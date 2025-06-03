https://ria.ru/20250603/sberbank-2020659764.html
Сбербанк фиксирует случаи мошенничества с использованием дипфейков
Сбербанк фиксирует случаи мошенничества с использованием дипфейков - РИА Новости, 03.06.2025
Сбербанк фиксирует случаи мошенничества с использованием дипфейков
Сбербанк продолжает фиксировать случаи мошенничества с использованием дипфейков, но не часто, сообщил журналистам глава банка Герман Греф в рамках форума... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T14:07:00+03:00
2025-06-03T14:07:00+03:00
2025-06-03T14:07:00+03:00
экономика
технологии
герман греф
сбербанк россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983471489_0:68:3069:1794_1920x0_80_0_0_adaf47aeaea8c76f949d84e5ba68a1fd.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Сбербанк продолжает фиксировать случаи мошенничества с использованием дипфейков, но не часто, сообщил журналистам глава банка Герман Греф в рамках форума "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2025). "Вообще все мошенничество - это и есть фейки. Если вы имеете в виду дипфейки, связанные с копией голоса и видео, то, к сожалению, такие факты тоже есть. Они пока не часты. Но тем не менее, и такие факты встречаются, потому что мошенничество, к сожалению, приобрело характер пандемии", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости. Также Греф отметил, что к концу этого года в банке поставили цель достичь 100% "преодоления" социальной инженерии в мошенничестве. Он добавил, что комплекс антимошеннических схем Сбербанка позволяет анализировать примерно 4 миллиарда событий в час и таким образом сохранять деньги клиентов. "Сегодня мы полностью заменили технологический стек на собственный. У нас раньше использовались и израильские решения, и решения компании из Соединенных Штатов. Сегодня мы полностью все заменили на собственные модели. И, как мы сейчас уже обсуждали, они все, конечно же, работают на генеративном искусственном интеллекте", - подытожил он.
https://ria.ru/20250603/fotografii-2020584048.html
https://ria.ru/20250602/obstoyatelstvo-2020497091.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983471489_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_46a7dca96413a6e06415ff359642ecba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, герман греф, сбербанк россии
Экономика, Технологии, Герман Греф, Сбербанк России
Сбербанк фиксирует случаи мошенничества с использованием дипфейков
Греф: Сбербанк фиксирует случаи мошенничества с использованием дипфейков
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Сбербанк продолжает фиксировать случаи мошенничества с использованием дипфейков, но не часто, сообщил журналистам глава банка Герман Греф в рамках форума "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2025).
"Вообще все мошенничество - это и есть фейки. Если вы имеете в виду дипфейки, связанные с копией голоса и видео, то, к сожалению, такие факты тоже есть. Они пока не часты. Но тем не менее, и такие факты встречаются, потому что мошенничество, к сожалению, приобрело характер пандемии", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.
Также Греф
отметил, что к концу этого года в банке поставили цель достичь 100% "преодоления" социальной инженерии в мошенничестве. Он добавил, что комплекс антимошеннических схем Сбербанка
позволяет анализировать примерно 4 миллиарда событий в час и таким образом сохранять деньги клиентов.
"Сегодня мы полностью заменили технологический стек на собственный. У нас раньше использовались и израильские решения, и решения компании из Соединенных Штатов. Сегодня мы полностью все заменили на собственные модели. И, как мы сейчас уже обсуждали, они все, конечно же, работают на генеративном искусственном интеллекте", - подытожил он.