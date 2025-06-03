https://ria.ru/20250603/spetsoperatsiya-2020632642.html

ВС России ударили по предприятию радиоэлектронной промышленности на Украине

ВС России ударили по предприятию радиоэлектронной промышленности на Украине - РИА Новости, 03.06.2025

ВС России ударили по предприятию радиоэлектронной промышленности на Украине

Российская армия ударила по украинскому предприятию радиоэлектронной промышленности, сообщило Минобороны. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T12:06:00+03:00

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2025-06-03T12:31:00+03:00

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Российская армия ударила по украинскому предприятию радиоэлектронной промышленности, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию радиоэлектронной промышленности", — говорится в сводке.Другие пораженные цели:В ответ на атаки противника по гражданским объектам войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава и техники ВСУ, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250603/vsu-2020598622.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, дмитрий песков