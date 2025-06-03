https://ria.ru/20250603/proverka-2020590345.html

Во Владивостоке проведут проверку после разлива нефтепродуктов в акватории

Во Владивостоке проведут проверку после разлива нефтепродуктов в акватории - РИА Новости, 03.06.2025

Во Владивостоке проведут проверку после разлива нефтепродуктов в акватории

Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по факту разлива нефтепродуктов в акватории Амурского залива во Владивостоке, сообщает РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T08:35:00+03:00

2025-06-03T08:35:00+03:00

2025-06-03T08:35:00+03:00

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 3 июн - РИА Новости. Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по факту разлива нефтепродуктов в акватории Амурского залива во Владивостоке, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура. В соцсетях разошлось видео, в котором на поверхности воды растягивается пятно протяженностью в несколько сотен метров, его сносит течением вдоль берега. Автор видео говорит, что разлив замечен у станции "Чайка". "На контроле Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратуры находится ситуация с обнаружением разлива нефтепродуктов в районе Чайки акватории Владивостока. Организовано проведение проверки, при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250523/plyazh-2018634442.html

владивосток

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владивосток, происшествия