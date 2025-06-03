https://ria.ru/20250603/sberbank-2020668161.html
Сбербанк планирует заработать 50 миллиардов рублей с помощью ИИ
Сбербанк планирует заработать 50 миллиардов рублей с помощью ИИ - РИА Новости, 03.06.2025
Сбербанк планирует заработать 50 миллиардов рублей с помощью ИИ
Сбербанк в этом году планирует заработать 50 миллиардов рублей благодаря использованию генеративного искусственного интеллекта, сообщил журналистам глава банка... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T14:33:00+03:00
2025-06-03T14:33:00+03:00
2025-06-03T14:33:00+03:00
экономика
технологии
герман греф
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Сбербанк в этом году планирует заработать 50 миллиардов рублей благодаря использованию генеративного искусственного интеллекта, сообщил журналистам глава банка Герман Греф в рамках форума "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2025). "В этом году мы должны заработать с помощью ИИ, по нашему плану, 450 миллиардов рублей, и в составе этих 450 миллиардов мы должны 50 миллиардов заработать по использованию генеративного искусственного интеллекта", - сказал он. Греф отметил, что в прошлом году "Сбер" заработал примерно 440 миллиардов рублей, из которых 10 миллиардов пришлось на генеративный искусственный интеллект. "Постепенно мы должны прийти к тому, что все доходы наши будут только от использования генеративного искусственного интеллекта", - добавил Греф. О планах Сбербанка по итогам 2025 года получить финансовый эффект от внедрения ИИ не ниже 450 миллиардов рублей, Греф сообщал в декабре прошлого года на конференции по искусственному интеллекту AI Journey.
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экономика, технологии, герман греф, сбербанк россии, сбер
Экономика, Технологии, Герман Греф, Сбербанк России, Сбер
Сбербанк планирует заработать 50 миллиардов рублей с помощью ИИ
Греф: Сбербанк планирует заработать 50 млрд руб благодаря ИИ в 2025 году