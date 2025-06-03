https://ria.ru/20250603/radiostantsiya-2020597757.html
Радио "Судного дня" передало загадочные сообщения после встречи в Стамбуле
Радио "Судного дня" передало загадочные сообщения после встречи в Стамбуле - РИА Новости, 03.06.2025
Радио "Судного дня" передало загадочные сообщения после встречи в Стамбуле
Радиостанция УВБ-76, известная также как станция "Судного дня", передала в эфир два сигнала после окончания переговоров в Стамбуле 2 июня, говорится в... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T09:45:00+03:00
2025-06-03T09:45:00+03:00
2025-06-03T09:54:00+03:00
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, известная также как станция "Судного дня", передала в эфир два сигнала после окончания переговоров в Стамбуле 2 июня, говорится в Telegram-канале "УВБ-76 логи", отслеживающем ее активность.Согласно публикации, в 16:00 по московскому времени в эфире прозвучало слово "ибобаза", а в 17:32 — "арапоблиц".УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "жужжалкой". Она также считается станцией "Судного дня", так как существует версия, что ее якобы создали как часть системы "Мертвая рука".Последний раз станция передавала сигналы 29 мая. Тогда в эфире в разное время прозвучали слова "лучоторг" и "копна".В понедельник в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек.
https://ria.ru/20250524/medvedev-2018827119.html
https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, технологии, радиостанция судного дня, россия, украина
Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Технологии, Радиостанция Судного дня, Россия, Украина
Радио "Судного дня" передало загадочные сообщения после встречи в Стамбуле
Радиостанция "Судного дня" передала два сообщения после переговоров в Стамбуле