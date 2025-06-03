https://ria.ru/20250603/spetsoperatsiya-2020735969.html

Спецоперация, 3 июня: ВС России взяли под контроль Андреевку

Спецоперация, 3 июня: ВС России взяли под контроль Андреевку - РИА Новости, 03.06.2025

Спецоперация, 3 июня: ВС России взяли под контроль Андреевку

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Андреевка в Сумской области, подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T19:19:00+03:00

2025-06-03T19:19:00+03:00

2025-06-03T19:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

республика крым

курская область

дмитрий песков

алексей лихачев

светлана петренко

служба безопасности украины

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Андреевка в Сумской области, подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты, количество пострадавших в них составило 113 человек, семь человек погибли. ВС России взяли под контроль Андреевку в Сумской области Российские военные взяли под контроль населенный пункт Андреевка в Сумской области, сообщило Минобороны РФ. ВСУ потеряли за сутки около 1485 военнослужащих. Нанесено поражение предприятию радиоэлектронной промышленности, цехам по производству ударных БПЛА, местам их запуска и хранения, складам боеприпасов и военного имущества, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах. Средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 199 дронов. ПВО ночью сбила 8 украинских БПЛА над Россией Российские средства ПВО уничтожили ночью три украинских беспилотника над Крымом, по два - над Курской и Белгородской областями и один - над Азовским морем, сообщили в Минобороны РФ. С 8.40 до 9.50 мск еще четыре дрона были сбиты над Белгородской областью. Число пострадавших при терактах в Брянской и Курской областях превысило 110 человек Подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По ее словам, количество пострадавших в результате терактов в Брянской и Курской областях составило 113 человек, в том числе дети, семь человек погибли. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что ночью 1 июня на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка в Железногорском районе во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. В результате пострадали трое сотрудников поездной бригады. Песков призвал не ждать сиюминутных прорывов на переговорах России и Украины Россией и Украиной в Стамбуле были достигнуты определенные договоренности, они важны и будут реализовываться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конечно, ожидать каких-то сиюминутных решений и прорывов здесь было бы неверным. Но работа идет", - сказал Песков журналистам, комментируя второй раунд переговоров между РФ и Украиной. Он также заявил, что трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в ближайшее время вряд ли возможна. Глава "Росатома" заявил, что ситуация на ЗАЭС под контролем, но сложная Ситуация на Запорожской АЭС на фоне ракетного удара, коснувшегося Энергодара, под контролем, но очень сложная, сообщил журналистам гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Мы все с вами понимаем, что по мере нарастания переговорного процесса будут нарастать и разного рода провокации со стороны киевского режима. Очередная провокация состоялась этой ночью. По Запорожской области был нанесен дроновый ракетный удар. К сожалению, он коснулся Энергодара. Практически полностью разрушена линии электропередач, снабжающая город… Ситуация под контролем, но очень сложная. Надо, конечно, сказать самые добрые слова в адрес энергодарцев - и жителей, и работников атомной электростанции. Это не первое такое ЧП", - сказал Лихачев в кулуарах ЦИПР-2025. Он добавил, что с раннего утра город находился без энергоснабжения. "Росатом" оперативно подключил предприятие к временной схеме как производство первой необходимости. Корпорация со своей стороны делает все, чтобы устранить последствия ударов и морально поддержать людей. "Сразу хочу успокоить: прилетов на станцию не было. В сотнях метров, километре есть дроны, они сбиваются", - добавил Лихачев. Задержан житель Крыма, по заданию СБУ собравший бомбу Задержан житель Феодосии, по заданию СБУ собравший бомбу и поместивший ее в тайник в Севастополе, возбуждено дело о госизмене, сообщили в ЦОС ФСБ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории республики Крым за изготовление самодельного взрывного устройства (СВУ) для совершения диверсионно-террористических актов на полуострове задержан агент украинских спецслужб", - говорится в сообщении. Как установлено правоохранителями, житель Феодосии инициативно предложил свою помощь службе безопасности Украины (СБУ) и был привлечен ее представителем к конфиденциальному сотрудничеству. По заданию куратора фигурант изъял из двух тайников в Крыму заранее приготовленные компоненты и, получив по видеосвязи инструкцию от СБУ, собрал из них СВУ, состоящее из бризантного взрывчатого вещества массой свыше 1,2 килограмма. "Изготовленное СВУ злоумышленник заложил в тайник на участке местности в Балаклавском районе г. Севастополя", - отметили в ФСБ.

https://ria.ru/20250603/nato-2020702573.html

https://ria.ru/20250603/ataki-2020661160.html

https://ria.ru/20250603/svo-2020640935.html

https://ria.ru/20250603/zelenskiy-2020650293.html

https://ria.ru/20250603/tramp-2020656191.html

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россия, республика крым, курская область, дмитрий песков, алексей лихачев, светлана петренко, служба безопасности украины, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", вооруженные силы украины