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Во Владивостоке проведут проверку после разлива нефтепродуктов в акватории
Во Владивостоке проведут проверку после разлива нефтепродуктов в акватории - РИА Новости, 03.06.2025
Во Владивостоке проведут проверку после разлива нефтепродуктов в акватории
Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по факту разлива нефтепродуктов в акватории Амурского залива во Владивостоке, сообщает РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T08:35:00+03:00
2025-06-03T08:35:00+03:00
2025-06-03T08:35:00+03:00
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 3 июн - РИА Новости. Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по факту разлива нефтепродуктов в акватории Амурского залива во Владивостоке, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура. В соцсетях разошлось видео, в котором на поверхности воды растягивается пятно протяженностью в несколько сотен метров, его сносит течением вдоль берега. Автор видео говорит, что разлив замечен у станции "Чайка". "На контроле Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратуры находится ситуация с обнаружением разлива нефтепродуктов в районе Чайки акватории Владивостока. Организовано проведение проверки, при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
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владивосток, происшествия
Владивосток, Происшествия
Во Владивостоке проведут проверку после разлива нефтепродуктов в акватории
Прокуратура начала проверку по разливу нефтепродуктов в акватории Владивостока