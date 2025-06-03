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Мишустин рассказал о росте продаж отечественных IT-решений - РИА Новости, 03.06.2025
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11:07 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/resheniya-2020611898.html
Мишустин рассказал о росте продаж отечественных IT-решений
Мишустин рассказал о росте продаж отечественных IT-решений - РИА Новости, 03.06.2025
Мишустин рассказал о росте продаж отечественных IT-решений
Объем продаж отечественных ИТ-решений и услуг с 2022 года увеличился почти вдвое, достигнув 4,5 триллиона рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T11:07:00+03:00
2025-06-03T11:07:00+03:00
россия
экономика
михаил мишустин
технологии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Объем продаж отечественных ИТ-решений и услуг с 2022 года увеличился почти вдвое, достигнув 4,5 триллиона рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "С 2022 года объем продаж отечественных IТ-решений и услуг увеличился почти вдвое, достигнув 4,5 триллионов рублей", - сказал Мишустин на пленарном заседании конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). По данным, которые привёл премьер, доля индустрии в ВВП прибавила свыше трети, составив 2,4%.
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россия, экономика, михаил мишустин, технологии
Россия, Экономика, Михаил Мишустин, Технологии
Мишустин рассказал о росте продаж отечественных IT-решений

Мишустин: объем продаж IT-решений и услуг РФ с 2022 года увеличился почти вдвое

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Объем продаж отечественных ИТ-решений и услуг с 2022 года увеличился почти вдвое, достигнув 4,5 триллиона рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"С 2022 года объем продаж отечественных IТ-решений и услуг увеличился почти вдвое, достигнув 4,5 триллионов рублей", - сказал Мишустин на пленарном заседании конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
По данным, которые привёл премьер, доля индустрии в ВВП прибавила свыше трети, составив 2,4%.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Мишустин рассказал об уверенном укреплении IT-отрасли в России
10:44
 
РоссияЭкономикаМихаил МишустинТехнологии
 
 
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