https://ria.ru/20250603/spetsoperatsiya-2020583004.html

Артиллеристы "Днепра" уничтожили расчет БПЛА ВСУ в Запорожской области

Артиллеристы "Днепра" уничтожили расчет БПЛА ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 03.06.2025

Артиллеристы "Днепра" уничтожили расчет БПЛА ВСУ в Запорожской области

Артиллеристы одного из подразделений в составе группировки войск "Днепр" уничтожили укрытый в блиндаже расчет БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T05:04:00+03:00

2025-06-03T05:04:00+03:00

2025-06-03T05:04:00+03:00

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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Артиллеристы одного из подразделений в составе группировки войск "Днепр" уничтожили укрытый в блиндаже расчет БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. "Операторы БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" выявили расчет дронов противника, укрывшийся в блиндаже. Благодаря точной и оперативной корректировке огня артиллерийский расчет орудия Д-30 нанес удар по обнаруженной цели", - сообщили в МО РФ. В ведомстве подчеркнули, что в результате блиндаж с живой силой противника был уничтожен "Был нанесен удар как по блиндажу, так и по личному составу противника, что привело к задержке работы контрбатарейной борьбы и замедлению подвоза боеприпасов (противником - ред.)", - рассказал журналистам командир расчета БПЛА с позывным "Скрипач". Как отметили в Минобороны России, разведывательные БПЛА, выполняя задачи по обнаружению скрытых позиций противника и корректируя огонь артиллерии, вносят значительный вклад в достижение успеха штурмовых подразделений в Запорожской области.

https://ria.ru/20250603/spetsoperatsiya-2020582884.html

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россия, запорожская область, вооруженные силы украины