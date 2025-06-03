https://ria.ru/20250603/spetsoperatsiya-2020725697.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.06.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.06.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.06.2025

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T18:26:00+03:00

2025-06-03T18:26:00+03:00

2025-06-03T18:27:00+03:00

инфографика

спецоперация

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Интерактивная карта СВО >>Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 3 июня 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения освободили Андреевку в Сумской области. Кроме того, поражены 142 района скопления живой силы и техники противника, предприятие радиоэлектронной промышленности, цеха по производству ударных беспилотных летательных аппаратов, места их запуска и хранения, склады боеприпасов и военного имущества, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников. Средства ПВО сбили 199 дронов, четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 663 самолета, 283 вертолета, 61 207 беспилотников, 609 зенитных ракетных комплексов, 23 729 танков и других бронемашин, 1 565 реактивные системы залпового огня, 25 636 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 36 400 единиц автомобильной техники.

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

спецоперация, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, инфографика