https://ria.ru/20250603/rosobrnadzor-2020692588.html

Рособрнадзор оценил вероятность утечки вариантов ЕГЭ до начала экзамена

Рособрнадзор оценил вероятность утечки вариантов ЕГЭ до начала экзамена - РИА Новости, 03.06.2025

Рособрнадзор оценил вероятность утечки вариантов ЕГЭ до начала экзамена

Технология передачи вариантов ЕГЭ устроена таким образом, что их утечка до начала экзамена невозможна, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T16:19:00+03:00

2025-06-03T16:19:00+03:00

2025-06-03T16:43:00+03:00

общество

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

социальный навигатор

сн_образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008828721_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c0f070db4efe5b08b955b3b877beca35.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Технология передачи вариантов ЕГЭ устроена таким образом, что их утечка до начала экзамена невозможна, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре. Ранее в некоторых Telegram-каналах сообщалось, что утром в день написания ЕГЭ по обществознанию (2 июня) в сети появились сканы реальных вариантов экзамена. "Технология передачи КИМ устроена таким образом, что "слить" их до начала экзамена технически невозможно. Совпадений заданий между разными часовыми поясами нет", - говорится в сообщении ведомства. ЕГЭ по обществознанию – самый популярный предмет по выбору, на его сдачу было зарегистрировано более 272 тысяч участников. -0-

https://ria.ru/20250531/ege-2020091851.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование