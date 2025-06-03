https://ria.ru/20250603/spetsoperatsiya-2020633678.html

ВСУ потеряли свыше 75 боевиков в зоне действий группировки "Днепр" за сутки

ВСУ потеряли свыше 75 боевиков в зоне действий группировки "Днепр" за сутки - РИА Новости, 03.06.2025

ВСУ потеряли свыше 75 боевиков в зоне действий группировки "Днепр" за сутки

Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 75 военных Украины, пять станций радиоэлектронной борьбы и разведки, а также склад... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T12:09:00+03:00

2025-06-03T12:09:00+03:00

2025-06-03T12:25:00+03:00

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 75 военных Украины, пять станций радиоэлектронной борьбы и разведки, а также склад боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Криница, Каменское, Степовое Запорожской области и Никольское Херсонской области. Противник потерял свыше 75 военнослужащих, 13 автомобилей, пять станций радиоэлектронной борьбы и разведки, а также склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф