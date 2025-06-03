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России есть чем гордиться в цифровой сфере, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.06.2025
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10:56 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/rossiya-2020610326.html
России есть чем гордиться в цифровой сфере, заявил Мишустин
России есть чем гордиться в цифровой сфере, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.06.2025
России есть чем гордиться в цифровой сфере, заявил Мишустин
России есть чем гордиться в цифровой сфере, страна готова делиться лучшими практиками с партнерами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T10:56:00+03:00
2025-06-03T10:56:00+03:00
россия
михаил мишустин
технологии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. России есть чем гордиться в цифровой сфере, страна готова делиться лучшими практиками с партнерами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "России есть что показать и чем гордиться в цифровой сфере. Мы, конечно, готовы делиться лучшими практиками с партнерами", - сказал Мишустин на пленарном заседании конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Он отдельно поприветствовал зарубежных гостей мероприятия. "Уверен, что для всех присутствующих конференция станет интересным и полезным опытом, послужит укреплению бизнес-контактов", - добавил глава правительства.
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россия, михаил мишустин, технологии
Россия, Михаил Мишустин, Технологии
России есть чем гордиться в цифровой сфере, заявил Мишустин

Мишустин: РФ готова делиться с партнерами лучшими практиками в цифровой сфере

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. России есть чем гордиться в цифровой сфере, страна готова делиться лучшими практиками с партнерами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«
"России есть что показать и чем гордиться в цифровой сфере. Мы, конечно, готовы делиться лучшими практиками с партнерами", - сказал Мишустин на пленарном заседании конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
Он отдельно поприветствовал зарубежных гостей мероприятия.
"Уверен, что для всех присутствующих конференция станет интересным и полезным опытом, послужит укреплению бизнес-контактов", - добавил глава правительства.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
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РоссияМихаил МишустинТехнологии
 
 
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