https://ria.ru/20250603/rekonstruktsiya-2020732639.html

Кондратьев проверил темпы реконструкции водозабора в станице Ленинградской

Кондратьев проверил темпы реконструкции водозабора в станице Ленинградской - РИА Новости, 03.06.2025

Кондратьев проверил темпы реконструкции водозабора в станице Ленинградской

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев проверил темпы реконструкции водозабора во время рабочей поездки в муниципальный округ Ленинградский,... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T18:52:00+03:00

2025-06-03T18:52:00+03:00

2025-06-03T18:52:00+03:00

краснодарский край

вениамин кондратьев

юрий шулико

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев проверил темпы реконструкции водозабора во время рабочей поездки в муниципальный округ Ленинградский, сообщает пресс-служба администрации региона. Реконструкцию водозабора со строительством станции очистки воды от сероводорода начали в 2022 году по национальному проекту "Жилье и городская среда", который с 2025 года вошел в новый нацпроект "Инфраструктура для жизни". "Проблему качества воды в станице Ленинградской поднимали сами жители на встречах со мной. Ее решением стала реконструкция водозабора со строительством новой станции. Теперь в дома станичников будет идти чистая и качественная вода, которая проходит очистку от примесей, сероводорода и отвечает всем установленным требованиям", – сообщил журналистам Кондратьев. Глава Ленинградского муниципального округа Юрий Шулико в рамках мероприятия отметил, что производительность станции составит 10 тысяч кубометров в сутки. Проект завершает генподрядчик – Курганинский групповой водопровод. Стоимость объекта более 600 тысяч рублей. Здесь построили станцию водоподготовки и насосную станцию со всеми необходимыми сетями, произвели монтаж технологического оборудования и благоустроили территорию. Введение объекта в эксплуатацию позволит довести питьевую воду, подаваемую жителям, до необходимых показателей по всем качественным критериям. Шулико добавил, что этот объект станет первым этапом решения проблемы. В дальнейшем в муниципалитете планируют построить еще один водозабор на улице Ейской. Это даст возможность обеспечить качественной питьевой водой всех жителей станицы Ленинградской. На данный момент для этого готовят проектно-сметную документацию.

https://ria.ru/20250529/zavod-2019841669.html

https://ria.ru/20250529/kondratev-2019841502.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вениамин кондратьев, юрий шулико