Мишустин призвал к синергии центров компетенций в нефтегазовой сфере
Мишустин назвал синергию центров компетенций в нефтегазовой сфере полезной
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения выставки "Цифровая индустрия промышленной России"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения выставки "Цифровая индустрия промышленной России"
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Синергия индустриальных центров компетенций в нефтегазовой сфере с аналогичными центрами в химической и металлургической отраслях была бы полезна, считает глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Премьер во вторник принимает участие в пленарном заседании конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), которая проходит в эти дни в Нижнем Новгороде. Глава "Газпром нефти" Александр Дюков в ходе пленарной сессии рассказал о разработках и решениях компании в цифровой сфере.
"Вы сказали о двух очень важных моментах - о создании, в том числе, открытых платформ, автоматизированных систем управления производством и о техническом проектировании, - которые нужно решать… Мне кажется, что синергия индустриальных центров компетенций, в частности, вашего, с химическим и с металлургическим могла бы быть очень важной", - отметил Мишустин, обращаясь к главе "Газпром нефти".
Он отметил, что ИЦК под его руководством стал одним из лидеров в импортозамещении. "Может быть, в том числе, потому что отрасль ваша столкнулась раньше всех с ограничениями", - добавил премьер.
Глава кабмина отметил, что межотраслевые стыки этих отраслей - нефтегаза, химии, металлургии - сейчас точно требуют осмысления. "А это непросто. Особенно непросто поставить задачу, технические требования сделать, не зная самой отрасли. Я бы просил, Александр Валерьевич, здесь вам подумать, поактивнее поработать", - обратился Мишустин к Дюкову.