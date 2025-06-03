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Рособрнадзор оценил вероятность утечки вариантов ЕГЭ до начала экзамена - РИА Новости, 03.06.2025
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16:19 03.06.2025 (обновлено: 16:43 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/rosobrnadzor-2020692588.html
Рособрнадзор оценил вероятность утечки вариантов ЕГЭ до начала экзамена
Рособрнадзор оценил вероятность утечки вариантов ЕГЭ до начала экзамена - РИА Новости, 03.06.2025
Рособрнадзор оценил вероятность утечки вариантов ЕГЭ до начала экзамена
Технология передачи вариантов ЕГЭ устроена таким образом, что их утечка до начала экзамена невозможна, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T16:19:00+03:00
2025-06-03T16:43:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Технология передачи вариантов ЕГЭ устроена таким образом, что их утечка до начала экзамена невозможна, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре. Ранее в некоторых Telegram-каналах сообщалось, что утром в день написания ЕГЭ по обществознанию (2 июня) в сети появились сканы реальных вариантов экзамена. "Технология передачи КИМ устроена таким образом, что "слить" их до начала экзамена технически невозможно. Совпадений заданий между разными часовыми поясами нет", - говорится в сообщении ведомства. ЕГЭ по обществознанию – самый популярный предмет по выбору, на его сдачу было зарегистрировано более 272 тысяч участников. -0-
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общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
Рособрнадзор оценил вероятность утечки вариантов ЕГЭ до начала экзамена

Рособрнадзор: утечка вариантов ЕГЭ до начала экзамена технически невозможна

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПаспорт ученика во время сдачи экзамена
Паспорт ученика во время сдачи экзамена - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Паспорт ученика во время сдачи экзамена. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Технология передачи вариантов ЕГЭ устроена таким образом, что их утечка до начала экзамена невозможна, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре.
Ранее в некоторых Telegram-каналах сообщалось, что утром в день написания ЕГЭ по обществознанию (2 июня) в сети появились сканы реальных вариантов экзамена.
"Технология передачи КИМ устроена таким образом, что "слить" их до начала экзамена технически невозможно. Совпадений заданий между разными часовыми поясами нет", - говорится в сообщении ведомства.
ЕГЭ по обществознанию – самый популярный предмет по выбору, на его сдачу было зарегистрировано более 272 тысяч участников. -0-
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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