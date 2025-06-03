Рейтинг@Mail.ru
Руденя: три инвестпроекта реализуют в тверской ОЭЗ "Эммаусс" - РИА Новости, 03.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
14:32 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/rudenya-2020667726.html
Руденя: три инвестпроекта реализуют в тверской ОЭЗ "Эммаусс"
Руденя: три инвестпроекта реализуют в тверской ОЭЗ "Эммаусс" - РИА Новости, 03.06.2025
Руденя: три инвестпроекта реализуют в тверской ОЭЗ "Эммаусс"
Правительство Тверской области приняло решения, необходимые для реализации трех инвестиционных проектов в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Эммаусс", заседание... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T14:32:00+03:00
2025-06-03T14:32:00+03:00
тверская область
игорь руденя
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020666844_0:155:2000:1280_1920x0_80_0_0_31a4137929b3df81809c08065f457758.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Правительство Тверской области приняло решения, необходимые для реализации трех инвестиционных проектов в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Эммаусс", заседание прошло под руководством губернатора Игоря Рудени, сообщает пресс-служба облправительства. ООО "ГК ВСК" будет производить на территории ОЭЗ подшипники, уплотнения, муфты по линии импортозамещения. Оборудование и компоненты будут использоваться в нефтегазовой и химической промышленности, энергетической, пищевой, фармацевтической отраслях. Предполагается, что предприятие запустят на полную мощность через два года. Согласно проекту ООО "Фронтсайд ОЭЗ", в экономической зоне появится завод, выпускающий ограждающие конструкции на основе сэндвич-панелей. Продукция будет использоваться в том числе при строительстве крупных инфраструктурных объектов. В 2029 году планируется производить более 780 тысяч квадратных метров таких конструкций. ООО "Гладиатор Мототехника" (входит в группу компаний "Меркури ДВ") в ОЭЗ сделает проект, развивающий новые для региона компетенции в сфере производства квадроциклов. В 2031 году планируется изготавливать 10,8 тысячи единиц техники. Руденя подчеркнул необходимость обеспечения условий для локализации производства и поручил Минэкономразвития, Минфину и Минпрому региона взять этот вопрос на особый контроль. Благодаря инвестпроектам в экономику Тверской области будет привлечено порядка 2,2 миллиарда рублей, создано свыше 230 современных рабочих мест. В пресс-службе отметили, что для резидентов ОЭЗ "Эммаусс" предусмотрены льготы по налогу на прибыль организаций и имуществу организаций, земельному налогу.
https://ria.ru/20250528/rudenya-2019585823.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020666844_225:0:1932:1280_1920x0_80_0_0_34cbefe1868f2f8727f7ce7fb8e7dd85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь руденя
Тверская область, Игорь Руденя
Руденя: три инвестпроекта реализуют в тверской ОЭЗ "Эммаусс"

Руденя: в тверской ОЭЗ "Эммаусс" появятся три новых инвестпроекта

© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Тверской областиЗаседание Правительства Тверской области
Заседание Правительства Тверской области - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Тверской области
Заседание Правительства Тверской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Правительство Тверской области приняло решения, необходимые для реализации трех инвестиционных проектов в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Эммаусс", заседание прошло под руководством губернатора Игоря Рудени, сообщает пресс-служба облправительства.
ООО "ГК ВСК" будет производить на территории ОЭЗ подшипники, уплотнения, муфты по линии импортозамещения. Оборудование и компоненты будут использоваться в нефтегазовой и химической промышленности, энергетической, пищевой, фармацевтической отраслях. Предполагается, что предприятие запустят на полную мощность через два года.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел расширенное заседание Совета главных врачей - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Руденя провел расширенное заседание Совета главных врачей
28 мая, 16:18
Согласно проекту ООО "Фронтсайд ОЭЗ", в экономической зоне появится завод, выпускающий ограждающие конструкции на основе сэндвич-панелей. Продукция будет использоваться в том числе при строительстве крупных инфраструктурных объектов. В 2029 году планируется производить более 780 тысяч квадратных метров таких конструкций.
ООО "Гладиатор Мототехника" (входит в группу компаний "Меркури ДВ") в ОЭЗ сделает проект, развивающий новые для региона компетенции в сфере производства квадроциклов. В 2031 году планируется изготавливать 10,8 тысячи единиц техники.
Руденя подчеркнул необходимость обеспечения условий для локализации производства и поручил Минэкономразвития, Минфину и Минпрому региона взять этот вопрос на особый контроль.
Благодаря инвестпроектам в экономику Тверской области будет привлечено порядка 2,2 миллиарда рублей, создано свыше 230 современных рабочих мест.
В пресс-службе отметили, что для резидентов ОЭЗ "Эммаусс" предусмотрены льготы по налогу на прибыль организаций и имуществу организаций, земельному налогу.
 
Тверская областьИгорь Руденя
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала