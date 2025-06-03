https://ria.ru/20250603/rets-2020618948.html

Платформа "Мой экспорт" и "Почта России" упрощают наземную доставку в Китай

Платформа "Мой экспорт" и "Почта России" упрощают наземную доставку в Китай - РИА Новости, 03.06.2025

Платформа "Мой экспорт" и "Почта России" упрощают наземную доставку в Китай

"Почта России" оптимизировала наземную доставку товаров отечественных экспортеров в Китай, это стало возможным благодаря налаживанию мультимодальной логистики,... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T11:32:00+03:00

2025-06-03T11:32:00+03:00

2025-06-03T11:32:00+03:00

китай

россия

почта россии

экономика

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. "Почта России" оптимизировала наземную доставку товаров отечественных экспортеров в Китай, это стало возможным благодаря налаживанию мультимодальной логистики, включающей железнодорожные и контейнерные перевозки, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."И чтобы сделать процесс международной доставки еще проще, на платформе "Мой экспорт" Российского экспортного центра работает сервис "Логистика. Оформление и отправка почтового отправления", - говорится в сообщении.Почтовые отправления на экспорт особенно популярны при отправке розничных заказов, полученных из интернет-магазинов и с маркетплейсов. Кроме того, небольшие оптовые партии (до 20-30 кг в зависимости от страны назначения) также можно отправлять "Почтой России" для пополнения запасов на складах зарубежных маркетплейсов.РЭЦ отмечает, что этот инструмент предлагает удобное и быстрое решение для международной доставки, сочетая доступность и простоту использования. Экспортеры могут оформить отправление в любое удобное время, не покидая офис или дом. Возобновление наземной доставки — это значительное преимущество для бизнеса, так как этот способ более экономичный по сравнению с авиадоставкой, что, безусловно, отразится на тарифах для клиентов. Кроме того, теперь можно отправлять товары, которые ранее не допускались к авиаперевозке из соображений безопасности, такие как аэрозоли под давлением, масляные краски и косметические лосьоны. Сроки доставки составляют 3-4 недели, а максимальный вес посылки — 20 кг.Сервис предоставляет возможность отправлять почтовые отправления в любую точку мира, независимо от масштаба бизнеса. Оформление отправления включает несколько простых шагов: ввод информации об отправителе и получателе, выбор способа доставки и пересылки. Сервис автоматически генерирует необходимые документы и отслеживает перемещение отправления на всем пути следования.Для использования сервиса необходимо иметь договор с "Почтой России", оформленный на платформе "Мой экспорт", и положительный баланс в личном кабинете "Почты России". Стоимость отправки международных почтовых отправлений определяется в соответствии с тарифами Почты России.Чтобы начать работу с сервисом, экспортеру нужно зарегистрироваться на цифровой платформе "Мой экспорт". Далее необходимо войти в каталог услуг, выбрать подраздел "Сопровождение экспортных поставок" и соответствующую услугу. Потом следует заполнить форму заявки на заключение договора-оферты (если он еще не заключен), а затем — заявку на оформление международного почтового отправления и таможенной декларации. После предварительного расчета стоимости отправление передается в отделение "Почты России" или забирается курьером. Отслеживать статус отправки можно в личном кабинете.

https://ria.ru/20250603/predstavitelstvo--2020603156.html

https://ria.ru/20250602/eksar-2020445179.html

https://ria.ru/20250602/produkty-2020443368.html

китай

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, россия, почта россии, экономика, российский экспортный центр (рэц)