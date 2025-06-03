https://ria.ru/20250603/publikatsiya-2020650061.html
Песков рассказал, как в Кремле решили опубликовать российский меморандум
Песков рассказал, как в Кремле решили опубликовать российский меморандум - РИА Новости, 03.06.2025
Песков рассказал, как в Кремле решили опубликовать российский меморандум
Решение о публикации российского проекта меморандума по Украине было принято помощником президента РФ Владимиром Мединским после того, как документ был обсужден РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T13:27:00+03:00
2025-06-03T13:27:00+03:00
2025-06-03T13:27:00+03:00
дмитрий песков
владимир мединский
украина
россия
стамбул
михаил галузин
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
политика
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Решение о публикации российского проекта меморандума по Украине было принято помощником президента РФ Владимиром Мединским после того, как документ был обсужден с украинской стороной, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Меморандум сначала в закрытом режиме был передан украинской стороне, состоялось обсуждение. Состоялась также де-факто публикация украинского документа, который был нам передан. Он хотя был опубликован еще до того, как сели за стол переговоров, но после обсуждение по нему первое состоялось. Было принято такое решение главой нашей переговорной группы", - сказал Песков. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины прошел в Стамбуле в понедельник, встреча длилась больше часа. Российскую делегацию на переговорах возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html
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дмитрий песков, владимир мединский, украина, россия, стамбул, михаил галузин, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, политика
Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Украина, Россия, Стамбул, Михаил Галузин, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Политика
Песков рассказал, как в Кремле решили опубликовать российский меморандум
Песков: решение о публикации меморандума РФ было принято Мединским