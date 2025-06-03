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Мишустин призвал к синергии центров компетенций в нефтегазовой сфере - РИА Новости, 03.06.2025
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12:01 03.06.2025 (обновлено: 12:02 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/sinergiya-2020629994.html
Мишустин призвал к синергии центров компетенций в нефтегазовой сфере
Мишустин призвал к синергии центров компетенций в нефтегазовой сфере - РИА Новости, 03.06.2025
Мишустин призвал к синергии центров компетенций в нефтегазовой сфере
Синергия индустриальных центров компетенций в нефтегазовой сфере с аналогичными центрами в химической и металлургической отраслях была бы полезна, считает глава РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T12:01:00+03:00
2025-06-03T12:02:00+03:00
экономика
технологии
россия
нижний новгород
михаил мишустин
александр дюков
газпром
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Синергия индустриальных центров компетенций в нефтегазовой сфере с аналогичными центрами в химической и металлургической отраслях была бы полезна, считает глава правительства РФ Михаил Мишустин. Премьер во вторник принимает участие в пленарном заседании конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), которая проходит в эти дни в Нижнем Новгороде. Глава "Газпром нефти" Александр Дюков в ходе пленарной сессии рассказал о разработках и решениях компании в цифровой сфере. "Вы сказали о двух очень важных моментах - о создании, в том числе, открытых платформ, автоматизированных систем управления производством и о техническом проектировании, - которые нужно решать… Мне кажется, что синергия индустриальных центров компетенций, в частности, вашего, с химическим и с металлургическим могла бы быть очень важной", - отметил Мишустин, обращаясь к главе "Газпром нефти". Он отметил, что ИЦК под его руководством стал одним из лидеров в импортозамещении. "Может быть, в том числе, потому что отрасль ваша столкнулась раньше всех с ограничениями", - добавил премьер. Глава кабмина отметил, что межотраслевые стыки этих отраслей - нефтегаза, химии, металлургии - сейчас точно требуют осмысления. "А это непросто. Особенно непросто поставить задачу, технические требования сделать, не зная самой отрасли. Я бы просил, Александр Валерьевич, здесь вам подумать, поактивнее поработать", - обратился Мишустин к Дюкову.
https://ria.ru/20250603/it-2020616674.html
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экономика, технологии, россия, нижний новгород, михаил мишустин, александр дюков, газпром
Экономика, Технологии, Россия, Нижний Новгород, Михаил Мишустин, Александр Дюков, Газпром
Мишустин призвал к синергии центров компетенций в нефтегазовой сфере

Мишустин назвал синергию центров компетенций в нефтегазовой сфере полезной

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения выставки "Цифровая индустрия промышленной России"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения выставки Цифровая индустрия промышленной России - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения выставки "Цифровая индустрия промышленной России"
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Синергия индустриальных центров компетенций в нефтегазовой сфере с аналогичными центрами в химической и металлургической отраслях была бы полезна, считает глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Премьер во вторник принимает участие в пленарном заседании конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), которая проходит в эти дни в Нижнем Новгороде. Глава "Газпром нефти" Александр Дюков в ходе пленарной сессии рассказал о разработках и решениях компании в цифровой сфере.
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"Вы сказали о двух очень важных моментах - о создании, в том числе, открытых платформ, автоматизированных систем управления производством и о техническом проектировании, - которые нужно решать… Мне кажется, что синергия индустриальных центров компетенций, в частности, вашего, с химическим и с металлургическим могла бы быть очень важной", - отметил Мишустин, обращаясь к главе "Газпром нефти".
Он отметил, что ИЦК под его руководством стал одним из лидеров в импортозамещении. "Может быть, в том числе, потому что отрасль ваша столкнулась раньше всех с ограничениями", - добавил премьер.
Глава кабмина отметил, что межотраслевые стыки этих отраслей - нефтегаза, химии, металлургии - сейчас точно требуют осмысления. "А это непросто. Особенно непросто поставить задачу, технические требования сделать, не зная самой отрасли. Я бы просил, Александр Валерьевич, здесь вам подумать, поактивнее поработать", - обратился Мишустин к Дюкову.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии Цифровая независимость промышленной России - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
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ЭкономикаТехнологииРоссияНижний НовгородМихаил МишустинАлександр ДюковГазпром
 
 
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