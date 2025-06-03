https://ria.ru/20250603/sberbank-2020659764.html

Сбербанк фиксирует случаи мошенничества с использованием дипфейков

Сбербанк фиксирует случаи мошенничества с использованием дипфейков - РИА Новости, 03.06.2025

Сбербанк фиксирует случаи мошенничества с использованием дипфейков

Сбербанк продолжает фиксировать случаи мошенничества с использованием дипфейков, но не часто, сообщил журналистам глава банка Герман Греф в рамках форума... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T14:07:00+03:00

2025-06-03T14:07:00+03:00

2025-06-03T14:07:00+03:00

экономика

технологии

герман греф

сбербанк россии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Сбербанк продолжает фиксировать случаи мошенничества с использованием дипфейков, но не часто, сообщил журналистам глава банка Герман Греф в рамках форума "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2025). "Вообще все мошенничество - это и есть фейки. Если вы имеете в виду дипфейки, связанные с копией голоса и видео, то, к сожалению, такие факты тоже есть. Они пока не часты. Но тем не менее, и такие факты встречаются, потому что мошенничество, к сожалению, приобрело характер пандемии", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости. Также Греф отметил, что к концу этого года в банке поставили цель достичь 100% "преодоления" социальной инженерии в мошенничестве. Он добавил, что комплекс антимошеннических схем Сбербанка позволяет анализировать примерно 4 миллиарда событий в час и таким образом сохранять деньги клиентов. "Сегодня мы полностью заменили технологический стек на собственный. У нас раньше использовались и израильские решения, и решения компании из Соединенных Штатов. Сегодня мы полностью все заменили на собственные модели. И, как мы сейчас уже обсуждали, они все, конечно же, работают на генеративном искусственном интеллекте", - подытожил он.

https://ria.ru/20250603/fotografii-2020584048.html

https://ria.ru/20250602/obstoyatelstvo-2020497091.html

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экономика, технологии, герман греф, сбербанк россии