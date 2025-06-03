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Во Владивостоке проведут проверку после разлива нефтепродуктов в акватории - РИА Новости, 03.06.2025
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08:35 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/proverka-2020590345.html
Во Владивостоке проведут проверку после разлива нефтепродуктов в акватории
Во Владивостоке проведут проверку после разлива нефтепродуктов в акватории - РИА Новости, 03.06.2025
Во Владивостоке проведут проверку после разлива нефтепродуктов в акватории
Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по факту разлива нефтепродуктов в акватории Амурского залива во Владивостоке, сообщает РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T08:35:00+03:00
2025-06-03T08:35:00+03:00
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 3 июн - РИА Новости. Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по факту разлива нефтепродуктов в акватории Амурского залива во Владивостоке, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура. В соцсетях разошлось видео, в котором на поверхности воды растягивается пятно протяженностью в несколько сотен метров, его сносит течением вдоль берега. Автор видео говорит, что разлив замечен у станции "Чайка". "На контроле Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратуры находится ситуация с обнаружением разлива нефтепродуктов в районе Чайки акватории Владивостока. Организовано проведение проверки, при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
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владивосток, происшествия
Владивосток, Происшествия
Во Владивостоке проведут проверку после разлива нефтепродуктов в акватории

Прокуратура начала проверку по разливу нефтепродуктов в акватории Владивостока

© Администрация Владивостока/TelegramПятна и разводы в акватории Амурского залива во Владивостоке
Пятна и разводы в акватории Амурского залива во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Администрация Владивостока/Telegram
Пятна и разводы в акватории Амурского залива во Владивостоке
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ВЛАДИВОСТОК, 3 июн - РИА Новости. Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по факту разлива нефтепродуктов в акватории Амурского залива во Владивостоке, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.
В соцсетях разошлось видео, в котором на поверхности воды растягивается пятно протяженностью в несколько сотен метров, его сносит течением вдоль берега. Автор видео говорит, что разлив замечен у станции "Чайка".
"На контроле Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратуры находится ситуация с обнаружением разлива нефтепродуктов в районе Чайки акватории Владивостока. Организовано проведение проверки, при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
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