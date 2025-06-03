https://ria.ru/20250603/sandu-2020753196.html

Эксперт объяснил, на что надеется Санду, продвигая европейскую повестку

Эксперт объяснил, на что надеется Санду, продвигая европейскую повестку - РИА Новости, 03.06.2025

Эксперт объяснил, на что надеется Санду, продвигая европейскую повестку

Президент Молдавии Майя Санду, возможно, надеется получить пост в институтах Евросоюза, видя моду на привлечение туда представителей "малых стран", но для этого РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T22:20:00+03:00

2025-06-03T22:20:00+03:00

2025-06-03T22:20:00+03:00

в мире

молдавия

румыния

майя санду

владимир жарихин

евросоюз

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду, возможно, надеется получить пост в институтах Евросоюза, видя моду на привлечение туда представителей "малых стран", но для этого ей нужно присоединить страну к Румынии или присоединить к ЕС, игнорируя настроения большинства молдаван, высказал свое мнение в беседе с РИА Новости заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин. "Она (Санду - ред.) имеет кроме молдавского паспорта румынский и является гражданкой Румынии. Она видит, что в Евросоюзе пошла мода на привлечение руководства ЕС представителей "малых стран" Восточной Европы, поэтому, может быть, надеется получить там какой-нибудь пост. Но для этого... ей надо присоединить Молдавию к Румынии или вступить в Евросоюз в качестве Молдавии", - сказал Жарихин. По его словам, оба сценария предполагают большое количество проблем. "Страна совершенно расколота по отношению к вступлению в Румынию. Достаточно сказать, что четверть века назад ссора с Приднестровьем была именно на этом основании. Там не было проблем ни этнических, ни религиозных, но была проблема, что приднестровцы активно не хотели в Румынию. Половина, а то и больше жителей Молдавии также не хотят туда", - рассказал агентству эксперт. Он подчеркнул, что для интеграции самой Молдавии в Евросоюз Кишиневу необходимо примириться с Тирасполем. "Без Приднестровья вступать в Евросоюз - это значит практически признать независимость Приднестровья. Есть такие проблемы, которые она пытается решать. Но пока у нее не очень получается. Тем более, мы видим, что еще возник бунт в Гагаузии", - отметил Жарихин. Он добавил, что Санду может рассчитывать на место в европейских институтах только как субъект государства. "В качестве частного лица, рядовой гражданки Румынии, Евросоюз она интересовать не будет", - заключил эксперт. Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре 2024 года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.

https://ria.ru/20250602/vlah-2020573224.html

https://ria.ru/20250602/moldaviya-2020520820.html

https://ria.ru/20250602/sojuz-2020393354.html

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в мире, молдавия, румыния, майя санду, владимир жарихин, евросоюз