортсменки.20 Олимпийские игры 1972 года в Мюнхене стали кульминацией спортивной карьеры Тамары Лазакович. В командных соревнованиях советская сборная, в которую входила и Тамара, одержала уверенную победу, став настоящей сенсацией на этих играх. В личных соревнованиях она завоевала серебряную медаль за выступление на бревне и две бронзовые медали — в вольных упражнениях и многоборье. Эти выдающиеся достижения принесли ей звание Заслуженного мастера спорта СССР.Чемпионка, оставшаяся один на один с реальностьюОднако вскоре после этого начались новые вызовы. Еще до завершения своей спортивной карьеры Тамара успешно окончила Физкультурный техникум в Витебске. Попытка продолжить образование в Минске была прервана ее тренером Дмитриевым, который беспокоился о сохранении ее спортивной формы. Этот момент стал первым серьезным разочарованием в жизни спортсменки.Личная драма и начало ее падения начались с поездки в США в начале 70 годов, где она встретила канадского бизнесмена и завела с ним романтические отношения. Однако внутренний конфликт между желанием уехать в Канаду и патриотизмом, привитым с детства, привел к глубокому эмоциональному кризису. Как это часто бывает с бывшими спортсменами высокого уровня, доступность дешевого алкоголя в СССР стала серьезной проблемой. Привилегии олимпийских чемпионов позволяли легко приобретать спиртное, что привело к формированию зависимости. Несколько попыток начать новую жизнь заканчивались возвращением к прежним привычкам.К началу 90 годов ситуация значительно ухудшилась. После смерти родителей социальная изоляция Тамары усилилась. Коллеги и знакомые, наблюдая за ее деградацией, не предпринимали активных мер для помощи. Это привело к тому, что Тамара начала общаться с маргинальными элементами общества, что только усугубило ее положение. Завершилась эта трагическая история 1 ноября 1992 года, когда на железнодорожных путях было обнаружено тело женщины без признаков жизни. Она находилась в состоянии глубочайшего алкогольного опьянения. Лишь найденная при ней медаль с надписью "Мюнхен-1972" позволила установить личность погибшей — Тамару Лазакович, которая опустилась на самое дно.Несмотря на трагический финал, имя Тамары Лазакович продолжает жить в спортивном мире. Ежегодные международные соревнования в Минске и Витебске носят ее имя, напоминая о выдающихся достижениях в мире гимнастики.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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РИА Новости
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олимпийские игры, витебск, ссср, мюнхен, спорт
Олимпийские игры, Витебск, СССР, Мюнхен, Спорт

Была чемпионкой, стала алкоголичкой: печальная история Тамары Лазакович

© РИА Новости / Сергей Лидов | Перейти в медиабанкГимнастка Тамара Лазакович
Гимнастка Тамара Лазакович - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Сергей Лидов
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Это не просто рассказ о золотых медалях и спортивной славе. Это откровенная хроника того, как система большого спорта, способная воспитать чемпионов, оказывается совершенно беспомощной, когда приходит время помочь им в обычной жизни.
© РИА Новости / Дмитрий Донской | Перейти в медиабанкЧемпионка мира и Советского Союза по спортивной гимнастике Тамара Лазакович во время выполнения упражнения на коне
Чемпионка мира и Советского Союза по спортивной гимнастике Тамара Лазакович во время выполнения упражнения на коне - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Донской
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Чемпионка мира и Советского Союза по спортивной гимнастике Тамара Лазакович во время выполнения упражнения на коне
Она родилась в простой семье и прошла путь от маленького села до олимпийского пьедестала, завоевав вершины мировой гимнастики в начале 1970 годов. Тамара стала обладательницей полного комплекта медалей на Олимпиаде в Мюнхене. Однако за ее блестящими победами последовали годы разочарований, которые привели к трагическому финалу. Что же на самом деле с ней случилось?

Семья решилась на переезд ради гимнастики

В небольшом селе Гусево, расположенном в Калининградской области, 11 марта 1954 года родилась будущая олимпийская чемпионка Тамара Лазакович. Ее семья жила скромно: отец, участник Великой Отечественной войны, получал пенсию по инвалидности, а мать работала уборщицей в местной школе.
Именно на школьном дворе маленькая Тамара, которую друзья ласково называли "Лазей" или "Лисой" за ее рыжие волосы и энергичный характер, она впервые проявила интерес к физической активности. Скоро стало очевидно, что ее способности значительно превосходят возможности сверстниц, однако говорить о развитии гимнастических талантов в таком маленьком селе было невозможно.
© РИА Новости / Борис Кауфман | Перейти в медиабанкГимнастки Тамара Лазакович и Ольга Карасева во время розыгрыш Кубка СССР по спортивной гимнастике во Дворце спорта в Лужниках
Гимнастки Тамара Лазакович и Ольга Карасева во время розыгрыш Кубка СССР по спортивной гимнастике во Дворце спорта в Лужниках - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Борис Кауфман
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Гимнастки Тамара Лазакович и Ольга Карасева во время розыгрыш Кубка СССР по спортивной гимнастике во Дворце спорта в Лужниках
В начале 60 годов, осознав ограниченные возможности для раскрытия талантов дочери, ее родители приняли важное решение переехать в Витебск. Этот город славился своей спортивной школой, где тренировались многие будущие звезды советской гимнастики. В возрасте девяти лет Тамара впервые переступила порог гимнастического зала, где ее заметил выдающийся тренер Викентий Дмитриев, основатель витебской школы художественной гимнастики. С этого момента жизнь маленькой Лазакович кардинально изменилась, открыв перед ней новые горизонты и возможности.
© РИА Новости / В. Шияновский | Перейти в медиабанкУлица Ленина в городе Витебске
Улица Ленина в городе Витебске - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / В. Шияновский
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Улица Ленина в городе Витебске
Под чутким руководством Викентия Дмитриева, который к тому времени уже был признан почетным гражданином Витебска за значительный вклад в развитие спорта, юная Тамара начала быстро проявлять свои исключительные способности. Ее природная гибкость, отличная координация движений и смелость при выполнении сложных элементов позволили ей стремительно догнать и даже превзойти более опытных и старших учениц, среди которых уже были мастера спорта.
© РИА Новости / Фред Гринберг | Перейти в медиабанкЧлен сборной СССР по спортивной гимнастике Тамара Лазакович
Член сборной СССР по спортивной гимнастике Тамара Лазакович - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Фред Гринберг
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Член сборной СССР по спортивной гимнастике Тамара Лазакович
Особое внимание тренер уделял ее выдающейся работоспособности — Тамара не прекращала тренировки даже тогда, когда на ее ладонях появлялись кровавые мозоли. Интересно, что многие современные методики подготовки гимнасток основаны именно на тех принципах, которые Дмитриев применял в работе с Тамарой. В частности, это система постепенного усложнения упражнений и особый акцент на психологическую подготовку спортсменок.

Взлет: вершины, покоренные ценой всего

К началу 1970 годов, постепенно завоевав первые награды на всесоюзных соревнованиях, Тамара стала одной из ведущих фигур в советской сборной по художественной гимнастике. В 1971 году она совершила настоящий прорыв, выиграв три золотые медали на Чемпионате Европы в различных дисциплинах. Эти успехи были дополнены ее победами на Спартакиаде народов СССР и Чемпионате страны, где она также стала абсолютной чемпионкой, подтвердив свой статус выдающейся спортсменки.
© РИА Новости / Юрий Сомов | Перейти в медиабанкГимнастки Советского Союза на Мюнхенской Олимпиаде: Эльвира Саади, Любовь Бурда, Тамара Лазакович, Людмила Турищева, Антонина Когшель и Оля Корбут
Гимнастки Советского Союза на Мюнхенской Олимпиаде: Эльвира Саади, Любовь Бурда, Тамара Лазакович, Людмила Турищева, Антонина Когшель и Оля Корбут - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Юрий Сомов
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Гимнастки Советского Союза на Мюнхенской Олимпиаде: Эльвира Саади, Любовь Бурда, Тамара Лазакович, Людмила Турищева, Антонина Когшель и Оля Корбут
20 Олимпийские игры 1972 года в Мюнхене стали кульминацией спортивной карьеры Тамары Лазакович. В командных соревнованиях советская сборная, в которую входила и Тамара, одержала уверенную победу, став настоящей сенсацией на этих играх. В личных соревнованиях она завоевала серебряную медаль за выступление на бревне и две бронзовые медали — в вольных упражнениях и многоборье. Эти выдающиеся достижения принесли ей звание Заслуженного мастера спорта СССР.

Чемпионка, оставшаяся один на один с реальностью

Однако вскоре после этого начались новые вызовы. Еще до завершения своей спортивной карьеры Тамара успешно окончила Физкультурный техникум в Витебске. Попытка продолжить образование в Минске была прервана ее тренером Дмитриевым, который беспокоился о сохранении ее спортивной формы. Этот момент стал первым серьезным разочарованием в жизни спортсменки.
© РИА Новости / Сергей Лидов | Перейти в медиабанкГимнастка Тамара Лазакович со своим тренером
Гимнастка Тамара Лазакович со своим тренером - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Сергей Лидов
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Гимнастка Тамара Лазакович со своим тренером
Личная драма и начало ее падения начались с поездки в США в начале 70 годов, где она встретила канадского бизнесмена и завела с ним романтические отношения. Однако внутренний конфликт между желанием уехать в Канаду и патриотизмом, привитым с детства, привел к глубокому эмоциональному кризису.
Как это часто бывает с бывшими спортсменами высокого уровня, доступность дешевого алкоголя в СССР стала серьезной проблемой. Привилегии олимпийских чемпионов позволяли легко приобретать спиртное, что привело к формированию зависимости. Несколько попыток начать новую жизнь заканчивались возвращением к прежним привычкам.
© РИА Новости / Ю. Иванов | Перейти в медиабанкЗаслуженный мастер спорта CCCР Тамара Лазакович
Заслуженный мастер спорта CCCР Тамара Лазакович - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Ю. Иванов
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Заслуженный мастер спорта CCCР Тамара Лазакович
К началу 90 годов ситуация значительно ухудшилась. После смерти родителей социальная изоляция Тамары усилилась. Коллеги и знакомые, наблюдая за ее деградацией, не предпринимали активных мер для помощи. Это привело к тому, что Тамара начала общаться с маргинальными элементами общества, что только усугубило ее положение.
© РИА Новости / Станислав КрасильниковВид из кабины машиниста пассажирского поезда
Вид из кабины машиниста пассажирского поезда - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Вид из кабины машиниста пассажирского поезда
Завершилась эта трагическая история 1 ноября 1992 года, когда на железнодорожных путях было обнаружено тело женщины без признаков жизни. Она находилась в состоянии глубочайшего алкогольного опьянения. Лишь найденная при ней медаль с надписью "Мюнхен-1972" позволила установить личность погибшей — Тамару Лазакович, которая опустилась на самое дно.
Несмотря на трагический финал, имя Тамары Лазакович продолжает жить в спортивном мире. Ежегодные международные соревнования в Минске и Витебске носят ее имя, напоминая о выдающихся достижениях в мире гимнастики.
 
Олимпийские игрыВитебскСССРМюнхенСпорт
 
 
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