https://ria.ru/20250603/reaktor-2020610721.html

"Росатом" планирует запустить уникальный ядерный реактор в 2030 году

"Росатом" планирует запустить уникальный ядерный реактор в 2030 году - РИА Новости, 03.06.2025

"Росатом" планирует запустить уникальный ядерный реактор в 2030 году

"Росатом" планирует в 2030 году пустить уникальный ядерный реактор нового, четвертого поколения атомной энергетики на быстрых нейтронах, сообщил генеральный... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T10:57:00+03:00

2025-06-03T10:57:00+03:00

2025-06-03T10:57:00+03:00

нижний новгород

россия

северск

алексей лихачев

михаил мишустин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

технологии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. "Росатом" планирует в 2030 году пустить уникальный ядерный реактор нового, четвертого поколения атомной энергетики на быстрых нейтронах, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. На конференции "Цифровая индустрия промышленности России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде Лихачев представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину проекты "Росатома", в которых применяются отечественные цифровые разработки. "Уникальный проект - строительство в Северске (Томская область - ред.) атомной станции четвертого поколения... В 2030 году запускаем 300-мегаваттный реактор на быстрых нейтронах, первый на планете энергокомплекс четвертого поколения", - сказал Лихачев.

https://ria.ru/20250514/aes-2016923825.html

нижний новгород

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нижний новгород, россия, северск, алексей лихачев, михаил мишустин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии