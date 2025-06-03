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ВСУ потеряли свыше 75 боевиков в зоне действий группировки "Днепр" за сутки
ВСУ потеряли свыше 75 боевиков в зоне действий группировки "Днепр" за сутки - РИА Новости, 03.06.2025
ВСУ потеряли свыше 75 боевиков в зоне действий группировки "Днепр" за сутки
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 75 военных Украины, пять станций радиоэлектронной борьбы и разведки, а также склад... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T12:09:00+03:00
2025-06-03T12:09:00+03:00
2025-06-03T12:25:00+03:00
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 75 военных Украины, пять станций радиоэлектронной борьбы и разведки, а также склад боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Криница, Каменское, Степовое Запорожской области и Никольское Херсонской области. Противник потерял свыше 75 военнослужащих, 13 автомобилей, пять станций радиоэлектронной борьбы и разведки, а также склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли свыше 75 боевиков в зоне действий группировки "Днепр" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли свыше 75 боевиков и склад в зоне действий "Днепра" за сутки