https://ria.ru/20250603/rosobrnadzor-2020692588.html
Рособрнадзор оценил вероятность утечки вариантов ЕГЭ до начала экзамена
Рособрнадзор оценил вероятность утечки вариантов ЕГЭ до начала экзамена - РИА Новости, 03.06.2025
Рособрнадзор оценил вероятность утечки вариантов ЕГЭ до начала экзамена
Технология передачи вариантов ЕГЭ устроена таким образом, что их утечка до начала экзамена невозможна, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T16:19:00+03:00
2025-06-03T16:19:00+03:00
2025-06-03T16:43:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008828721_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c0f070db4efe5b08b955b3b877beca35.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Технология передачи вариантов ЕГЭ устроена таким образом, что их утечка до начала экзамена невозможна, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре. Ранее в некоторых Telegram-каналах сообщалось, что утром в день написания ЕГЭ по обществознанию (2 июня) в сети появились сканы реальных вариантов экзамена. "Технология передачи КИМ устроена таким образом, что "слить" их до начала экзамена технически невозможно. Совпадений заданий между разными часовыми поясами нет", - говорится в сообщении ведомства. ЕГЭ по обществознанию – самый популярный предмет по выбору, на его сдачу было зарегистрировано более 272 тысяч участников. -0-
https://ria.ru/20250531/ege-2020091851.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008828721_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_b9191d3715c5603a8c3e841962240561.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
Рособрнадзор оценил вероятность утечки вариантов ЕГЭ до начала экзамена
Рособрнадзор: утечка вариантов ЕГЭ до начала экзамена технически невозможна