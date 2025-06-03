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Кондратьев проверил темпы реконструкции водозабора в станице Ленинградской - РИА Новости, 03.06.2025
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Краснодарский край
 
18:52 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/rekonstruktsiya-2020732639.html
Кондратьев проверил темпы реконструкции водозабора в станице Ленинградской
Кондратьев проверил темпы реконструкции водозабора в станице Ленинградской - РИА Новости, 03.06.2025
Кондратьев проверил темпы реконструкции водозабора в станице Ленинградской
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев проверил темпы реконструкции водозабора во время рабочей поездки в муниципальный округ Ленинградский,... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T18:52:00+03:00
2025-06-03T18:52:00+03:00
краснодарский край
вениамин кондратьев
юрий шулико
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев проверил темпы реконструкции водозабора во время рабочей поездки в муниципальный округ Ленинградский, сообщает пресс-служба администрации региона. Реконструкцию водозабора со строительством станции очистки воды от сероводорода начали в 2022 году по национальному проекту "Жилье и городская среда", который с 2025 года вошел в новый нацпроект "Инфраструктура для жизни". "Проблему качества воды в станице Ленинградской поднимали сами жители на встречах со мной. Ее решением стала реконструкция водозабора со строительством новой станции. Теперь в дома станичников будет идти чистая и качественная вода, которая проходит очистку от примесей, сероводорода и отвечает всем установленным требованиям", – сообщил журналистам Кондратьев. Глава Ленинградского муниципального округа Юрий Шулико в рамках мероприятия отметил, что производительность станции составит 10 тысяч кубометров в сутки. Проект завершает генподрядчик – Курганинский групповой водопровод. Стоимость объекта более 600 тысяч рублей. Здесь построили станцию водоподготовки и насосную станцию со всеми необходимыми сетями, произвели монтаж технологического оборудования и благоустроили территорию. Введение объекта в эксплуатацию позволит довести питьевую воду, подаваемую жителям, до необходимых показателей по всем качественным критериям. Шулико добавил, что этот объект станет первым этапом решения проблемы. В дальнейшем в муниципалитете планируют построить еще один водозабор на улице Ейской. Это даст возможность обеспечить качественной питьевой водой всех жителей станицы Ленинградской. На данный момент для этого готовят проектно-сметную документацию.
https://ria.ru/20250529/zavod-2019841669.html
https://ria.ru/20250529/kondratev-2019841502.html
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вениамин кондратьев, юрий шулико
Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Юрий Шулико
Кондратьев проверил темпы реконструкции водозабора в станице Ленинградской

Кондратьев оценил ход реконструкции водозабора в станице Ленинградской на Кубани

© РИА Новости / POOL/Михаил Метцель | Перейти в медиабанкГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / POOL/Михаил Метцель
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев проверил темпы реконструкции водозабора во время рабочей поездки в муниципальный округ Ленинградский, сообщает пресс-служба администрации региона.
Реконструкцию водозабора со строительством станции очистки воды от сероводорода начали в 2022 году по национальному проекту "Жилье и городская среда", который с 2025 года вошел в новый нацпроект "Инфраструктура для жизни".
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"Проблему качества воды в станице Ленинградской поднимали сами жители на встречах со мной. Ее решением стала реконструкция водозабора со строительством новой станции. Теперь в дома станичников будет идти чистая и качественная вода, которая проходит очистку от примесей, сероводорода и отвечает всем установленным требованиям", – сообщил журналистам Кондратьев.
Глава Ленинградского муниципального округа Юрий Шулико в рамках мероприятия отметил, что производительность станции составит 10 тысяч кубометров в сутки. Проект завершает генподрядчик – Курганинский групповой водопровод. Стоимость объекта более 600 тысяч рублей. Здесь построили станцию водоподготовки и насосную станцию со всеми необходимыми сетями, произвели монтаж технологического оборудования и благоустроили территорию.
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Введение объекта в эксплуатацию позволит довести питьевую воду, подаваемую жителям, до необходимых показателей по всем качественным критериям.
Шулико добавил, что этот объект станет первым этапом решения проблемы. В дальнейшем в муниципалитете планируют построить еще один водозабор на улице Ейской. Это даст возможность обеспечить качественной питьевой водой всех жителей станицы Ленинградской. На данный момент для этого готовят проектно-сметную документацию.
 
Краснодарский крайВениамин КондратьевЮрий Шулико
 
 
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