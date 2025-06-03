https://ria.ru/20250603/sport-2020703410.html

Была чемпионкой, стала алкоголичкой: печальная история Тамары Лазакович

Была чемпионкой, стала алкоголичкой: печальная история Тамары Лазакович - РИА Новости, 03.06.2025

Была чемпионкой, стала алкоголичкой: печальная история Тамары Лазакович

Это не просто рассказ о золотых медалях и спортивной славе. Это откровенная хроника того, как система большого спорта, способная воспитать чемпионов,... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T18:56:00+03:00

2025-06-03T18:56:00+03:00

2025-06-03T18:56:00+03:00

олимпийские игры

витебск

ссср

мюнхен

спорт

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Это не просто рассказ о золотых медалях и спортивной славе. Это откровенная хроника того, как система большого спорта, способная воспитать чемпионов, оказывается совершенно беспомощной, когда приходит время помочь им в обычной жизни.Она родилась в простой семье и прошла путь от маленького села до олимпийского пьедестала, завоевав вершины мировой гимнастики в начале 1970 годов. Тамара стала обладательницей полного комплекта медалей на Олимпиаде в Мюнхене. Однако за ее блестящими победами последовали годы разочарований, которые привели к трагическому финалу. Что же на самом деле с ней случилось?Семья решилась на переезд ради гимнастикиВ небольшом селе Гусево, расположенном в Калининградской области, 11 марта 1954 года родилась будущая олимпийская чемпионка Тамара Лазакович. Ее семья жила скромно: отец, участник Великой Отечественной войны, получал пенсию по инвалидности, а мать работала уборщицей в местной школе. Именно на школьном дворе маленькая Тамара, которую друзья ласково называли "Лазей" или "Лисой" за ее рыжие волосы и энергичный характер, она впервые проявила интерес к физической активности. Скоро стало очевидно, что ее способности значительно превосходят возможности сверстниц, однако говорить о развитии гимнастических талантов в таком маленьком селе было невозможно.В начале 60 годов, осознав ограниченные возможности для раскрытия талантов дочери, ее родители приняли важное решение переехать в Витебск. Этот город славился своей спортивной школой, где тренировались многие будущие звезды советской гимнастики. В возрасте девяти лет Тамара впервые переступила порог гимнастического зала, где ее заметил выдающийся тренер Викентий Дмитриев, основатель витебской школы художественной гимнастики. С этого момента жизнь маленькой Лазакович кардинально изменилась, открыв перед ней новые горизонты и возможности.Под чутким руководством Викентия Дмитриева, который к тому времени уже был признан почетным гражданином Витебска за значительный вклад в развитие спорта, юная Тамара начала быстро проявлять свои исключительные способности. Ее природная гибкость, отличная координация движений и смелость при выполнении сложных элементов позволили ей стремительно догнать и даже превзойти более опытных и старших учениц, среди которых уже были мастера спорта.Особое внимание тренер уделял ее выдающейся работоспособности — Тамара не прекращала тренировки даже тогда, когда на ее ладонях появлялись кровавые мозоли. Интересно, что многие современные методики подготовки гимнасток основаны именно на тех принципах, которые Дмитриев применял в работе с Тамарой. В частности, это система постепенного усложнения упражнений и особый акцент на психологическую подготовку спортсменок.Взлет: вершины, покоренные ценой всегоК началу 1970 годов, постепенно завоевав первые награды на всесоюзных соревнованиях, Тамара стала одной из ведущих фигур в советской сборной по художественной гимнастике. В 1971 году она совершила настоящий прорыв, выиграв три золотые медали на Чемпионате Европы в различных дисциплинах. Эти успехи были дополнены ее победами на Спартакиаде народов СССР и Чемпионате страны, где она также стала абсолютной чемпионкой, подтвердив свой статус выдающейся спортсменки.20 Олимпийские игры 1972 года в Мюнхене стали кульминацией спортивной карьеры Тамары Лазакович. В командных соревнованиях советская сборная, в которую входила и Тамара, одержала уверенную победу, став настоящей сенсацией на этих играх. В личных соревнованиях она завоевала серебряную медаль за выступление на бревне и две бронзовые медали — в вольных упражнениях и многоборье. Эти выдающиеся достижения принесли ей звание Заслуженного мастера спорта СССР.Чемпионка, оставшаяся один на один с реальностьюОднако вскоре после этого начались новые вызовы. Еще до завершения своей спортивной карьеры Тамара успешно окончила Физкультурный техникум в Витебске. Попытка продолжить образование в Минске была прервана ее тренером Дмитриевым, который беспокоился о сохранении ее спортивной формы. Этот момент стал первым серьезным разочарованием в жизни спортсменки.Личная драма и начало ее падения начались с поездки в США в начале 70 годов, где она встретила канадского бизнесмена и завела с ним романтические отношения. Однако внутренний конфликт между желанием уехать в Канаду и патриотизмом, привитым с детства, привел к глубокому эмоциональному кризису. Как это часто бывает с бывшими спортсменами высокого уровня, доступность дешевого алкоголя в СССР стала серьезной проблемой. Привилегии олимпийских чемпионов позволяли легко приобретать спиртное, что привело к формированию зависимости. Несколько попыток начать новую жизнь заканчивались возвращением к прежним привычкам.К началу 90 годов ситуация значительно ухудшилась. После смерти родителей социальная изоляция Тамары усилилась. Коллеги и знакомые, наблюдая за ее деградацией, не предпринимали активных мер для помощи. Это привело к тому, что Тамара начала общаться с маргинальными элементами общества, что только усугубило ее положение. Завершилась эта трагическая история 1 ноября 1992 года, когда на железнодорожных путях было обнаружено тело женщины без признаков жизни. Она находилась в состоянии глубочайшего алкогольного опьянения. Лишь найденная при ней медаль с надписью "Мюнхен-1972" позволила установить личность погибшей — Тамару Лазакович, которая опустилась на самое дно.Несмотря на трагический финал, имя Тамары Лазакович продолжает жить в спортивном мире. Ежегодные международные соревнования в Минске и Витебске носят ее имя, напоминая о выдающихся достижениях в мире гимнастики.

витебск

ссср

мюнхен

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олимпийские игры, витебск, ссср, мюнхен, спорт