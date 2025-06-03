https://ria.ru/20250603/resheniya-2020611898.html
Мишустин рассказал о росте продаж отечественных IT-решений
Мишустин рассказал о росте продаж отечественных IT-решений - РИА Новости, 03.06.2025
Мишустин рассказал о росте продаж отечественных IT-решений
Объем продаж отечественных ИТ-решений и услуг с 2022 года увеличился почти вдвое, достигнув 4,5 триллиона рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T11:07:00+03:00
2025-06-03T11:07:00+03:00
2025-06-03T11:07:00+03:00
россия
экономика
михаил мишустин
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016864696_0:0:3041:1712_1920x0_80_0_0_164802b91b16d18404d634a08e7e1d89.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Объем продаж отечественных ИТ-решений и услуг с 2022 года увеличился почти вдвое, достигнув 4,5 триллиона рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "С 2022 года объем продаж отечественных IТ-решений и услуг увеличился почти вдвое, достигнув 4,5 триллионов рублей", - сказал Мишустин на пленарном заседании конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). По данным, которые привёл премьер, доля индустрии в ВВП прибавила свыше трети, составив 2,4%.
https://ria.ru/20250603/tekhnologii-2020607058.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016864696_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_50520e5577c0e4c45299bd2521e8d66c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, михаил мишустин, технологии
Россия, Экономика, Михаил Мишустин, Технологии
Мишустин рассказал о росте продаж отечественных IT-решений
Мишустин: объем продаж IT-решений и услуг РФ с 2022 года увеличился почти вдвое