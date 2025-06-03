https://ria.ru/20250603/rudenya-2020667726.html
Руденя: три инвестпроекта реализуют в тверской ОЭЗ "Эммаусс"
Руденя: три инвестпроекта реализуют в тверской ОЭЗ "Эммаусс" - РИА Новости, 03.06.2025
Руденя: три инвестпроекта реализуют в тверской ОЭЗ "Эммаусс"
Правительство Тверской области приняло решения, необходимые для реализации трех инвестиционных проектов в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Эммаусс", заседание... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T14:32:00+03:00
2025-06-03T14:32:00+03:00
2025-06-03T14:32:00+03:00
тверская область
игорь руденя
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Правительство Тверской области приняло решения, необходимые для реализации трех инвестиционных проектов в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Эммаусс", заседание прошло под руководством губернатора Игоря Рудени, сообщает пресс-служба облправительства. ООО "ГК ВСК" будет производить на территории ОЭЗ подшипники, уплотнения, муфты по линии импортозамещения. Оборудование и компоненты будут использоваться в нефтегазовой и химической промышленности, энергетической, пищевой, фармацевтической отраслях. Предполагается, что предприятие запустят на полную мощность через два года. Согласно проекту ООО "Фронтсайд ОЭЗ", в экономической зоне появится завод, выпускающий ограждающие конструкции на основе сэндвич-панелей. Продукция будет использоваться в том числе при строительстве крупных инфраструктурных объектов. В 2029 году планируется производить более 780 тысяч квадратных метров таких конструкций. ООО "Гладиатор Мототехника" (входит в группу компаний "Меркури ДВ") в ОЭЗ сделает проект, развивающий новые для региона компетенции в сфере производства квадроциклов. В 2031 году планируется изготавливать 10,8 тысячи единиц техники. Руденя подчеркнул необходимость обеспечения условий для локализации производства и поручил Минэкономразвития, Минфину и Минпрому региона взять этот вопрос на особый контроль. Благодаря инвестпроектам в экономику Тверской области будет привлечено порядка 2,2 миллиарда рублей, создано свыше 230 современных рабочих мест. В пресс-службе отметили, что для резидентов ОЭЗ "Эммаусс" предусмотрены льготы по налогу на прибыль организаций и имуществу организаций, земельному налогу.
https://ria.ru/20250528/rudenya-2019585823.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя
Тверская область, Игорь Руденя
Руденя: три инвестпроекта реализуют в тверской ОЭЗ "Эммаусс"
Руденя: в тверской ОЭЗ "Эммаусс" появятся три новых инвестпроекта
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Правительство Тверской области приняло решения, необходимые для реализации трех инвестиционных проектов в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Эммаусс", заседание прошло под руководством губернатора Игоря Рудени, сообщает пресс-служба облправительства.
ООО "ГК ВСК" будет производить на территории ОЭЗ подшипники, уплотнения, муфты по линии импортозамещения. Оборудование и компоненты будут использоваться в нефтегазовой и химической промышленности, энергетической, пищевой, фармацевтической отраслях. Предполагается, что предприятие запустят на полную мощность через два года.
Согласно проекту ООО "Фронтсайд ОЭЗ", в экономической зоне появится завод, выпускающий ограждающие конструкции на основе сэндвич-панелей. Продукция будет использоваться в том числе при строительстве крупных инфраструктурных объектов. В 2029 году планируется производить более 780 тысяч квадратных метров таких конструкций.
ООО "Гладиатор Мототехника" (входит в группу компаний "Меркури ДВ") в ОЭЗ сделает проект, развивающий новые для региона компетенции в сфере производства квадроциклов. В 2031 году планируется изготавливать 10,8 тысячи единиц техники.
Руденя подчеркнул необходимость обеспечения условий для локализации производства и поручил Минэкономразвития
, Минфину
и Минпрому региона взять этот вопрос на особый контроль.
Благодаря инвестпроектам в экономику Тверской области будет привлечено порядка 2,2 миллиарда рублей, создано свыше 230 современных рабочих мест.
В пресс-службе отметили, что для резидентов ОЭЗ "Эммаусс" предусмотрены льготы по налогу на прибыль организаций и имуществу организаций, земельному налогу.