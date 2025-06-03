https://ria.ru/20250603/sinergiya-2020629994.html

Мишустин призвал к синергии центров компетенций в нефтегазовой сфере

Мишустин призвал к синергии центров компетенций в нефтегазовой сфере - РИА Новости, 03.06.2025

Мишустин призвал к синергии центров компетенций в нефтегазовой сфере

Синергия индустриальных центров компетенций в нефтегазовой сфере с аналогичными центрами в химической и металлургической отраслях была бы полезна, считает глава РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T12:01:00+03:00

2025-06-03T12:01:00+03:00

2025-06-03T12:02:00+03:00

экономика

технологии

россия

нижний новгород

михаил мишустин

александр дюков

газпром

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020629258_0:0:3056:1718_1920x0_80_0_0_f6c8afd1ed2ccea2010d48c883ea780a.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Синергия индустриальных центров компетенций в нефтегазовой сфере с аналогичными центрами в химической и металлургической отраслях была бы полезна, считает глава правительства РФ Михаил Мишустин. Премьер во вторник принимает участие в пленарном заседании конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), которая проходит в эти дни в Нижнем Новгороде. Глава "Газпром нефти" Александр Дюков в ходе пленарной сессии рассказал о разработках и решениях компании в цифровой сфере. "Вы сказали о двух очень важных моментах - о создании, в том числе, открытых платформ, автоматизированных систем управления производством и о техническом проектировании, - которые нужно решать… Мне кажется, что синергия индустриальных центров компетенций, в частности, вашего, с химическим и с металлургическим могла бы быть очень важной", - отметил Мишустин, обращаясь к главе "Газпром нефти". Он отметил, что ИЦК под его руководством стал одним из лидеров в импортозамещении. "Может быть, в том числе, потому что отрасль ваша столкнулась раньше всех с ограничениями", - добавил премьер. Глава кабмина отметил, что межотраслевые стыки этих отраслей - нефтегаза, химии, металлургии - сейчас точно требуют осмысления. "А это непросто. Особенно непросто поставить задачу, технические требования сделать, не зная самой отрасли. Я бы просил, Александр Валерьевич, здесь вам подумать, поактивнее поработать", - обратился Мишустин к Дюкову.

https://ria.ru/20250603/it-2020616674.html

https://ria.ru/20250603/soft-2020614133.html

россия

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия, нижний новгород, михаил мишустин, александр дюков, газпром