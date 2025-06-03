https://ria.ru/20250603/robotizatsiya-2020644220.html

Глава "Северстали" рассказал о планах по роботизации российской металлургии

Глава "Северстали" рассказал о планах по роботизации российской металлургии - РИА Новости, 03.06.2025

Глава "Северстали" рассказал о планах по роботизации российской металлургии

Доля роботизации и применения искусственного интеллекта в российской металлургии может достигнуть 25% к 2030 году, заявил председатель совета директоров и... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T12:56:00+03:00

2025-06-03T12:56:00+03:00

2025-06-03T12:57:00+03:00

экономика

технологии

алексей мордашов

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Доля роботизации и применения искусственного интеллекта в российской металлургии может достигнуть 25% к 2030 году, заявил председатель совета директоров и основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов. "Говоря о перспективных наработках на горизонте до 2030 года, хотелось бы подчеркнуть, что мы видим возможность ускорить роботизацию в наших отраслях, и до 25% процессов, которые идут в металлургии, могут быть переведены на использование роботов и искусственного интеллекта", - сказал он в ходе пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). По его словам, через 5 лет 90% сотрудников и 90% процессов в промышленных компаниях, в частности в "Северстали", должны будут использовать в той или иной степени наработки искусственного интеллекта. Согласно представленной им презентации, в 2024 году данный показатель составлял 35%. Ежегодный экономический эффект от использования наработок ИИ начиная с 2025 года оценивается в 3 миллиарда рублей, указано в презентации. "Мы активно работаем над моделированием новых материалов, созданием математических моделей, которые позволят нам... дешевле и быстрее разрабатывать новые виды материалов, новые продукты. И мы считаем, что до 25% новых продуктов к 2030-му году будет разрабатываться с использованием новых математических моделей", - добавил Мордашов. На данный момент уровень использования отечественного отраслевого ПО в промышленности составляет 35%, отметил он.

https://ria.ru/20250526/putin--2019155811.html

https://ria.ru/20250603/mishustin-2020640674.html

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экономика, технологии, алексей мордашов