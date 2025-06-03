https://ria.ru/20250603/rossiya-2020610326.html

России есть чем гордиться в цифровой сфере, заявил Мишустин

России есть чем гордиться в цифровой сфере, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.06.2025

России есть чем гордиться в цифровой сфере, заявил Мишустин

России есть чем гордиться в цифровой сфере, страна готова делиться лучшими практиками с партнерами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T10:56:00+03:00

2025-06-03T10:56:00+03:00

2025-06-03T10:56:00+03:00

россия

михаил мишустин

технологии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. России есть чем гордиться в цифровой сфере, страна готова делиться лучшими практиками с партнерами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "России есть что показать и чем гордиться в цифровой сфере. Мы, конечно, готовы делиться лучшими практиками с партнерами", - сказал Мишустин на пленарном заседании конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Он отдельно поприветствовал зарубежных гостей мероприятия. "Уверен, что для всех присутствующих конференция станет интересным и полезным опытом, послужит укреплению бизнес-контактов", - добавил глава правительства.

https://ria.ru/20250603/tekhnologii-2020607058.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, михаил мишустин, технологии