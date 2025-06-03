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ВС России ударили по предприятию радиоэлектронной промышленности на Украине - РИА Новости, 03.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:06 03.06.2025 (обновлено: 12:31 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/spetsoperatsiya-2020632642.html
ВС России ударили по предприятию радиоэлектронной промышленности на Украине
ВС России ударили по предприятию радиоэлектронной промышленности на Украине - РИА Новости, 03.06.2025
ВС России ударили по предприятию радиоэлектронной промышленности на Украине
Российская армия ударила по украинскому предприятию радиоэлектронной промышленности, сообщило Минобороны. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T12:06:00+03:00
2025-06-03T12:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
дмитрий песков
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Российская армия ударила по украинскому предприятию радиоэлектронной промышленности, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию радиоэлектронной промышленности", — говорится в сводке.Другие пораженные цели:В ответ на атаки противника по гражданским объектам войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава и техники ВСУ, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250603/vsu-2020598622.html
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россия, украина, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Дмитрий Песков
ВС России ударили по предприятию радиоэлектронной промышленности на Украине

МО: ВС РФ нанесли удар по предприятию радиоэлектронной промышленности на Украине

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Российская армия ударила по украинскому предприятию радиоэлектронной промышленности, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию радиоэлектронной промышленности", — говорится в сводке.
Стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
ВС России уничтожили военные базы и склады ВСУ в Сумской области
09:53
Другие пораженные цели:
  • цеха по производству ударных БПЛА;
  • места их запуска и хранения;
  • склады боеприпасов и военного имущества;
  • пункты временной дислокации украинских подразделений и наемников в 142 районах.
В ответ на атаки противника по гражданским объектам войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава и техники ВСУ, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДмитрий Песков
 
 
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