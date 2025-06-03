https://ria.ru/20250603/resheniya-2020611898.html

Мишустин рассказал о росте продаж отечественных IT-решений

Мишустин рассказал о росте продаж отечественных IT-решений - РИА Новости, 03.06.2025

Мишустин рассказал о росте продаж отечественных IT-решений

Объем продаж отечественных ИТ-решений и услуг с 2022 года увеличился почти вдвое, достигнув 4,5 триллиона рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T11:07:00+03:00

2025-06-03T11:07:00+03:00

2025-06-03T11:07:00+03:00

россия

экономика

михаил мишустин

технологии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Объем продаж отечественных ИТ-решений и услуг с 2022 года увеличился почти вдвое, достигнув 4,5 триллиона рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "С 2022 года объем продаж отечественных IТ-решений и услуг увеличился почти вдвое, достигнув 4,5 триллионов рублей", - сказал Мишустин на пленарном заседании конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). По данным, которые привёл премьер, доля индустрии в ВВП прибавила свыше трети, составив 2,4%.

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россия, экономика, михаил мишустин, технологии