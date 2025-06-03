https://ria.ru/20250603/sotrudnichestvo-2020670165.html

Sputnik продолжает сотрудничество с информационным агентством Камеруна

Sputnik продолжает сотрудничество с информационным агентством Камеруна - РИА Новости, 03.06.2025

Sputnik продолжает сотрудничество с информационным агентством Камеруна

Журналисты информационного агентства Камеруна CNA присоединились к проекту SputnikPro. Корреспондент Sputnik Africa Алию Белло провел для коллег из Камеруна... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T14:43:00+03:00

2025-06-03T14:43:00+03:00

2025-06-03T14:43:00+03:00

sputnik

камерун

россия

журналистика

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Журналисты информационного агентства Камеруна CNA присоединились к проекту SputnikPro. Корреспондент Sputnik Africa Алию Белло провел для коллег из Камеруна мастер-класс о методах противодействия фейковым новостям. Эта тема особенно актуальна для медиапространства страны, где осенью этого года пройдут президентские выборы.Как эмоциональные триггеры заставляют людей верить в ложную информацию? Какие диджитал-инструменты можно использовать для проверки достоверности фото и видео? Как в эпоху искусственного интеллекта изменился подход к проверке информации? Все эти и многие другие вопросы обсудили участники в ходе тренинга на английском языке.Исполнительный редактор CNA Нфор Хансон Нчанджипоблагодарил команду Sputnik за проведение мастер-класса и выразил надежду на проведение подобных проектов в будущем.В 2024 году информационное агентство Камеруна CNA и Sputnik и подписали меморандум о взаимопонимании, договорившись об обмене контентом на английском языке.SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный международным агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов от лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства. C 2018 года встречи в очном формате прошли в 24 странах и более чем в 80 странах в онлайн-режиме. Число участников SputnikPro превышает 12 700 человек.

https://ria.ru/20250522/praktikum-2018469565.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

sputnik, камерун, россия, журналистика