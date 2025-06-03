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"Росатом" планирует запустить уникальный ядерный реактор в 2030 году
"Росатом" планирует запустить уникальный ядерный реактор в 2030 году - РИА Новости, 03.06.2025
"Росатом" планирует запустить уникальный ядерный реактор в 2030 году
"Росатом" планирует в 2030 году пустить уникальный ядерный реактор нового, четвертого поколения атомной энергетики на быстрых нейтронах, сообщил генеральный... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T10:57:00+03:00
2025-06-03T10:57:00+03:00
2025-06-03T10:57:00+03:00
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технологии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. "Росатом" планирует в 2030 году пустить уникальный ядерный реактор нового, четвертого поколения атомной энергетики на быстрых нейтронах, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. На конференции "Цифровая индустрия промышленности России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде Лихачев представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину проекты "Росатома", в которых применяются отечественные цифровые разработки. "Уникальный проект - строительство в Северске (Томская область - ред.) атомной станции четвертого поколения... В 2030 году запускаем 300-мегаваттный реактор на быстрых нейтронах, первый на планете энергокомплекс четвертого поколения", - сказал Лихачев.
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нижний новгород, россия, северск, алексей лихачев, михаил мишустин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии
Нижний Новгород, Россия, Северск, Алексей Лихачев, Михаил Мишустин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Технологии
"Росатом" планирует запустить уникальный ядерный реактор в 2030 году
Лихачев: "Росатом" планирует в 2030 году запустить реактор на быстрых нейтронах