https://ria.ru/20250603/rakety-2020034993.html

В шаге от пропасти. Кто чуть не устроил ядерную войну

В шаге от пропасти. Кто чуть не устроил ядерную войну - РИА Новости, 03.06.2025

В шаге от пропасти. Кто чуть не устроил ядерную войну

Сорок пять лет назад на главный командный пункт Стратегического командования ВВС США (SAC) поступила информация о массовом запуске советских баллистических... РИА Новости, 03.06.2025

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безопасность

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афганистан

станислав петров

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Сорок пять лет назад на главный командный пункт Стратегического командования ВВС США (SAC) поступила информация о массовом запуске советских баллистических ракет в направлении Североамериканского континента. Это могло привести к непоправимой катастрофе, но ответственные лица сохраняли выдержку, выявили ошибку и отменили решение об ответно-встречном ударе. О самых громких случаях неверного срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении — в материале РИА Новости.Бомбардировщики, на взлетДежурные офицеры готовились к обычной ночной смене. Таких они уже отработали сотни и практически всегда — без происшествий. Однако бдительность следовало сохранять: политика разрядки между США и СССР закончилась после ввода советского контингента в Афганистан. Вновь повеяло большой войной. Поэтому, когда в 2:26 по североамериканскому времени принимающие информацию приборы истошно заверещали, ночная смена если и растерялась, то ненадолго.Аппаратура сообщила о пуске двух баллистических ракет с подводных лодок (БРПЛ) в направлении США. Американские офицеры сразу заподозрили сбой — слишком мало для полноценного нападения. Однако через 18 секунд на табло высветились точки запусков множества других БРПЛ. Оперативный дежурный по КП немедленно отдал приказ экипажам стратегической авиации готовиться к взлету с боекомплектом, после чего связался с пунктом управления вышестоящей структуры — Объединенного командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).Там очень удивились — ни одного пуска с их стороны зафиксировано не было. Стали проверять, а экипажам бомбардировщиков дали команду заглушить двигатели, но оставаться в машинах. Пуски не подтверждали ни спутники системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), ни загоризонтные РЛС.На КП SAC тем временем творилась чертовщина. Поступили данные о том, что СССР запустил свою главную ударную силу — тяжелые межконтинентальные ракеты наземного базирования. Если бы это было правдой, через полчаса они ударили бы по территории США с мощностью в сотни мегатонн.Дежурные офицеры на командных постах SAC, NORAD, Национального командного центра Пентагона, запасного НКЦ и Тихоокеанского командования провели срочное селекторное совещание. Сопоставив все факты, командующий NORAD генерал авиации Джемс Хартингер признал срабатывание ложным, а дежурный по КП SAC дал летчикам команду "отставить" и вернуться в пункт постоянной дислокации.Анализ обстановки — от получения сигнала на пост SAC до признания ложной тревоги — занял не более десяти минут. Не будет преувеличением сказать, что судьба всей планеты в это время висела на волоске. Но американцы, надо отдать им должное, смогли в условиях неопределенности и жуткого стресса сохранить холодный рассудок и принять правильное решение.Три дня спустя, 6 июня 1980-го, ложный сигнал тревоги подала уже принимающая аппаратура командного пункта NORAD. Стало ясно, что автоматическую систему управления СПРН нужно дорабатывать. Специальная комиссия сената США провела расследование этих двух инцидентов, результаты которого до сих пор засекречены.Сбои 1960-хЭто был не первый такой случай. Двадцать четвертого ноября 1961-го главный пункт Стратегического командования одновременно лишился связи с NORAD и постами раннего обнаружения. С точки зрения военных это могло означать только одно — там уже дымятся воронки от советских ядерных ударов. Дежурные экипажи стратегических бомбардировщиков получили команду на взлет. Один из них отправился на авиабазу Туле, и пилот визуально изучил объекты, которые в случае нанесения ядерного удара просто бы испарились. Все было в порядке.Позже выяснилось, что причина случившегося — ошибка оператора станции AT&T, транснационального телекоммуникационного конгломерата со штаб-квартирой в Далласе. Один из передатчиков попросту вышел из строя.Через год, 28 октября 1962-го, в самый разгар Карибского кризиса, четыре секретные ракетные базы на Окинаве получили приказ на запуск крылатых термоядерных ракет Mark 28 по советской территории. Инструкцию передали по радиосвязи, причем все коды и шифры совпали. Однако капитан Уильям Бассет, вскрыв конверт с координатами, выяснил, что три из четырех предполагаемых целей находились не на территории СССР.Капитан связался с центром управления и, сказав, что не получил четкого приказа (это было неправдой), затребовал подтверждения. Одновременно он отдал команду двум солдатам застрелить дежурного офицера, если тот попробует запустить ракеты. В итоге Бассет и его коллеги с других баз получили указания не открывать огонь. О данном инциденте стало известно совсем недавно по историческим меркам, в 2015-м, — через четыре года после кончины героя этой истории.Подвело солнцеЛожные срабатывания СПРН были и в СССР. Двадцать шестого сентября 1983-го подполковник РВСН Станислав Петров исполнял обязанности дежурного по ЦКП СПРН в подмосковном Серпухове-15. В 00:15 система засекла пуски американских межконтинентальных баллистических ракет "Минитмен". На принятие решения об ответно-встречном ударе оставалось меньше получаса.На висящей в центре ЦКП большой электронной карте США замерцала точка старта — одна из военных баз на западном побережье. Петров объявил боевую тревогу. Однако на экранах видеоконтрольных устройств (ВКУ), которые уже должны были передать тепловую сигнатуру ярких факелов стартующих ракет, выходящих из шахт, все было в порядке. А спутники системы "Око" спустя мгновения сообщили об очередных пусках МБР из той же точки. И вновь операторы ВКУ не подтвердили эту информацию.Подполковник Петров взял на себя личную ответственность и передал наверх сообщение о ложном срабатывании СПРН. Из соображений военной секретности и политической целесообразности об этих событиях общественность узнала лишь через десять лет. Советский спутник обмануло Солнце. Предполагаемое место пуска МБР находилось на так называемом терминаторе — линии между освещенной частью Земли и неосвещенной. Именно на этой контрастной границе света и тьмы солнечные лучи, отражающиеся от облаков, и засветили датчики космического "Ока".Подобных эпизодов в годы холодной войны были десятки — по обе стороны Атлантики. И каждый раз планету могли уничтожить автоматические системы СПРН. Однако в нужных местах и в нужное время всегда оказывались люди, способные сохранить самообладание и критическое мышление даже в очень стрессовых ситуациях. Наверное, другим и нельзя доверять самое страшное оружие в истории человечества.

https://ria.ru/20250530/shpionazh-2019893893.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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безопасность, сша, ссср, афганистан, станислав петров, norad, министерство обороны сша, at&t, b-52