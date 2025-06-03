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Артиллеристы "Днепра" уничтожили расчет БПЛА ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 03.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:04 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/spetsoperatsiya-2020583004.html
Артиллеристы "Днепра" уничтожили расчет БПЛА ВСУ в Запорожской области
Артиллеристы "Днепра" уничтожили расчет БПЛА ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 03.06.2025
Артиллеристы "Днепра" уничтожили расчет БПЛА ВСУ в Запорожской области
Артиллеристы одного из подразделений в составе группировки войск "Днепр" уничтожили укрытый в блиндаже расчет БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T05:04:00+03:00
2025-06-03T05:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Артиллеристы одного из подразделений в составе группировки войск "Днепр" уничтожили укрытый в блиндаже расчет БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. "Операторы БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" выявили расчет дронов противника, укрывшийся в блиндаже. Благодаря точной и оперативной корректировке огня артиллерийский расчет орудия Д-30 нанес удар по обнаруженной цели", - сообщили в МО РФ. В ведомстве подчеркнули, что в результате блиндаж с живой силой противника был уничтожен "Был нанесен удар как по блиндажу, так и по личному составу противника, что привело к задержке работы контрбатарейной борьбы и замедлению подвоза боеприпасов (противником - ред.)", - рассказал журналистам командир расчета БПЛА с позывным "Скрипач". Как отметили в Минобороны России, разведывательные БПЛА, выполняя задачи по обнаружению скрытых позиций противника и корректируя огонь артиллерии, вносят значительный вклад в достижение успеха штурмовых подразделений в Запорожской области.
https://ria.ru/20250603/spetsoperatsiya-2020582884.html
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россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы "Днепра" уничтожили расчет БПЛА ВСУ в Запорожской области

Минобороны: артиллеристы уничтожили расчет БПЛА ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российский военнослужащий. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Артиллеристы одного из подразделений в составе группировки войск "Днепр" уничтожили укрытый в блиндаже расчет БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.
"Операторы БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" выявили расчет дронов противника, укрывшийся в блиндаже. Благодаря точной и оперативной корректировке огня артиллерийский расчет орудия Д-30 нанес удар по обнаруженной цели", - сообщили в МО РФ.
Боевая работа расчета орудия Гиацинт-Б - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили пункт управления ВСУ
05:02
В ведомстве подчеркнули, что в результате блиндаж с живой силой противника был уничтожен
"Был нанесен удар как по блиндажу, так и по личному составу противника, что привело к задержке работы контрбатарейной борьбы и замедлению подвоза боеприпасов (противником - ред.)", - рассказал журналистам командир расчета БПЛА с позывным "Скрипач".
Как отметили в Минобороны России, разведывательные БПЛА, выполняя задачи по обнаружению скрытых позиций противника и корректируя огонь артиллерии, вносят значительный вклад в достижение успеха штурмовых подразделений в Запорожской области.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Боец рассказал об уничтожении пункта управления БПЛА ВСУ в Красноармейске
03:50
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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