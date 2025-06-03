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Сбербанк фиксирует случаи мошенничества с использованием дипфейков - РИА Новости, 03.06.2025
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14:07 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/sberbank-2020659764.html
Сбербанк фиксирует случаи мошенничества с использованием дипфейков
Сбербанк фиксирует случаи мошенничества с использованием дипфейков - РИА Новости, 03.06.2025
Сбербанк фиксирует случаи мошенничества с использованием дипфейков
Сбербанк продолжает фиксировать случаи мошенничества с использованием дипфейков, но не часто, сообщил журналистам глава банка Герман Греф в рамках форума... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T14:07:00+03:00
2025-06-03T14:07:00+03:00
экономика
технологии
герман греф
сбербанк россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Сбербанк продолжает фиксировать случаи мошенничества с использованием дипфейков, но не часто, сообщил журналистам глава банка Герман Греф в рамках форума "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2025). "Вообще все мошенничество - это и есть фейки. Если вы имеете в виду дипфейки, связанные с копией голоса и видео, то, к сожалению, такие факты тоже есть. Они пока не часты. Но тем не менее, и такие факты встречаются, потому что мошенничество, к сожалению, приобрело характер пандемии", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости. Также Греф отметил, что к концу этого года в банке поставили цель достичь 100% "преодоления" социальной инженерии в мошенничестве. Он добавил, что комплекс антимошеннических схем Сбербанка позволяет анализировать примерно 4 миллиарда событий в час и таким образом сохранять деньги клиентов. "Сегодня мы полностью заменили технологический стек на собственный. У нас раньше использовались и израильские решения, и решения компании из Соединенных Штатов. Сегодня мы полностью все заменили на собственные модели. И, как мы сейчас уже обсуждали, они все, конечно же, работают на генеративном искусственном интеллекте", - подытожил он.
https://ria.ru/20250603/fotografii-2020584048.html
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экономика, технологии, герман греф, сбербанк россии
Экономика, Технологии, Герман Греф, Сбербанк России
Сбербанк фиксирует случаи мошенничества с использованием дипфейков

Греф: Сбербанк фиксирует случаи мошенничества с использованием дипфейков

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент, председатель правления Сбербанка Герман Греф
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Сбербанк продолжает фиксировать случаи мошенничества с использованием дипфейков, но не часто, сообщил журналистам глава банка Герман Греф в рамках форума "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2025).
"Вообще все мошенничество - это и есть фейки. Если вы имеете в виду дипфейки, связанные с копией голоса и видео, то, к сожалению, такие факты тоже есть. Они пока не часты. Но тем не менее, и такие факты встречаются, потому что мошенничество, к сожалению, приобрело характер пандемии", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.
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Также Греф отметил, что к концу этого года в банке поставили цель достичь 100% "преодоления" социальной инженерии в мошенничестве. Он добавил, что комплекс антимошеннических схем Сбербанка позволяет анализировать примерно 4 миллиарда событий в час и таким образом сохранять деньги клиентов.
"Сегодня мы полностью заменили технологический стек на собственный. У нас раньше использовались и израильские решения, и решения компании из Соединенных Штатов. Сегодня мы полностью все заменили на собственные модели. И, как мы сейчас уже обсуждали, они все, конечно же, работают на генеративном искусственном интеллекте", - подытожил он.
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ЭкономикаТехнологииГерман ГрефСбербанк России
 
 
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