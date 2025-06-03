https://ria.ru/20250603/spetsoperatsiya-2020632642.html
ВС России ударили по предприятию радиоэлектронной промышленности на Украине
ВС России ударили по предприятию радиоэлектронной промышленности на Украине - РИА Новости, 03.06.2025
ВС России ударили по предприятию радиоэлектронной промышленности на Украине
Российская армия ударила по украинскому предприятию радиоэлектронной промышленности, сообщило Минобороны. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T12:06:00+03:00
2025-06-03T12:06:00+03:00
2025-06-03T12:31:00+03:00
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Российская армия ударила по украинскому предприятию радиоэлектронной промышленности, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию радиоэлектронной промышленности", — говорится в сводке.Другие пораженные цели:В ответ на атаки противника по гражданским объектам войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава и техники ВСУ, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250603/vsu-2020598622.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, украина, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Дмитрий Песков
ВС России ударили по предприятию радиоэлектронной промышленности на Украине
МО: ВС РФ нанесли удар по предприятию радиоэлектронной промышленности на Украине